xs
xsm
sm
md
lg

พระราชทานเพลิงศพ “ครูตู้” พนักงานพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ผู้พลีชีพจากช้างป่าทำร้าย ท่ามกลางความอาลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - พนักงานพิทักษ์ป่า-ครูหมวกแดง ผู้ทุ่มเทเพื่อผืนป่าตะวันตก ได้รับพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และประชาชนร่วมส่งครั้งสุดท้าย

วันนี้ (27 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ เมรุวัดผาผึ้ง (วัดบ้านท่าดินแดง) หมู่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบัญชา ไกรศรีบารมี หรือ “ครูตู้” อายุ 45 ปี พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

พิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นเวลา 16.00 น. โดยมี นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพนม โพธิ์แก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 5 นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เพื่อนร่วมงานจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมาก มาร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยเฉพาะมารดา ภรรยา และบุตรทั้ง 5 คนของผู้วายชนม์

ก่อนหน้านี้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพได้จัดขึ้น ณ วัดผาผึ้ง มีนายราชันย์ บัวตรี เป็นผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมแสดงความไว้อาลัยและสดุดีการเสียสละ พร้อมมอบกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

ประวัติและเส้นทางชีวิตของ “ครูตู้” ผู้พิทักษ์ผืนป่า

นายบัญชา ไกรศรีบารมี เกิดวันที่ 1 เมษายน 2523 ชาวอำเภอสังขละบุรี เป็นบุตรชายคนเดียวของนายเสาร์ และนางอัญมณี ไกรศรีบารมี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกระบบ สมรสกับนางสาวพรพิลัย รุ่งสว่าง มีบุตรรวม 5 คน ได้แก่
1.ด.ช.ภวัต อายุ 15 ปี
2.ด.ญ.อรกช อายุ 13 ปี
3.ด.ช.จิรัฏฐ์ อายุ 11 ปี
4.ด.ญ.มายาวี อายุ 8 ปี
5.ด.ช.เกริกเกียรติ อายุ 3 ปี

ครูตู้เริ่มงานด้วยสัญญาจ้าง ก่อนพัฒนาตนจนบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ด้วยความรักในผืนป่า ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และหัวใจนักอนุรักษ์ เขายังรับบทบาทเป็น “ครูหมวกแดง” ถ่ายทอดทักษะการลาดตระเวนและหัวใจผู้พิทักษ์ให้เยาวชนและเพื่อนร่วมงานมาหลายรุ่น

แม้งานหนักและพื้นที่กว้างใหญ่ แต่ครูตู้ยังคงซื่อสัตย์ต่อภารกิจอย่างเต็มกำลัง จนกระทั่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมสิริอายุ 45 ปี ทิ้งความดีงามและแบบอย่างอันทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ผืนป่าไว้ให้คนรุ่นหลัง

ชื่อของ “ครูตู้” จะถูกจารึกในทุ่งใหญ่นเรศวร
ในฐานะนักพิทักษ์ผู้กล้าบูชาแผ่นดิน ผู้สละชีพเพื่อป่าและสัตว์ป่าที่เขารัก










พระราชทานเพลิงศพ “ครูตู้” พนักงานพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ผู้พลีชีพจากช้างป่าทำร้าย ท่ามกลางความอาลัย
พระราชทานเพลิงศพ “ครูตู้” พนักงานพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ผู้พลีชีพจากช้างป่าทำร้าย ท่ามกลางความอาลัย
พระราชทานเพลิงศพ “ครูตู้” พนักงานพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ผู้พลีชีพจากช้างป่าทำร้าย ท่ามกลางความอาลัย
พระราชทานเพลิงศพ “ครูตู้” พนักงานพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ผู้พลีชีพจากช้างป่าทำร้าย ท่ามกลางความอาลัย
พระราชทานเพลิงศพ “ครูตู้” พนักงานพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ผู้พลีชีพจากช้างป่าทำร้าย ท่ามกลางความอาลัย
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น