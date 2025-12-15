xs
ฮือฮา พบ “ฝูงปลาเหล็กโคน” แปรขบวน ที่ “เกาะยาวใหญ่” จ.พังงา สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นักท่องเที่ยวตื่นเต้น พบฝูง “ปลาเหล็กโคน” จำนวนมากโผล่อวดโฉม พร้อมแปรขบวนเรียงตัวเปลี่ยนรูปแบบของฝูงเป็นรูปร่างต่าง ๆที่ “เกาะยาวใหญ่” จังหวัดพังงา สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

“เกาะยาวใหญ่” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของจังหวัดพังงา ที่นี่นอกจากจะเป็นเกาะแห่งวิถีวัฒนธรรมแล้ว ยังมีธรรมชาติและท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถพบเจอกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ชวนตื่นเต้นได้อยู่บ่อยครั้ง


ดังเช่น ที่ท่าเรือโล๊ะจาก แห่งเกาะยาวใหญ่ ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งในระหว่างที่นักท่องเที่ยวกำลังรอลงเรือไปท่องเที่ยวในทะเล ได้พบเห็นฝูงปลาจำนวนมากว่ายน้ำรวมฝูงเข้ามาหากินบริเวณท่าเรือ และขณะที่เกาะกลุ่มว่ายน้ำนั้น ฝูงปลาจะเรียงตัวเปลี่ยนเป็นรูปแบบต่าง ๆ สร้างความตื่นเต้นประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมได้ไม่บ่อยนัก

สำหรับฝูงปลาที่มาแหวกว่ายโผล่อวดโฉมให้นักท่องเที่ยวชมกันนั้น ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผย ว่า เป็น “ฝูงปลาเหล็กโคน” ซึ่งบริเวณท่าเรือโล๊ะจากถือเป็นแหล่งที่อาศัยของฝูงปลาชนิดนี้ พวกมันจะว่ายออกมาหากินอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลนิ่งและมีแพลงก์ตอนอุดมสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ยังคงสมดุลและอุดมสมบูรณ์


ปลาเหล็กโคน เป็นปลาทะเลขนาดเล็ก ลำตัวยาว สีเงินอมเทา หัวเล็ก เกล็ดแข็ง อาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้นชายฝั่งทะเล มีเนื้อสีขาว รสชาติหวาน กรอบ นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ต้มยำ แกงส้ม หรือทอดกรอบ

ปลาเหล็กโคน มีลักษณะเด่นคือชอบว่ายน้ำรวมกันเป็นฝูงใหญ่ มักอาศัยอยู่ตามชายฝั่ง แนวปะการัง และท่าเรือที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร การพบเห็นปลาเหล็กโคนจำนวนมากถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลที่ยังดีอยู่


ทั้งนี้การพบเจอฝูงปลาเหล็กโคนจำนวนมากออกหากิน ทั้งยังแปรขบวนเป็นรูปร่างต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวชม ปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นภาพสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่เกาะยาวใหญ่ ที่ชุมชนร่วมกันดูแลรักษา และเป็นเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน

ภาพโดย : อโนทัย งานดี





