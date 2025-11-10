จ.จันทบุรี เจ้าภาพ ยูโร่เค้กไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล หายอดทีมหนึ่งเดียวเจ้าลูกยางชายหาด

ศึกวอลเลย์บอลชายหาดยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล ตัดสินแชมป์ประจำปี ที่ จ.จันทบุรี 13-18 พฤศจิกายนนี้
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดย สมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมชาย เวชากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัดมหาชน และ อุกฤษณ์ จรูญชัย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันแถลงความพร้อมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ ยูโรเค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2025 ครั้งที่ 12 ที่ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
วอลเลย์บอลชายยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2025 ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแล้ว หลังจากที่ผ่านการเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละภาคครบทั้ง 5 ภาค 4 รุ่นแล้ว คือรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปีและ 18 ปี ทั้งนี้ได้สุดยอดทีมชาย-หญิงภาคละ 2 ทีมร่วมการแข่งขันบวกกับ 2 ทีมจังหวัดเจ้าภาพจันทบุรี (รวม 12 ทีมชาย-หญิง) เพื่อหาหนึ่งเดียวที่จะหยิบแชมป์ประเทศไทยในแต่ละรุ่น ระหว่างวันที่ 13 - 18 พฤศจิกายนนี้ ที่บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ทางบริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัดมหาชน หวังว่ารายการนี้จะเป็น บันไดสำหรับทีมชาติไทยในอนาคตเหมือนที่ผ่านมา หลังจากที่เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดของสมาคม กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013
สำหรับปีนี้รอบชิงชนะเลิศจัดที่บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ ทางเจ้าภาพจังหวัดจันทบุรีได้ยืนยันความพร้อม โดยได้เปิดให้ชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง สามารถเข้ามาร่วมเป็นกำลังนักตบลูกยางชายหาดฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรีอสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ยูทูปช่อง TVA Channel