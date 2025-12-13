“ประเพณีแห่ต้นบุญทางน้ำ” ฟื้นความงดงามและศรัทธา ประเพณีเก่าแก่ของจันทบุรี

วันนี้ (13 ธันวาคม 2568) แม่น้ำจันทบุรีงดงามเป็นพิเศษ เมื่อชาวจันทบุรี ฟื้นฟู “ประเพณีแห่ต้นบุญทางน้ำ” ของชาวท่าแฉลบ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้ง
สำหรับกิจกรรมนี้ นับเป็นวัฒนธรรมสำคัญที่ชุมชนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง โดยความร่วมมือของ ชุมชนบ้านท่าแฉลบ, สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่
“ประเพณีแห่ต้นบุญทางน้ำ” เป็นประเพณีแห่งศรัทธาที่สายน้ำเป็นตัวเชื่อมโยงความเชื่อ ความรัก และความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในชุมชนบ้านท่าแฉลบ และ ชุมชนหลังวัดโรมัน
ตั้งแต่ช่วงเช้า ขบวนเรือจะล่องออกจากวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บ้านท่าแฉลบ) มุ่งหน้าไปยังอาสนวิหารพระแม่มารีอาปฏิสนธินิรมล (วัดโรมันคาทอลิก) เต็มไปด้วยความงดงามของ “ต้นบุญกระถางโรมันยอดดาวทอง”
พลังความศรัทธา เรือประดับประดาด้วยงานฝีมือของชาวบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศริมสายน้ำที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนที่ร่วมมือกันรักษารากเหง้า สืบสานศรัทธา และส่งต่อเรื่องราวให้คนรุ่นใหม่