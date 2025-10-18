สัมผัสมนต์เสน่ห์ "เทศกาลกินเจภูเก็ต" แบบใกล้ชิด ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

ชมเทศกาลกินเจภูเก็ตแบบใกล้ชิด ที่ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ด้วยโต๊ะบูชาที่จัดเตรียมไว้ทุกวันเพื่อต้อนรับขบวนแห่ พร้อมเมนูอาหารเจจากห้องอาหารของโรงแรม แขกทุกท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งเทศกาลอันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้อย่างเต็มอิ่ม
โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ขอเชิญนักเดินทางจากทั่วโลกมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่ง “เทศกาลกินเจภูเก็ต” หนึ่งในงานเฉลิมฉลองประจำปีที่ตระการตาที่สุดในเอเชีย ระหว่างวันที่ 21–29 ตุลาคม 2568 โดยแขกผู้เข้าพักจะได้ชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ที่เคลื่อนผ่านหน้าโรงแรมทุกวัน เสมือนได้ที่นั่งแถวหน้าในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลอันน่าทึ่งนี้ พร้อมไปกับการค้นพบจิตวิญญาณที่แท้จริงของเมืองภูเก็ตที่หาที่ไหนไม่ได้
เทศกาลกินเจภูเก็ต หรือที่รู้จักกันในชื่อ เทศกาลเทพเจ้าทั้งเก้า มีต้นกำเนิดจากความเชื่อของลัทธิเต๋าในประเทศจีน เพื่อส่งเสริมการชำระล้างร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเจ สำหรับเมืองภูเก็ตที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง ตามถนนหนทางและศาลเจ้าจึงจะเต็มไปด้งบสีสัน ความคึกคัก กิจกรรมและพิธีกรรมตลอด 10 วัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินลุยไฟ ไต่บันไดมีด พลุไฟ รวมเป็นถึงร้านอาหารเจหลากหลายเมนูให้ได้ลิ้มลอง
โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองรายล้อมไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่ของภูเก็ต แขกทุกท่านสามารถร่วมพิธีอย่างใกล้ชิด จากการสักการะที่โต๊ะบูชา ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 21–29 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศของเทศกาลอย่างเต็มอิ่ม ในเซ็ตโต๊ะบูชาประกอบด้วยผลไม้ ขนมถั่วตัด ขนมถ้วย ลูกอม พร้อมเทียน ธูป และดอกไม้สด อีกทั้งไม่ควรพลาดสำหรับคืนส่งพระ (วันที่ 29 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 20.00 น.) เพื่อร่วมพิธีอำลาอันยิ่งใหญ่ โดยสามารถจองเซ็ตโต๊ะบูชา รวมเครื่องสักการะกับทางโรงแรมได้ใน ราคา 11,888 บาทสุทธิ ต่อเซ็ต
ตลอดช่วงเทศกาล แขกผู้เข้าพักสามารถลิ้มลองอาหารเจหลากหลายเมนูรังสรรค์โดยเชฟมากฝีมือจากห้องอาหารจีนสุดหรู เย่ว เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ (Yue Restaurant & Bar) อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีนจานเดี่ยว ราคาเริ่มต้นที่ 120 บาทต่อจาน อาทิ สลัดเห็ดหูหนูขาวและดำ ซุปเห็ดรวมสมุนไพร หมี่ฮกเกี้ยนผัดกับเต้าหู้และเห็ด แปะก๊วยและพุทราจีนในน้ำขิง เผือกกะทิในสาคู และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีชุดอาหารจีนให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ ชุด Light & Refreshing ชุด Classic Comfort และชุด Hearty & Flavorfulโดยแต่ละชุดประกอบด้วย สลัด 1 เมนู ซุป 1 เมนู อาหารจานหลัก และของหวาน ราคาชุดอาหารจีนเริ่มต้นที่ 480 บาท
ครัวตลาดใหญ่ (Krua Talad Yai) เปิดให้บริการอาหารตลอดวัน ทุกท่านสามารถอิ่มอร่อยกับอาหารเจ ในสไตล์เมนูไทยจานเดี่ยวถึง 11 เมนู ได้แก่ ผัดซีอิ๊ว ผัดหมี่ฮกเกี้ยน ผัดกะเพราไก่เจ ข้าวผัดผักรวมเจ แกงส้มปลาเจยอดมะพร้าว มันเชื่อมน้ำขิง ผลไม้รวม และอีกมากมาย ราคาเริ่มต้นที่ 150 บาทต่อจาน และสามารถสั่งเมนูเหล่านี้ผ่านบริการรูมเซอร์วิสได้อีกด้วย
ตะลุงเลาจน์ (Talung Lounge) คาเฟ่บรรยากาศสบายและเป็นกันเอง ขอเชิญชวนทั้งชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนสุดท้ายของเทศกาล (วันที่ 29 ตุลาคม เวลา 18.00 – 23.00 น.) ด้วยเมนูของว่าง ทั้งขนมปังและซาลาเปา ข้าวผัด พาสต้า และพิซซ่า ราคาเริ่มต้นเพียง 140 บาทต่อจาน นอกจากนี้สำหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศสามารถแวะไปที่ Beer Garden ในคืนสุดท้าย เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มเย็น ๆ และเมนูกับแกล้มรสชาติจัดจ้าน เช่น ป๊อปคอร์นไก่ หนังไก่กรอบ ปีกไก่ทอด เฟรนช์ฟรายส์ และหอมหัวใหญ่ทอด ในราคาเพียง 100 บาทต่อจาน
สำรองโต๊ะบูชาเพื่อชมเทศกาลกินเจภูเก็ตแบบใกล้ชิดที่โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ได้แล้ววันนี้ โทร. 0-7664-3555 หรืออีเมล restaurant.phukettown@courtyard.com
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้
เว็บไซต์ www.courtyardphukettown.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/CourtyardbyMarriottPhuketTown/
ไลน์ @courtyardphuket
