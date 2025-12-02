กกต.ปลื้มรับเกียรติบัตร "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประเภทองค์กรอิสระ ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรยกย่อง กกต.เป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ 2568 ประเภทองค์กรอิสระ
วันนี้( 2 ธ.ค.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้แทนผู้ตรวจการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ารับมอบเกียรติบัตร ประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม สังกัดองค์กรอิสระ หน่วยราชการอิสระ และองค์กรภาคเอกชน ในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ในระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” ณ โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ประเมินตามผลการประเมิน และแนวทางการยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานในสังกัด ได้รับการประเมินและประกาศยกย่อง ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จำนวน 26 องค์กร ซึ่งเป็นผลจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรรม 9 ประการ ครอบคลุมครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน 9 ขั้นตอน จนสามารถบรรลุเป้าหมาย ในการส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติ วิธีคิด และประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่มุ่งให้คนไทยมีพฤติกรรม สะท้อนการมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” นำไปสู่สังคมคุณธรรม ที่อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ