พรรณไม้เทิดพระนาม 5 ดอกไม้ในพระนามาภิไธย “ควีนสิริกิติ์”

น้อมรำลึก "สมเด็จพระพันปีหลวง" มาชมความงดงามของ 5 ดอกไม้ในพระนามาภิไธย “ควีนสิริกิติ์” ได้แก่ กุหลาบควีนสิริกิติ์ แคทลียาควีนสิริกิติ์ ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ บัวควีนสิริกิติ์ และ บัวศรีกิตติยา
ด้วยพระราชหฤทัยอันงดงามในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้เราได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจ และโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริ
ด้วยความชื่นชมในพระเกียรติคุณ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้มีการกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้
หากใครเดินทางมาที่ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ชวนมาชมพรรณไม้เทิดพระนาม 5 ดอกไม้ในพระนามาภิไธย “ควีนสิริกิติ์”
กุหลาบควีนสิริกิติ์
“กุหลาบควีนสิริกิติ์” (Queen Sirikit Rose) เป็นกุหลาบลูกผสมระหว่างกุหลาบพันธุ์ Konigin der Rosen และ Golden Giant ซึ่งได้ลูกผสมใหม่เป็นสายพันธุ์ Peer Gynt มีความสวยงามระดับโลก ดอกขนาดใหญ่ สีเหลืองปลายกลีบสีส้ม เมื่อต้องแสงอาทิตย์ขอบกลีบจะมีสีส้ม ได้รับการนำออกเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2511 และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกุหลาบที่กรุงเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์ ในปี พ.ศ.2513
โดยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2514 ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ก นายอองเดร อองดริก ผู้อำนวยการไร่กุหลาบกร็องด์ โรเซอเร ดู วาล เดอ ลัวร์ (Grandes Roseraies Du Val de Loire) แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ในฝรั่งเศส จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระนามาภิไธย ตั้งชื่อตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นชื่อของกุหลาบนี้ว่า “กุหลาบควีนสิริกิติ์” และในเอกสารของไร่ บันทึกไว้ว่า "พระราชินีแห่งประเทศไทยทรงพระสิริโฉมเป็นเสน่ห์แบบตะวันออกเหนือตะวันตก"
แคทลียา ควีนสิริกิติ์
“แคทลียา ควีนสิริกิติ์” (Cattleya Queen Sirikit) กล้วยไม้ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ Cattleya Bow Bells X Cattleya O'brieniana var. alba บริษัทกล้วยไม้เก่าแก่ของอังกฤษชื่อ แบล็ก แอนด์ ฟลอรี (Black & Flory) ผสมขึ้นและส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลระดับสูง จากราชสมาคมไม้ประดับแห่งอังกฤษ (Royal Horticultural Society, England) จึงได้มีการขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย เป็นชื่อของกล้วยไม้ต้นนี้ จดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2501
ต่อมา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกล้วยไม้ “แคทลียา ควีนสิริกิติ์” ให้เป็น “ดอกไม้ประจำวันสตรีไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสตรีผู้มีบทบาทสร้างสรรค์สังคม
ดอญญ่า ควีนสิริกิติ์
“ดอนญ่า ควีนสิริกิติ์” (Donnia 'Queen Sirikit') เป็นไม้พุ่มประดับ ดอกเหลืองสดรูปดาวเล็ก ออกช่อปลายกิ่งประดับด้วยใบประดับสีชมพูอ่อนขลิบชมพูเข้ม โดยเป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่าง Mussaenda Luz และ M.philipica ‘Aurorae’ ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ผสมขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506และขอพระราชทานพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปเป็นชื่อของดอนญ่าที่ผสมขึ้นใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแห่งมิตรไมตรีระหว่างสองชาติ ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์
บัวควีนสิริกิติ์
“บัวควีนสิริกิติ์” (Queen Sirikit Lotus) บัวลูกผสมระหว่างบัวนางกวักดอกสีฟ้า กับบัวพันธุ์เพอรี่โอปอลดอกสีชมพู ได้ลูกผสมที่มีความสวยงามมาก มีลักษณะเด่นคือ ดอกยกชูขึ้นเหนือน้ำ ดอกเป็นสีม่วงอมฟ้า กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน กลีบดอกมี 25-30 กลีบ ปลายกลีบเป็นสีม่วงเข้ม เกสรสีเหลืองส่วนปลายเป็นสีม่วงอมฟ้า ดอกบานตอนเช้าและยุบตัวในตอนบ่าย โดยจะบานอยู่ประมาณ 3 วัน
สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอพระราชทานพระนามาภิไธย เป็นชื่อบัวพันธุ์ใหม่นี้ในปี พ.ศ. 2554 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 สมเด็จพระพันปีหลวง ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อ “บัวควีนสิริกิติ์” เพื่อความเป็นสิริมงคล เกียรติประวัติ และขวัญกำลังใจแก่นักวิชาการไทย ผู้มีความวิริยะอุตสาหะ ค้นคว้าวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
บัวศรีกิตติยา
“บัวศรีกิตติยา” (Srikittiya Lotus) เป็นบัวสายลูกผสม ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดร.เสริมลาภ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญบัว สังเกตพบในปี พ.ศ. 2550 ที่คลองน้ำในบ้านปางอุบล ลักษณะดอกมีขนาดใหญ่ สีแดงแกมชมพูเข้ม กลีบดอกมีจำนวน 32 – 34 กลีบ เรียงซ้อนกันหลายชั้น ดอกบานกลางคืนและหุบตอนสาย แตกต่างจากบัวชนิดอื่น ด้วยความงามโดดเด่น จึงได้มีการปรับปรุงบัวพันธุ์นี้จนมีสีและรูปลักษณ์สม่ำเสมอคงที่ ไม่ผันแปร
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ได้เป็นผู้ตั้งชื่อ “บัวศรีกิตติยา” ตามพระมงคลนามสิริกิติ์ จากนั้น ดร.เสริมลาภ และครอบครัว ได้นำต้นพันธุ์บัวศรีกิตติยานี้ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และต้นแม่พันธุ์ที่ถวาย ได้รับการนำไปปลูกไว้ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพฯ
นอกจาก 5 ดอกไม้ในพระนามาภิไธย “ควีนสิริกิติ์” ที่มีให้ชม ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ ซึ่งจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด โดยเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์สากลแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” หรือ Queen Sirikit Botanic Garden
