ชมฟรี งานศิลป์ชิ้นเยี่ยม-ของประหลาดหายากของโลก ที่ “ท่าพิพิธภัณฑ์” ท่าช้าง กทม.

TAAC จัดงาน “Cabinet of Curiosities” นิทรรศการและการประมูลครั้งสำคัญแห่งปี ตั้งแต่วันนี้–30 พ.ย. 68 ณ ท่าพิพิธภัณฑ์ ท่างช้าง วังหลวง ภายในงานพบกับผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมจากศิลปินนามอุโฆษ อาทิ ศิลป์ พีระศรี, ถวัลย์ ดัชนี, อังคาร กัลป์ยาณพงศ์, ทวี รัชนีกร, จักรพันธุ์ โปษยกฤต, ประเทือง เอมเจริญ, ชาติชาย ปุยเปีย ฯลฯ ร่วมด้วยของแปลกประหลาดและวัตถุหายากจากทั่วโลกที่นำมาจัดแสดงควบคู่กัน อย่างเช่น เต่า 2 หัว, ปากแมมมอธ, เขากระทิงกินวัว, เสือเขี้ยวดาบ, ตุ่นปากเป็ด, ฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสาร์คอยาวขนาดยักษ์และฟอสซิลเขากรูปรีอายุนับล้านปี เป็นต้น โดยงานนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี
“พิริยะ วัชจิตพันธ์” ผู้ก่อตั้ง The Art Auction Center (TAAC) บริษัทประมูลศิลปะอันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นนิทรรศการ “คั่น” ก่อนที่จะจัดนิทรรศการหมุนเวียนใหญ่ (3 เดือน) ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2568 โดยงานนี้จัดขึ้นในชื่อ “Cabinet of Curiosities” ที่ถือเป็นธีมของงาน ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากชาวยุโรปสมัยโบราณที่นิยมหาของแปลก ของหายาก ของวิเศษ รวมถึงงานศิลปะ มาเก็บสะสมไว้ใน Cabinet (ตู้หรือห้อง) ก่อนที่จะมีพิพิธภัณฑ์
ภายในนิทรรศการ Cabinet of Curiosities แบ่งออกเป็น 3 ชั้น นำเสนอผลงานศิลปะคัดสรร 136 ชิ้น ของศิลปินนามอุโฆษทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งล้วนบรรจุเรื่องราว มุมมองและความหมายที่แตกต่าง ให้ผู้ชมได้เลือกตีความกัน โดยมีผลงานไฮไลต์สำคัญ อาทิ
-UNTITLED (2511) โดย ถวัลย์ ดัชนี : ผลงานภาพวาดขนาดใหญ่ชิ้นนี้สร้างสรรค์ขึ้นในยุคที่ถวัลย์ ดัชนี เพิ่งเรียนจบกลับมาจากต่างประเทศ ซึ่งเขาได้หลอมรวมอิทธิพลตะวันตกเข้ากับปรัชญาตะวันออก จนเกิดเป็นภาษาทางศิลปะที่ทรงพลังและเป็นเอกลักษณ์ ภาพชายผู้หลุดพ้นจากเปลือกดั่งผู้ตื่นรู้ ขณะที่อีกร่างหนึ่งยังคงติดอยู่ภายใน
- PRISON / คุก (2565) โดย ทวี รัชนีกร : ผลงานสื่อผสมสามมิติที่มีกลิ่นอายการสร้างศิลปะแบบรูปลักษณ์ และการเมืองอย่างชัดเจนจัดจ้าน ซึ่งเป็นแนวทางที่ศิลปินยึดถือมาตลอดเส้นทางงานสร้างสรรค์
-ดอกบัว (2509) โดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต : จิตรกรรมสีน้ำมันชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความลึกซึ้งในการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านภาพหุ่นนิ่ง โดดเด่นด้วยการให้ชีวิตจิตใจกับดอกบัวผ่านพู่กันอันอ่อนช้อย และการจัดองค์ประกอบสีที่บ่งบอกตัวตนชัดเจน
-UNTITLED (2554) โดย ชาติชาย ปุยเปีย : ผลงานชิ้นนี้โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใบหน้าขนาดใหญ่ที่กำลังยิ้มกว้างตาถลึงในจุดกึ่งกลางของภาพ ดอกไม้ ผีเสื้อ และตัวหนังสือที่บรรจงลงในผลงาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองแนวคิดในการเสียดสีสังคมอย่างมีชั้นเชิงและนัยยะ ลายมือและตัวอักษรที่ปรากฏ คือร่องรอยของประสบการณ์และความหมายที่เราเองต้องหยุดเพื่อรับฟัง ผลงานชิ้นนี้จึงไม่ใช่แค่ภาพบุคคล หากแต่เป็นการสำรวจอารมณ์มนุษย์ที่ทั้งขบขัน ขบถ และน่าครุ่นคิดในเวลาเดียวกัน
-POWER OF HOPE (2563) โดย ก้องกาน - กันตภณ เมธีกุล : ผลงานบันทึกความรู้สึกในช่วงโควิด-19 ผ่านภาพทะเลทรายสีชมพูอันเป็นสัญลักษณ์ของความหวัง และ “ประตูมิติ” ที่เป็นลายเซ็นของศิลปิน
นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานน่าสนใจของศิลปินคนอื่น ๆ อีก อาทิ ศิลป์ พีระศรี-ประติมากรรมต้นแบบพระพุทธรูปปางลีลาพุทธมณฑล (2500), ประเทือง เอมเจริญ- เพลงดวงตะวัน 1 (2550), อวบ สาณะเสน-UNTITLED (2538), อังคาร กัลป์ยาณพงศ์-UNTITLED (2537), ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์-ชุด เหรียญอนุสรณ์ศิลป์ พีระศรี
ชลดา พรลิขิต-รุ่งอรุณแห่งฟีนิกซ์ (2568), พงศธร มณีประพันธ์-BLAZE OF THE TIGER/เพลิงพยัคฆ์ (2568), ธรรมธัช สายทอง (KARMS)-MIZARU (2565),สุเชาว์ ศิษย์คเณศ-DREAM OF THE HOMELESS/ความฝันของคนไร้บ้าน (2524), พไรวา ไรวา-ประติมากรรมเรื่องเล็ก ๆ (2552) เป็นต้น
ทั้งนี้ผลงานศิลปะส่วนใหญ่จะเปิดให้ผู้สนใจประมูลในวันสุดท้ายของการจัดงาน (30 พ.ย. 68)
นอกจากนี้งานนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ ของแปลกประหลาดและวัตถุหายากจากทั่วโลกที่นำมาจัดแสดงควบคู่ไปกับงานศิลปะ อาทิ เต่า 2 หัว, ปากแมมมอธ, เขากระทิงกินวัว, เสือเขี้ยวดาบ, ตุ่นปากเป็ด, ฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสาร์คอยาวขนาดยักษ์, ฟอสซิลเขากรูปรีอายุนับล้านปี กรามช้างโบราณ เขาสมัน เขาควายป่า และอุกกาบาตจากนอกโลก เป็นต้น
นิทรรศการ Cabinet of Curiosities ยังมี โครงการประมูลการกุศล “Rebirth: การเกิดใหม่” ซึ่งทาง TAAC ได้ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย และ “ก้องกาน - กันตภณ เมธีกุล” ศิลปินไทยผู้มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเป็นที่รู้จักจากภาพ Teleport หรือหลุมดำ ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อคืนชีวิตชีวาให้กับสนามบาสเกตบอลที่ชำรุดทรุดโทรมของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)
โดย ก้องกานและศิลปิน 10 คนจาก Artstory By Autistic Thai ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนลูกบาสเกตบอล 10 ลูก ถ่ายทอดมุมมองของ “การเกิดใหม่” ในแบบเฉพาะของตัวเองผ่านลวดลายและสีสันหลากหลายเพื่อนำออกประมูล
การประมูลนี้ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม รายได้ทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) จะมอบให้มูลนิธิออทิสติกไทยเพื่อปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โดยผู้ชนะการประมูลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
พิริยะ เปิดเผยว่า รายได้จากโครงการนี้จะถูกนำไปซ่อมแซมและปรับปรุงสนามบาสเกตบอลโรงเรียนวัดน้อยใน โดยศิลปินก้องกานจะไปวาดรูปบนสนามบาสแห่งนี้โดยไม่คิดค่าตัว ซึ่งเมื่อวาดเสร็จแล้วสนามบาสเกตบอลโรงเรียนวัดน้อยในนอกจากจะเป็นสถานที่เล่นกีฬาแล้ว ยังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็กอินแห่งในอนาคตเนื่องจากมีเป็นสนามบาสที่มีความสวยงามจากฝีมือการสร้างสรรค์ของศิลปิน
สำหรับนิทรรศการ “Cabinet of Curiosities” จัดขึ้น ณ ท่าพิพิธภัณฑ์ (Museum Pier) ท่าช้าง วังหลวง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15–30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00–18.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ยังมีการประมูลผลงานศิลปะในวันสุดท้าย 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป