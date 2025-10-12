ต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้ กับอาหารไทยสไตล์วีแกน ณ "ห้องอาหารฟร้อนท์ รูม"

"ห้องอาหารฟร้อนท์ รูม" พร้อมเสิร์ฟอาหารไทยสไตล์วีแกนต้อนรับเทศกาลกินเจ อิ่มอร่อยกับอาหารเจแบบจานเดี่ยวในมื้อกลางวัน และมื้อค่ำระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคมศกนี้
ห้องอาหารไทย ฟร้อนท์ รูม โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ร่วมต้อนรับเทศกาลเจของกรุงเทพฯ ด้วยเมนูอาหารเจแบบอะลาคาร์ท (à la carte menu) ที่จัดสรรขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ทั้งอร่อยและร่วมสมัย ให้บริการทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2568 ราคาอาหารเริ่มต้นที่จานละ 320 บาท++ – 410 บาท++
ฟร้อนท์ รูม ถ่ายทอดเรื่องราวมรดกอาหารไทย ผ่านรสชาติเอกลักษณ์ทั้งแปดของอาหารไทย ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน สร้างสรรค์เป็นประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าประทับใจ ปีนี้ห้องอาหารฟร้อนท์ รูม นำเสนอ เมนูเจ ที่รังสรรค์จากพืชเป็นหลัก (Plant-based) ถ่ายทอดรสชาติอาหารในรูปแบบที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ อาทิ ยำดอกไม้หมูกรอบ ผัดคะน้าฮ่องกงซอสเห็ด พะแนงเต้าหู้คลองแงะ และอื่นๆ รวมถึงเมนูของหวาน ขนมโคกล้วยไส้ถั่ว
เปิดให้บริการทุกวัน มื้อกลางวัน เวลา 11.30 น. – 14.30 น. และมื้อค่ำ เวลา 17.30 น. – 21.30 น. (สั่งอาหารรอบสุดท้าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจสำรองที่นั่ง โทร. 0-2846-8888 อีเมล bkkwa.fb@waldorfastoria.com
หมายเหตุ: ราคาอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline