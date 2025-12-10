xs
ร่วมฉลอง 34 ปี ขึ้นทะเบียนมรดกโลกห้วยขาแข้ง สืบสานพระราชปณิธาน "สมเด็จพระพันปีหลวง"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“รมว.ซาบีดา” ร่วมฉลองวันมรดกโลกห้วยขาแข้งปี 2568 รำลึก 34 ปีขึ้นทะเบียนมรดกโลก สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมดึงเยาวชนร่วมสืบสานโครงการ “ป่ารักน้ำ”

ภายในงานมีการแสดงชุด “ป่ารักน้ำ สานสายใย ใต้ร่มพระบารมี” และการแสดงจากโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านแนวคิดโครงการ “ป่ารักน้ำ” ซึ่งเป็นพระราชปณิธานสำคัญในการฟื้นฟูผืนป่า อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์ให้ผืนดินกลับมาชุ่มชื้นอย่างยั่งยืน


จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติมอบรางวัลการประกวดการจัดนิทรรศการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ นิทรรศการครอบครัวห้วยขาแข้ง (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร) และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดแสดงภายในงาน


นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานีได้นำมาถ่ายทอดผ่านการแสดงในพิธีเปิดได้อย่างงดงาม ประกอบกับวันที่ 9 ธันวาคม เป็นวันครบรอบที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 2534 ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 34 ปีนับเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะชาวจังหวัดอุทัยธานีที่มีสมบัติอันทรงคุณค่าอยู่ในพื้นที่

“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่าอนุรักษ์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ปัจจุบันไม่มีประชาชนเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยหรือทำกินภายในพื้นที่ และผืนป่าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกที่รายล้อมไปด้วยป่าอนุรักษ์ผืนอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – แม่เปิน, อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน, อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า, อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เมื่อรวมกันแล้วจึงกลายเป็นป่าอนุรักษ์ผืนใหญ่ที่สุดของแผ่นดินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย” นางสาวซาบีดา กล่าว


นางสาวซาบีดา กล่าวย้ำตอนท้ายว่า จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่เป็นสัญญาณเตือนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่สมดุล การอนุรักษ์ผืนป่า การดูแลแหล่งน้ำ และการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งการให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดระดับของปัญหาอุบัติภัยทางธรรมชาติในอนาคตได้เป็นอย่างดี


ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงมีบทบาทสำคัญในการร่วมกันดูแลผืนป่า ตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะผืนป่าแห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ป่านานาชนิด เหมาะสมกับการที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดอุทัยธานีและมรดกของโลกตราบนานเท่านาน

