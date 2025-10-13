อาหารเจสไตล์กวางตุ้ง ชวนอร่อยตลอดช่วงเทศกาลกินเจ ณ ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ

ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) ห้องอาหารจีนที่ให้บริการอาหารกวางตุ้งต้นตำรับจากฮ่องกง ส่งตรงสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน เชิญชวนทุกท่านมารับประทานอาหารเจ ที่จะให้บริการตลอดช่วงเทศกาลกินเจประจำปีช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
เชฟ ซุย วิง เหยา (Shui Wing Yau) หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ชาวฮ่องกงผู้เชี่ยวชาญอาหารกวางตุ้งผู้ครองรางวัลมิชลิน (Michelin) รังสรรค์อาหารเจกวางตุ้งต้นตำรับเป็นพิเศษเพื่อให้บริการช่วงเทศกาลกินเจที่ทั้งอร่อยและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้ทุกท่านได้อิ่มบุญ อิ่มท้องและได้สุขภาพไปพร้อมกัน อาหารแนะนำได้แก่ ยำเต้าหู้พะโล้กับแตงกวาซอสพริก ซุปเยื่อไผ่และเห็ดหูหนูทองตุ๋นในลูกมะพร้าว หูหมูเจกับฮ่วยซัวสดผัดเต้าซี่ ฮ่วยซัวเป็นสมุนไพรจีนมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร นอกจากนั้นยังมีอาหารเจน่ารับประทานอีกหลายรายการให้บริการ อาทิ เผือกและเห็ดผัดซอสกงเปารสเผ็ดอมหวาน มะเขือยาวและปลิงเจอบหม้อดิน หน่อไม้และเห็ดชิตาเกะผัดกับหน่อไม้ฝรั่ง และผัดจับฉ่ายเต้าหู้ยี้รสชาติตำรับฮ่องกง
ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ มีพื้นที่ให้บริการที่โปร่งโล่งสบาย ตกแต่งอย่างหรูหรา พร้อมห้องรับประทานอาหารส่วนตัว 10 ห้อง ให้บริการทุกวันทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ในบรรยากาศอบอุ่น เหมาะสำหรับการสังสรรค์หรือฉลองในทุกโอกาสพิเศษ
อาหารเจกวางตุ้งต้นตำรับ ให้บริการที่ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ระหว่างวันที่ 21 ถึง 29 ตุลาคม 2568 มื้อกลางวันเวลา 11.30 - 14.30 น. และมื้อค่ำเวลา 18.00 - 22.30 น. ราคาเริ่มต้นจานละ 380 บาท++
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ InterContinental.com/Bangkok
