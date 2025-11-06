ไทยพีบีเอสร่วมงาน TIFFCOM 2025 เปิดตัว “Sanctuary” ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ ผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่เวทีโลก

ไทยพีบีเอส ร่วมแสดงศักยภาพในงาน TIFFCOM 2025 ตลาดคอนเทนต์นานาชาติ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเปิดตัวซีรีส์ “Sanctuary” ผลงานสร้างสรรค์ สะท้อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำบทบาทของไทยพีบีเอสในฐานะหนึ่งในองค์กรหลักที่ร่วมผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ในต่างประเทศ ประจำปี 2568 ที่จัดขึ้นโดยกองภาพยนตร์และวีดีทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ เทศกาลภาพยนตร์นานานาชาติแห่งโตเกียว ครั้งที่ 38 หรือ TIFFCOM 2025 ระหว่างวันที่ 29–31 ตุลาคม 2568 ณ Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยบนเวทีนานาชาติ พร้อมเปิดตัว “Sanctuary” ซีรีส์แนวดรามา แฟนตาซี ที่สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
นายคริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า “Sanctuary เป็นซีรีส์ที่เราตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ชมทั้งในไทยและต่างประเทศได้เห็นพลังของเรื่องเล่าที่มีคุณค่า และสะท้อนปัญหาที่ทุกสังคมเผชิญร่วมกัน อย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งกำลังทวีความรุนแรงในสังคมไทยและทั่วโลก การถ่ายทอดความเข้าใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช่แค่ในมิติของมนุษย์เท่านั้น แต่รวมถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและทุกชีวิตบนโลก ซีรีส์ Sanctuary จึงไม่ได้เป็นเพียงผลงานเพื่อความบันเทิง แต่ยังเป็นการตั้งคำถามต่อบทบาทของมนุษย์ในยุคที่ภัยพิบัติกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนบนโลกนี้ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากตลาด TIFFCOM”
ด้าน นางสาวปภาภรณ์ เฉลิมวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า การเข้าร่วมงาน TIFFCOM และงาน Thailand Night ในปีนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของไทยพีบีเอสในการขยายพื้นที่ของสื่อสาธารณะไทยไปสู่ระดับโลก ทั้งในมิติของการสร้างคุณค่าร่วมในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงระหว่างประเทศ และการขยายฐานผู้ชมไปยังตลาดสากล ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการผลักดันให้คอนเทนต์ของไทยพีบีเอสได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ แต่ยังเป็นส่วนช่วยเสริมให้วัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
TIFFCOM เป็นงานแสดงคอนเทนต์บันเทิงระดับนานาชาติ มีผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อคอนเทนต์จากทั่วโลกเข้าร่วม ไทยพีบีเอสจึงใช้โอกาสนี้ในการแสดงบทบาทในฐานะหนึ่งในองค์กรหลักที่ร่วมผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรจากนานาประเทศ ผ่านการนำเสนอคอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์
