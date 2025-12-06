“ทราเวลโลก้า-ททท.” ชวนแอ่วเหนือผ่านแคมเปญ “Relaxing @ North” จัดเต็มโปรฯ 12.12 ลดสูงสุด 50%

ทราเวลโลก้า-ททท. จับมือพันธมิตร เดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวภาคเหนือผ่านแคมเปญ “Relaxing @ North” นำเสนอเสน่ห์ทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสุขภาพ พร้อมมอบส่วนลดพิเศษหลากหลาย โดยเฉพาะแคมเปญ 12.12 Super Sale ของทราเวลโลก้า ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-12 ธ.ค. 68 โดยมีส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และกิจกรรมท่องเที่ยว
จากผลสำรวจความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย “ทราเวลโลก้า” (Traveloka) และ YouGov พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 70% นิยมเดินทางภายในประเทศ สะท้อนความต้องการท่องเที่ยวที่เน้นวัฒนธรรม ธรรมชาติ และทริประยะสั้น
ขณะที่ข้อมูลภายในของทราเวลโลก้าระบุว่า “เชียงใหม่” ติดหนึ่งใน 5 เมืองที่ถูกค้นหามากที่สุดบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดนี้ยังคงครองความนิยมและเป็นที่ดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยว
Relaxing @ North กระตุ้นท่องเที่ยวภาคเหนือ
ด้วยเหตุนี้ทาง ทราเวลโลก้า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแบบครบวงจรชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงร่วมมือกับ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” และพันธมิตร เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือ ผ่านแคมเปญ “Relaxing @ North” นำเสนอเสน่ห์ทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และประสบการณ์ด้านเวลเนสของภูมิภาคนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น รวมถึงจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดพิเศษหลากหลาย
ความร่วมมือระหว่างทราเวลโลก้าและ ททท. มุ่งนำเสนออัตลักษณ์อันโดดเด่นของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดระดับโลกของ ททท. “Sense of Siam: A Journey to Total Wellbeing” ที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจ สุขภาวะครบด้าน และการสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมและชุมชนอย่างลึกซึ้ง
นอกจากนี้ ททท. ยังผลักดันการขยายเส้นทางบินภูมิภาคผ่านยุทธศาสตร์ “New Aviation Hub” ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงภาคเหนือ โดยเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่ที่เชื่อมสู่เชียงใหม่ยิ่งทำให้เมืองนี้มีบทบาทในฐานะสนามบินรองและศูนย์กลางการเดินทางระดับภูมิภาค
ขณะที่ทางทราเวลโลก้าช่วยสนับสนุนด้านการค้นหาปลายทาง การมองเห็นในโลกดิจิทัล และการสร้างดีมานด์ผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ไปจนถึงกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งยังเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์การวางแผนทริปให้สะดวกและราบรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่แพลตฟอร์มสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น และช่วยให้ประสบการณ์ท้องถิ่นแท้จริงเข้าถึงนักเดินทางได้ง่ายขึ้น
อีกทั้งทราเวลโลก้ายังคัดสรรประสบการณ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภาคเหนือมานำเสนอบนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนา เวิร์กชอปงานหัตถกรรม ศูนย์เวลเนสที่คว้ารางวัลระดับโลก หรือกิจกรรมสายแอดเวนเจอร์ที่ได้รับความนิยม
นายอัลเบิร์ต ผู้ร่วมก่อตั้งทราเวลโลก้า เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวภายในประเทศยังคงมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และภาคเหนือถือเป็นภูมิภาคที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและความหมายต่อผู้เดินทางอย่างยิ่ง การร่วมงานกับ ททท. จะช่วยเสริมการรับรู้ของนักท่องเที่ยว และทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านการผสานจุดแข็งด้านทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศเข้ากับศักยภาพด้านดิจิทัลของทราเวลโลก้า
“เรามุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและพร้อมผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนทำให้ปลายทางท่องเที่ยวมีความคึกคักและมีชีวิตชีวา” นายอัลเบิร์ต กล่าว
Relaxing @ North มอบส่วนลดหลากหลาย
นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ความร่วมมือกับทราเวลโลก้าช่วยขยายศักยภาพในการโปรโมตการท่องเที่ยวภาคเหนือให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวของประเทศ ผ่านการสื่อสารดิจิทัลและแคมเปญเชิงกลยุทธ์ สามารถผลักดันการท่องเที่ยวคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถของภูมิภาค และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคเหนือได้อย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ ททท. ภูมิภาคภาคเหนือได้ดำเนินโครงการ Season of Relaxing @ North (คิดจะพัก...คิดถึงฤดูเหนือ) นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง อาทิ สินค้าทางการท่องเที่ยว Health and Wellness อาทิ โรงแรม/ที่พัก ผนวกกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น สปาทรีตเมนต์ สปาน้ำแร่ การแช่ Onsen กิจกรรม Sound Healing อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ และงานคราฟท์ เช่น ผ้าทอมือ เครื่องเงิน ฯลฯ
นอกจากนี้ ททท. ภูมิภาคภาคเหนือ ยังจับมือกับ ทราเวลโลก้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูหนาว ภายใต้แคมเปญ “Relaxing @ North” มอบส่วนลด 15 % (สูงสุด 200 บาท) เมื่อจองโรงแรม/ที่พักและกิจกรรม ผ่านแพลตฟอร์มของทราเวลโลก้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 - 30 มีนาคม 2569
แคมเปญดังกล่าวยังมีโปรโมชั่นในช่วงพิเศษสำหรับทุก ๆ เดือน ดังเช่น โปรฯ 12.12 Super Sale ที่ทางทราเวลโลก้าจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–12 ธันวาคม เพื่อรองรับทริปปลายปี โดยมอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือที่โดดเด่นทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติ ได้สะดวกและคุ้มค่ายิ่งขึ้น
ปั้นเส้นทางหางดง-สะเมิง
ด้านนายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมฟลอรา ครีก เชียงใหม่ (กฤษฎาดอย) หนึ่งในพันธมิตรสำคัญของโครงการนี้ เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับทราเวลโลก้าช่วยให้เราเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้หลากหลายยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น แม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่เรามองเห็นศักยภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวในอนาคต เพิ่มการมีส่วนร่วมกับบริการด้านเวลเนสและวัฒนธรรมของโรงแรม รวมถึงสนับสนุนการเติบโตทางด้านยอดขายและธุรกิจโดยรวม
“ความร่วมมือนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมล้านนาสู่ผู้คนจากภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ” นายสิทธิพงษ์ กล่าว
สำหรับโรงแรมฟลอรา ครีก เชียงใหม่ หรือ กฤษฎาดอยเดิม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนสายหางดง – สะเมิง ที่นี่เป็นบูทีคโฮเต็ล 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น และมีไฮไลต์สำคัญคือสวนดอกไม้กฤษดาดอยอันสวยงาม ซึ่งวันนี้อาคารไม้ส่วนหนึ่งปรับปรุงเป็น “ห้องอาหารเฟื่องฟ้า บริสโทร” ให้บริการอาหารที่หลากหลายทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
นอกจากนี้โรงแรมฟลอรา ครีก เชียงใหม่ ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไป (ที่ไม่ได้พักในโรงแรม) สามารถเข้ามาเที่ยวชมสวนดอกไม้และร่วมกิจกรรมในโซนกฤษดาดอยได้ฟรี รวมถึงทางโรงแรมยังมีบริการด้านสุขภาพ อาทิ สปา การบำบัดเรกิ การบำบัดด้วยเสียงและคลื่นเสียง เป็นต้น
นายสิทธิพงษ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วันนี้ทางโรงแรมได้จับมือกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นทั้งในโรงแรมและพื้นที่ภายนอก เพื่อผลักดันให้เส้นทางหางดง-สะเมิง ซึ่งมีจุดเด่นด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม และเวลเนส เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
โดยทางโรงแรมฟลอรา ครีก เชียงใหม่ ได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเส้นทางสะเมิง-หางดง ได้แก่ สวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงทุ่งเริง, เอเลฟิน ฟาร์ม แอนด์ คาเฟ่-คาเฟ่ช้าง กลางขุนเขา, แวะขี่ม้าชมธรรมชาติที่ปงยั้งม้า, นั่งรถรางชมวิถีสัตว์กลางคืน
รวมถึง 2 ไฮไลต์ห้ามพลาดคือ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “วัดพระธาตุดอยคำ” ที่มีองค์หลวงพ่อทันใจเลื่องชื่อ กับรูปเคารพท้าวเวสสุวรรณใหญ่ที่สุดในโลก และไปสักการะ “พระธาตุศรีเมืองปง” แห่งวัดอรัญญวาส (วัดบ้านปง) ที่เป็นโลหะปราสาทศิลปะล้านนาหนึ่งเดียวในโลก และเป็นโลหะปราสาทหลังที่ 2 ของไทย และหลังที่ 4 ของโลก
สำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นเที่ยวภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถติดตามผ่านแพลตฟอร์มทราเวลโลก้ากันได้