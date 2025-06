หนุนศิลปะข้ามพรมแดน!! บริติช เคานซิล เปิดรับสมัคร ทุน Connections Through Culture Grants ประจำปี 2568

บริติช เคานซิล ได้เปิดรับสมัครทุนสนับสนุน Connections Through Culture (CTC) Grants สำหรับศิลปินและหน่วยงานด้านความคิดสร้างสรรค์จาก 19 ประเทศพันธมิตรทั่วเอเชียแปซิฟิกและยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักรและประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ และผลักดันโครงการทางวัฒนธรรมไปสู่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในยุคที่ความร่วมมือระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญยิ่งเช่นนี้ ทุน Connections Through Culture Grants พร้อมให้การสนับสนุนด้วยงบประมาณสูงถึง 10,000 ปอนด์ เพื่อส่งเสริมความสร้างสรรค์ข้ามวัฒนธรรม ท้าทายกรอบความคิดเดิมๆ สร้างแรงบันดาลใจแก่ชุมชน ตลอดจนเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้กับวงการศิลปะไม่ว่าจะเป็นโครงการพำนักศิลปินแบบดิจิทัล (Digital art residency) การแสดงระดับนานาชาติ เวิร์กช็อป นโยบายเชิงสร้างสรรค์ หรือนิทรรศการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน โครงการเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อผลักดันให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยน และสร้างความเข้าใจระหว่างกัน มุ่งสู่ความร่วมมือในระยะยาวของเหล่าศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกเมื่อปีที่ผ่านมา มีการให้ทุนสนับสนุนแก่โครงการความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจำนวนทั้งสิ้น 84 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 741,000 ปอนด์ สำหรับในประเทศไทยเอง ก็มีโครงการทางวัฒนธรรมหลายโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2567 อาทิ โครงการ Holding the Door Open โครงการพัฒนาศักยภาพของศิลปินที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความหลากหลายและความครอบคลุม (inclusion) โครงการ Hit the North Chiang Mai นำเสนอเทศกาลสตรีทอาร์ตชื่อดังจากเบลฟาสต์สู่จังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการIndigo Flow มุ่งสร้างสรรค์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นสองภาษาและนิยายภาพ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชาวบ้านนาตอง จังหวัดแพร่ในปีนี้ โครงการได้ขยายขอบเขตสู่ 19 ประเทศทั่วโลก เพื่อเปิดรับความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเร่งด่วนระดับสากล อาทิ ความหลากหลาย (diversity) การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง (inclusion) และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมานามิ ยูอาสะ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกของบริติช เคานซิล กล่าวว่า "Connections Through Culture ไม่ใช่แค่การให้ทุนสนับสนุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือ และการเปลี่ยนแปลง เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่ไม่เพียงแต่ยกย่องนวัตกรรมด้านศิลปะเท่านั้น แต่ยังสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและชุมชนอีกด้วย"บริติช เคานซิล ขอประกาศรับสมัครโครงการความร่วมมือระหว่างศิลปินจากสหราชอาณาจักรและนานาประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 21.00 น. โดยทุนที่จะมอบให้มีจำนวนกว่า 90 ทุน สำหรับโครงการที่เกิดจากการประสานความร่วมมือของเหล่าศิลปินผู้มากความสามารถจากสหราชอาณาจักรและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ อันได้แก่ ไทย ออสเตรเลีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ จีน จอร์เจีย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน มาเลเซีย เมียนมาร์ เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ตุรกี ยูเครน อุซเบกิสถาน และเวียดนามทุนนี้ยังเปิดกว้างสำหรับผลงานสร้างสรรค์ในทุกสาขา ตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม ไปจนถึงผลงานดนตรี แฟชั่น ภาพยนตร์ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ และศิลปะการแสดง ทั้งนี้โครงการที่นำเสนออาจอยู่ในรูปแบบดิจิทัล รูปแบบกายภาพ หรือแบบผสมผสาน ขอเชิญชวนผู้สมัครที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบและมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน ที่เกิดจากความร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/programmes/arts/connections-through-culture-grants-2025