ททท. จัดโครงการ “รอยยิ้มของแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมชวนเที่ยวเส้นทางพระราชดำริ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยโครงการสื่อสาร “รอยยิ้มของแผ่นดิน” (Smile of the Land : Great Smile Grand Moment) ถ่ายทอดพระเกียรติคุณอันทรงคุณค่าและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยมุ่งเผยแพร่พระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมชุมชน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมซาบซึ้งในพระเมตตา และภาคภูมิใจในมรดกแห่งรอยยิ้มอันงดงาม ทั้งจากผืนป่า ภูเขา และหัวใจของผู้คนใต้ร่มพระบารมี
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า โครงการสื่อสาร “รอยยิ้มของแผ่นดิน” (Smile of the Land : Great Smile Grand Moment) ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ถามว่า “เหตุใดพระมหากษัตริย์ไทยจึงไม่ค่อยยิ้ม”
พระองค์จึงทรงผายพระหัตถ์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตรัสด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนว่า “She is my smile.” นั่นคือ “รอยยิ้มของฉัน”
ถ้อยคำอันทรงคุณค่านี้สะท้อนถึงพระเมตตาและความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างทั้งสองพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ใด จะทรงเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม พระพักตร์สดใส คลายทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร
โดยทรงริเริ่มโครงการศูนย์ศิลปาชีพ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมอาชีพเสริมหรืองานฝีมือในครัวเรือน ให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงและเป็นรายได้หลักของครอบครัวอย่างยั่งยืน
รอยยิ้มของพระองค์จึงเป็นภาพที่ประทับอยู่ในหัวใจของพสกนิกรทั่วประเทศ ดุจดัง “รอยยิ้มของแผ่นดิน” ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข ความเมตตา และพระปรีชาญาณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมอบแก่แผ่นดินไทย ทรงเป็นทั้งรอยยิ้มของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และรอยยิ้มของประชาชนชาวไทย ผู้อยู่ใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริง
โครงการสื่อสาร “รอยยิ้มของแผ่นดิน” ททท. มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ธรรมชาติ และชุมชน เพื่อถ่ายทอดพระเมตตา พระปรีชาญาณ และแรงบันดาลใจจากพระองค์สู่ประชาชนทั้งไทยและชาวต่างชาติ
โดย ททท. จะร่วมกับสำนักข่าว และสื่อมวลชนจัดทำและเผยแพร่สารคดีสั้นหรือสกู๊ปข่าว “เส้นทางแห่งรอยยิ้ม” อาทิ “เส้นทางผ้าไทย” และ “เส้นทางศิลปาชีพ” ตลอดจนเผยแพร่บทความสะท้อนพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ผ่านมุมมองที่หลากหลาย เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานให้ชุมชนไทย
รวมถึงจัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนและ KOL เยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ผลิตภัณฑ์ชาวเขา และสินค้าท่องเที่ยวที่เกิดจากพระราชปณิธานของพระองค์ ทั้งยังร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูพระเกียรติในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดทำบทเพลงเทิดพระเกียรติร่วมกับค่ายเพลงและศิลปิน การจัดกิจกรรม CSR การส่งเสริมเทศกาลประเพณีไทย และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
นอกจากนี้ อนุสาร อ.ส.ท. จะจัดทำสารคดีและบทความเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พร้อมจัดทำ e-Gallery รวบรวมภาพและพระราชกรณียกิจสำคัญ รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบ Infographic และ Photo Album ถ่ายทอดเรื่องราวของงานหัตถศิลป์ไทย ผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องถม รวมถึงผลิตผลจากโครงการพระราชดำริ อาทิ โครงการป่ารักน้ำ ตลอดจนโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย เพื่อบอกเล่าถึงพระเมตตาที่หยั่งรากอยู่ในผืนแผ่นดินไทย เผยแพร่บนช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของ ททท. และ จะจัดกิจกรรมอ.ส.ท.ชวนเที่ยวตามรอยเส้นทางพระราชดำริ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน
