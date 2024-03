แลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 เปิดตัว New Collection 2024 ด้วยแนวคิด Alway Ahead

ต้อนรับปีมังกรมหามงคล 2024 หรือ พ.ศ. 2567 ทั้งที ศูนย์รับสร้างบ้านแลนดี้ โฮม ก็ไม่รอช้า ถือฤกษ์ดีแห่งปีนักษัตรมังกร เปิดตัว 6 แบบบ้านสไตล์ใหม่ พร้อมการออกแบบดีไซน์ให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ย นับเป็นบ้านมหามงคลที่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของสไตล์โมเดิร์นและความคลาสสิคผสมผสานให้ทันสมัยไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวในแบบแลนดี้ โฮมแลนดี้ โฮม มุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำในทุกด้าน ภายใต้แนวคิด ‘Alway Ahead’ พัฒนาบ้านด้วยการใช้ข้อมูล CRM เก็บ Data ความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบ และมีการนำ AI มาช่วยวิเคราะห์ Functions ความต้องการของลูกค้า รวมถึงขนาดที่ดินที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถออกแบบบ้านที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริงอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะความเป็นผู้นำในด้านงานดีไซน์ของ แลนดี้ โฮม ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ พัฒนาโดยทีมสถาปนิกมือหนึ่งของแลนดี้โฮม ที่ได้รับรางวัลผลงานด้านดีไซน์มากมาย และผสมผสาน Concept นำความสวยงาม ของ Land mark ในแต่ละประเทศมาใช้ออกแบบในคอลเลกชันนี้ อีกทั้งยังปรับฟังก์ชันให้ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย ไม่หมดเพียงเท่านี้ ทางทีมสถาปนิกยังเพิ่มความพิเศษของบ้านเฉพาะคอลเลกชันนี้ ด้วยการผสมผสานศาสตร์ฮวงจุ้ยให้สอดคลองกับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว เรียกว่าได้ทั้งบ้านสวยและยังเสริมโชคลาภความร่ำรวยตรงตามหลักมงคลอีกด้วยบ้านแบบที่ 1. ‘London’แบบบ้านคอนเซ็ปต์ Modern Classic ที่ดึงเอากลิ่นอายความคลาสสิกของสถาปัตยกรรมในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ มาใช้ในการออกแบบและปรับองค์ประกอบต่างๆ ให้ทันสมัยมากขึ้น ทำให้บ้านยังคงมีความเรียบหรู คลาสสิก และโดดเด่นทันสมัยในตัวเอง ด้วยการดีไซน์จุดเด่นของบ้านด้วยเส้นโค้งบริเวณซุ้มทางเข้าหลักและโรงจอดรถ พร้อมออกแบบบัวตามจุดต่างๆ ของบ้าน แผงตกแต่งและราวกันตก ให้มีลักษณะเฉพาะตัว เสริมให้คาแรกเตอร์ของบ้านหลังนี้มีความโดดเด่นหรูหราที่ไม่เหมือนใครแบบบ้าน London : มาพร้อมกับฟังก์ชั่นเพื่อครอบครัวใหญ่ 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถเปิดตัวที่ราคาเริ่มต้น 17.xx ล้านบาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)บ้านแบบที่ 2. ‘Vista’แบบบ้านคอนเซ็ปต์ Modern Luxury Minimal โดยได้แรงบันดาลใจจากเมือง Vista ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เน้นจุดเด่นที่ดีไซน์กระจกรอบบ้าน ทำให้สามารถมองเห็นวิวได้รอบตัวบ้าน พร้อมบังสายตาจากภายนอกด้วยระแนงหน้าบ้านในขณะเดียวกันก็ช่วยทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่น และยังเน้นในเรื่องของการดีไซน์ Space เพื่อจัดฟังก์ชั่นการใช้งานภายในบ้านได้อย่างลงตัว จึงสามารถรองรับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ และตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันของทุกเจเนอเรชันแบบบ้าน Vista : มาพร้อมกับฟังก์ชั่นจัดเต็ม 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ และ 4 ที่จอดรถเปิดตัวที่ราคาเริ่มต้น 16.xx ล้านบาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)บ้านแบบที่ 3. ‘Marbella’แบบบ้านคอนเซ็ปต์ Modern Minimal โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเมือง Marbella (มาเบย์ย่า) ประเทศสเปน โดยแบบบ้าน Marbella เหมาะกับที่ดินหน้ากว้าง แสดงถึงความโอ่โถงที่แฝงไว้ซึ่งความเรียบง่าย ที่ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีก็ยังคงความสวยและทันสมัยเข้าได้กับทุกยุค พื้นที่ใช้สอยภายตัวบ้านออกแบบจัดสรรเป็นสัดส่วน เพื่อตอบโจทย์ครอบครัวขนาดกลาง-ใหญ่ได้อย่างครบครันแบบบ้าน Marbella : มาพร้อมฟังก์ชัน 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ และ 3 ที่จอดรถเปิดตัวที่ราคาเริ่มต้น 11.xx ล้านบาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)บ้านแบบที่ 4. ‘New England’แบบบ้านคอนเซ็ปต์ Colonial ที่ให้ความโดดเด่นกับระเบียงกว้างหน้าบ้าน โดยแบบบ้านหลังนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านในเขต New England สหรัฐอเมริกา ส่วนภายในตัวบ้านปรับฟังก์ชั่นพื้นที่ใช้สอยเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างลงตัว จุดเด่นคือการเลือกใช้กระจกบานใหญ่เพื่อทำให้บ้านดูโปร่งโล่ง โดยแบบบ้านหลังนี้เหมาะกับพื้นที่ดินมีด้านหน้ากว้างแบบบ้าน New England : มาพร้อมฟังก์ชั่น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ และ 3 ที่จอดรถเปิดตัวที่ราคาเริ่มต้น 11.xx ล้านบาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)บ้านแบบที่ 5. ‘Osaka-N’แบบบ้านคอนเซ็ปต์ Modern Japanese ที่ได้แรงบันดาลใจจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยออกแบบให้เป็นบ้านเดี่ยว 3 ชั้นที่สามารถปลูกสร้างได้บนทุกขนาดที่ดินอย่างลงตัว เน้นการออกแบบ Duo Double Volume ของชั้น 2 และ 3 ที่เชื่อมกัน ทำให้บ้านดูโปร่ง โล่ง ระบายอากาศได้ดีและมองเห็นถึงกันได้ พร้อมออกแบบพื้นที่ภายในบ้านได้อย่างลงตัว เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของทุกคน และสามารถรองรับสมาชิกครอบครัวขนาดกลาง-ใหญ่แบบบ้าน Osaka-N : มาพร้อมฟังก์ชั่นใช้สอยจัดเต็ม 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ และ 3 ที่จอดรถเปิดตัวที่ราคาเริ่มต้น 14.xx ล้านบาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)บ้านแบบที่ 6. ‘Richmond’แบบบ้านคอนเซ็ปต์ Modern Classic ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จีเนีย ภายนอกมีความเรียบหรูและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วย Double Volume ระหว่างชั้น 1 และชั้น 2 ซึ่งทำให้บ้านดูโปร่ง และหรูหรา มีห้องนอนใหญ่ถึง 3 ห้อง และการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์บ้านบนที่ดินใจกลางเมือง จึงเน้นในเรื่องพื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่าทุกตารางเมตร เหมาะสำหรับครอบครัวกำลังขยายให้ใหญ่ขึ้นบนที่ดินที่มีขนาดจำกัด สามารถตอบโจทย์ครอบครัวชีวิตคนเมืองที่อาศัยร่วมกันหลายครอบครัวได้แบบบ้าน Richmond : มาพร้อมฟังก์ชั่น 6 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถเปิดตัวที่ราคาเริ่มต้น 12.xx ล้านบาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)แลนดี้ โฮม ในฐานะบริษัทแรกๆ ที่ลูกค้านึกถึงเมื่อคิดจะสร้างบ้าน พิสูจน์ได้จากประสบการณ์ 36 ปีเต็ม ด้วยผลงานบ้านสวยจริงตรงปก ตรงใจลูกค้ามาแล้วกว่า 6,000 หลัง พร้อมการใช้นวัตกรรมก่อสร้างที่ได้มาตรฐานระดับสากล และคัดสรรนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการอยู่อาศัยและช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวในระยะยาว สร้างความเชื่อถือไว้ใจให้แก่ลูกค้าเสมอมา ด้วยทุนจดทะเบียนที่สูงถึง 200 ล้านบาท นับว่าสูงสุดในตลาดรับสร้างบ้าน และยังกล้ารับประกันโครงสร้างถึง 20 ปีเต็ม อีกทั้งยังมีแบบบ้านให้เลือกหลากหลายสไตล์ และมีบริการครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ตลอดจนดูแลหลังการขายให้ลูกค้าอุ่นใจได้เสมอ จึงทำให้แลนดี้ โฮม เป็นบริษัทที่ตอบโจทย์ในทุกด้านสำหรับลูกค้าทุกคนและแลนดี้ โฮม ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงผู้นำการสร้างบ้านเท่านั้น แต่ยังเน้นการให้การบริการสร้างบ้านด้วยหัวใจ โดยมุ่งหวังว่าบ้านทุกหลังที่สร้างโดยแลนดี้ โฮม ลูกค้าจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ดังนั้นแลนดี้ โฮม จึงคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ที่เลือกสร้างบ้านกับแลนดี้ โฮม ทุกหลังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้นำเสนอ 4 นวัตกรรมบ้านสุขภาพดีเพื่อการอยู่อาศัย ได้แก่1. นวัตกรรม CAP+ เทคโนโลยีช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้าน กรองฝุ่น PM2.5 ก่อนเข้าบ้าน ช่วยลดภูมิแพ้ เสริมพัฒนาการสมอง และช่วยให้บ้านไม่อับ2. นวัตกรรม CP Design บ้านปลอดแมลงสาบ เทคโนโลยีการออกแบบเพื่อจัดการระบบสุขาภิบาลทันสมัยรอบบ้าน ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากแมลงเข้าสู่ตัวบ้านได้3. นวัตกรรม Elder Care คัดสรรวัสดุและปรับโฉมสุขภัณฑ์ให้ทันสมัย รองรับความต้องการ และเพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุแก่ผู้สูงอายุในครอบครัว4. นวัตกรรม Landy Home Cooling บ้านเย็นอยู่สบาย จากการพิถีพิถันคัดสรรวัสดุคุณภาพดีเพื่อช่วยการระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ5. นวัตกรรมระบบโครงสร้างสำเร็จรูป NOVA System เทคโนโลยีเพื่อการผลิตเสา คาน บันได ที่ได้มาตรฐาน เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากแลนดี้ โฮม