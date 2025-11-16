"โรงแรม เดอะสยาม" เสนอแพคเกจพิเศษเฉพาะผู้ที่อยู่ในไทย ฉลองรางวัลกุญแจมิชลิน ปีที่ 2

โรงแรม เดอะสยาม ฉลองความสำเร็จ หลังคว้ากุญแจมิชลิน 3 ดอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มอบแพคเกจสเตเคชั่นสุดหรู เฉพาะผู้พำนักในประเทศไทย ได้ดื่มด่ำช่วงเวลาแห่งความสุขริมสายน้ำเจ้าพระยา
โรงแรมเดอะ สยาม (The Siam) คว้ารางวัล ‘กุญแจมิชลิน 3 ดอก’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับความเป็นเลิศของโรงแรมจากมิชลินไกด์ ประจำปี 2568 ตอกย้ำสถานะของโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งดำเนินกิจการโดยครอบครัว ในฐานะหนึ่งในโรงแรมระดับลักซ์ชูรีชั้นนำของประเทศไทย โดยความโดดเด่นมาจากเอกลักษณ์ของการเป็นบูทีคโฮเทลสไตล์อาร์ตเดโค ที่ออกแบบโดย บิล เบนส์ลีย์ (Bill Bensley) เป็นโรงแรมหรูขนาดกะทัดรัด แต่มอบความเป็นส่วนตัวสูง ประกอบด้วยห้องสวีทและวิลล่าจำนวน 38 ห้อง ขนาดเริ่มต้นที่ 80 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่พักผ่อนอันกว้างขวาง
โรงแรมเดอะ สยาม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์พักผ่อนสุดหรูเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ กับแพคเกจสเตเคชั่น สุดพิเศษ ในราคาเริ่มต้นที่ 22,500 บาท++ เปิดให้สำรองห้องพักได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และสามารถเข้าพักได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยเป็นแพคเกจเฉพาะสำหรับผู้พำนักในประเทศไทยเท่านั้น
แพคเกจ Riverside Sanctuary ราคาเริ่มต้นที่ 22,500 บาท++ต่อคืน สำหรับการเข้าพักในห้องพักประเภท Siam Suite รวมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน แพ็กเกจนี้ มาพร้อมประสบการณ์ผ่อนคลายกับทรีตเมนต์ Opium Spa แบบคู่ ระยะเวลา 90 นาที และเครดิตโรงแรมมูลค่า 2,000 บาท สำหรับใช้ดินเนอร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือมื้อสบาย ๆ อย่างเซ็ตน้ำชายามบ่าย
แพคเกจ Heritage Villa Indulgence ราคาเริ่มต้นที่ 43,100 บาท++ต่อคืน สำหรับการเข้าพักในห้องพักประเภท Pool Villa รวมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน ผู้เข้าพักจะได้เพลิดเพลินกับดินเนอร์ส่วนตัวสามคอร์สภายในวิลล่า พร้อมไวน์แพร์ริ่งที่คัดสรรโดยซอมเมอลิเย่ร์ อีกทั้ง ยังสามารถผ่อนคลายกับคลาสดูแลสุขภาพระยะเวลา 60 – 90 นาที โดยสามารถเลือกกิจกรรมได้ตามความชอบ อาทิ โยคะ การทำสมาธิ หรือเรกิ เพื่อปรับสมดุลสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมรับเครดิตโรงแรมมูลค่า 4,000 บาท สำหรับใช้ที่ห้องอาหารหรือสปา
โรงแรมเดอะ สยาม ดำเนินกิจการโดยตระกูลสุโกศล ซึ่งเป็นครอบครัวศิลปินและนักดนตรีชื่อดังของประเทศไทย และเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงแรมสุโกศล (Sukosol Hotels) ซึ่งมีเดอะสยามคอลเลกชัน (The Siam Collection) เป็นหนึ่งในพอร์ทฟอลิโอ โรงแรมเดอะ สยาม ตั้งอยู่บนทำเลอันเงียบสงบริมแม่น้ำเจ้าพระยา นำเสนอประสบการณ์อันหลากหลายที่แฝงกลิ่นอายความเป็นไทยอย่างเต็มเปี่ยม อาทิ ห้องอาหารชลไทย (Chon Thai Restaurant) ที่ตั้งอยู่ในบ้านไม้สักไทยดั้งเดิม ห้องยิมสำหรับฝึกมวยไทย พร้อมท่าเรือส่วนตัวสำหรับให้ผู้เข้าพักได้ผ่อนคลายกับค็อกเทลริมสายน้ำ หรือเพลิดเพลินกับการล่องเรือ ซึ่งเป็นบริการพิเศษของเดอะ สยาม โดยเป็นโรงแรมริมแม่น้ำเพียงแห่งเดียวที่สามารถพาทุกท่าน แวะจอดตามจุดท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ระหว่างเส้นทางจากโรงแรมถึงท่าเรือสาทร อาทิ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม วัดอรุณราชวราราม และสถานที่สำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย
