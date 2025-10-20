ปักหมุดไฮไลต์ “เทศกาลถือศีลกินผัก” ครบ 200 ปี จัดใหญ่อิ่มบุญ จ.ภูเก็ต

ททท. สำนักงานภูเก็ต ชวนสืบสานศรัทธา ครบรอบ 200 ปี ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2568 ณ จังหวัดภูเก็ต มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เส้นทางขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ และบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสที่จะเกิดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น
เทศกาลกินเจภูเก็ต หรือที่รู้จักกันในชื่อ เทศกาลเทพเจ้าทั้งเก้า มีต้นกำเนิดจากความเชื่อของลัทธิเต๋าในประเทศจีน เพื่อส่งเสริมการชำระล้างร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเจ สำหรับเมืองภูเก็ตที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง ตามถนนหนทางและศาลเจ้าจึงจะเต็มไปด้วยสีสัน ความคึกคัก กิจกรรมและพิธีกรรมตลอด 10 วัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินลุยไฟ ไต่บันไดมีด พลุไฟ รวมเป็นถึงร้านอาหารเจหลากหลายเมนูให้ได้ลิ้มลอง
สำหรับไฮไลต์งานเทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ต ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 68 มีดังนี้
วันที่ 22
- แห่พระ อ๊ามนาคา 07.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 23
- แห่พระ อ๊ามส่ามไป๊ก้อง (บางคู) 06.30 น. เป็นต้นไป
- แห่พระ อ๊ามสะปำ 07.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 24
- แห่พระ อ๊ามสามกอง 06.45 น. เป็นต้นไป
- แห่พระ อ๊ามนาบอน 07.00 น. เป็นต้นไป
- ขบวนแห่ 200 ปี (สะพานหิน - อ๊ามกะทู้) 19.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 25
- แห่พระ อ๊ามท่าเรือ 06.09 น. เป็นต้นไป
- แห่พระ อ๊ามเจ่งอ๋อง 06.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 26
- แห่พระ อ๊ามบางเหนียว 06.00 น. เป็นต้นไป
- แห่พระ อ๊ามแสงธรรม 16.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 27
- แห่พระ อ๊ามจุ้ยตุ่ย 08.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 28
- แห่พระ อ๊ามกะทู้ 06.45 น. เป็นต้นไป
- แห่พระ อ๊ามยกเค่เก้ง 07.45 น. เป็นต้นไป
วันที่ 29
- แห่พระ อ๊ามหล่อโรง 07.00 น. เป็นต้นไป
- พิธีส่งองค์กิ้วอ๋องไต่เต (พิธีส่งพระ) ช่วงดึก
เส้นทางและกำหนดการกิจกรรมอื่นติดตามได้ทาง Facebook Page : TAT Phuket : Tourism Authority of Thailand, Phuket Office
