พระราชทานเพลิงศพ “ครูตู้” พนักงานพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ผู้พลีชีพจากช้างป่าทำร้าย ท่ามกลางความอาลัย

กาญจนบุรี - พนักงานพิทักษ์ป่า-ครูหมวกแดง ผู้ทุ่มเทเพื่อผืนป่าตะวันตก ได้รับพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และประชาชนร่วมส่งครั้งสุดท้าย
วันนี้ (27 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ เมรุวัดผาผึ้ง (วัดบ้านท่าดินแดง) หมู่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบัญชา ไกรศรีบารมี หรือ “ครูตู้” อายุ 45 ปี พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นเวลา 16.00 น. โดยมี นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพนม โพธิ์แก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 5 นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เพื่อนร่วมงานจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมาก มาร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยเฉพาะมารดา ภรรยา และบุตรทั้ง 5 คนของผู้วายชนม์
ก่อนหน้านี้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพได้จัดขึ้น ณ วัดผาผึ้ง มีนายราชันย์ บัวตรี เป็นผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมแสดงความไว้อาลัยและสดุดีการเสียสละ พร้อมมอบกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
ประวัติและเส้นทางชีวิตของ “ครูตู้” ผู้พิทักษ์ผืนป่า
นายบัญชา ไกรศรีบารมี เกิดวันที่ 1 เมษายน 2523 ชาวอำเภอสังขละบุรี เป็นบุตรชายคนเดียวของนายเสาร์ และนางอัญมณี ไกรศรีบารมี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกระบบ สมรสกับนางสาวพรพิลัย รุ่งสว่าง มีบุตรรวม 5 คน ได้แก่
1.ด.ช.ภวัต อายุ 15 ปี
2.ด.ญ.อรกช อายุ 13 ปี
3.ด.ช.จิรัฏฐ์ อายุ 11 ปี
4.ด.ญ.มายาวี อายุ 8 ปี
5.ด.ช.เกริกเกียรติ อายุ 3 ปี
ครูตู้เริ่มงานด้วยสัญญาจ้าง ก่อนพัฒนาตนจนบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ด้วยความรักในผืนป่า ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และหัวใจนักอนุรักษ์ เขายังรับบทบาทเป็น “ครูหมวกแดง” ถ่ายทอดทักษะการลาดตระเวนและหัวใจผู้พิทักษ์ให้เยาวชนและเพื่อนร่วมงานมาหลายรุ่น
แม้งานหนักและพื้นที่กว้างใหญ่ แต่ครูตู้ยังคงซื่อสัตย์ต่อภารกิจอย่างเต็มกำลัง จนกระทั่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมสิริอายุ 45 ปี ทิ้งความดีงามและแบบอย่างอันทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ผืนป่าไว้ให้คนรุ่นหลัง
ชื่อของ “ครูตู้” จะถูกจารึกในทุ่งใหญ่นเรศวร
ในฐานะนักพิทักษ์ผู้กล้าบูชาแผ่นดิน ผู้สละชีพเพื่อป่าและสัตว์ป่าที่เขารัก