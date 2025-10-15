“เกาะลันตา” คว้าอันดับ 5 เกาะดีที่สุดในเอเชีย

ททท.เผยไทยคว้าหลายรางวัลระดับโลกจาก Condé Nast Traveller ไม่ว่าจะเป็น ประเทศไทยคว้าอันดับ 5 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก เกาะลันตา จ.กระบี่ นำทัพเกาะไทย ติดโผเกาะดีที่สุดในเอเชียมากถึง 4 แห่งจาก 10 อันดับแรก โดยเกาะลันตาคว้าอันดับที่ 5 เกาะช้าง 6 ภูเก็ต 8 และเกาะสมุย อันดับ 9 นอกจากนี้ไทยยังคว้ารางวัลอื่น ๆ อีกหลายรางวัล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยข่าวดีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ว่า ประเทศไทยยังคงครองความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างโดดเด่น โดย Condé Nast Traveller UK ซึ่งเป็นหนึ่งในนิตยสารท่องเที่ยวระดับโลกที่ทรงอิทธิพลที่สุดของสหราชอาณาจักร ได้ประกาศผลรางวัล The Readers’ Choice Awards ที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 โดยผลรางวัลทั้งหมดมาจากการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักร ที่ร่วมกันเลือก สถานที่ท่องเที่ยว เกาะ โรงแรม ประเทศ และสปาในดวงใจจากทั่วโลก
สำหรับในปีนี้ นิตยสาร Condé Nast Traveller UK ได้ประกาศผลรางวัล The 2025 Readers’ Choice Awards ไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาครองได้หลายรางวัลในหลายหมวดหมู่ ดังนี้
ประเทศที่ดีที่สุดในโลก (Best Countries in the World)
ประเทศไทยติดอันดับ 5 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก รองจาก อิตาลี, กาตาร์, ญี่ปุ่น และภูฏาน
เกาะที่ดีที่สุดในเอเชีย
ประเทศไทยติดโผเกาะที่ดีที่สุดในเอเชีย 4 แห่งจาก 10 อันดับแรก โดย 10 อันดับแรกเกาะที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2568 (Top 10 Best Islands in Asia 2025) มีดังนี้
1.เกาะบาหลี, อินโดนีเซีย
2. เกาะลอมบอก, อินโดนีเซีย
3. ศรีลังกา
4. เกาะโบราไกย์, ฟิลิปปินส์
5. เกาะลันตา, ไทย
6. เกาะช้าง, ไทย
7. เกาะลังกาวี, มาเลเซีย
8. เกาะภูเก็ต, ไทย
9. เกาะสมุย,ไทย
10. เกาะปีนัง, มาเลเซีย
โรงแรมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Hotels in Southeast Asia)
อันดับ 1: Mandarin Oriental, Bangkok
อันดับ 3: The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
อันดับ 6: Capella Bangkok
อันดับ 7: Siam Kempinski Hotel Bangkok
อันดับ 12: The Sukhothai Bangkok
สปาที่ดีที่สุดในโลก (Best Destination Spas in the World)
สปาไทยติดอันดับมากถึง 5 แห่งจาก 20 อันดับแรกของโลก ได้แก่
อันดับ 2: Kamalaya Koh Samui
อันดับ 7: Chiva-Som Hua Hin
อันดับ 8: Rakxa Integrative Wellness, Bangkok
อันดับ 11: RXV Wellness Village, Nakhon Pathom
อันดับ 20: Absolute Sanctuary, Koh Samui
ทั้งนี้จากผลรางวัลต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้รับ ททท. ระบุว่า รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ยังคงสร้างความประทับใจให้กับนักเดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบริการ วัฒนธรรม และคุณภาพระดับสากล