“หลาดลองแล” จ.พังงา ตลาดวิถีพื้นบ้านมาแรงแห่งย่านอันดามัน

จังหวัดพังงาชวนเที่ยว “หลาดลองแล” บ้านบางนุ ตลาดวิถีพื้นบ้านในบรรยากาศสวนปาล์มที่กำลังมาแรงเป็นอันดันดับ 1 แห่งย่านอันดามัน พร้อมชวนคนมาตลาดตอนเช้าร่วมทำบุญตักบาตรก่อนชิม ช้อปอาหารพื้นถิ่นและผักพื้นบ้าน
“หลาดลองแล” หรือ “ตลาดลองแล” ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวนปาล์มน้ำมันอันร่มรื่นของหมู่บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตลาดแห่งนี้เปิดให้บริการซื้อ-ขายสินค้าทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยมีแม่ค้า-พ่อค้ากว่า 100 ร้านที่ต่างร่วมกันแต่งกายแบบพื้นถิ่นค้าขายด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี
หลาดลองแล เป็นตลาดวิถีพื้นบ้านชื่อดังที่กำลังมาแรงของอำเภอตะกั่วทุ่ง ซึ่งวันนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 ในย่านอันดามัน โดยการเปิดตลาดแต่ละครั้งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม ชิม ช้อป จับจ่ายสินค้ากันตั้งแต่เช้าไปตลอดทั้งวันเป็นจำนวนหลายพันคน
นักท่องเที่ยวบางส่วนเมื่อซื้ออาหารแล้วก็นั่งกินร่วมกันในสถานที่ทางตลาดจัดไว้อย่างสะดวก สบาย บางคนก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน ขณะที่หลาย ๆ คน ต่างรีบมาในช่วงเช้าก่อนที่จะเปิดตลาด เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรบนถนนสายบุญด้านหน้าตลาด เรียกได้ร่วมกันทำบุญทั้งแม่ค้าและนักท่องเที่ยวเลยทีเดียว
นางสาวเสริมศรี ทองสกุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านบางนุ เปิดเผยว่า “หลาดลองแล”หรือ “ตลาดลองแล” ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2560 ตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นเพราะความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชน ในตำบลกะไหล และพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาจำหน่าย เป็นตลาดปลอดโฟม มีความสะอาด ปลอดภัย จำหน่ายสินค้าในราคาไม่แพง มีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จนกลายเป็นตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นชื่อในเรื่องของการจัดการขยะ อีกทั้งทางตลาดยังเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีสถานที่แสดงความสามารถต่าง ๆ ตามความถนัด ที่สำคัญสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
นางสาวเสริมศรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันตลาดลองแลได้รับความนิยมทั้งจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น ซึ่งพบว่ามีประชาชนต่างเข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักไม่ขาดสายกันตั้งแต่เช้า แต่ละร้านค้าล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ หรือสินค้าที่นำมาจำหน่ายก็ล้วนมาจากชุมชนเอง เช่น พืชผัก ผลไม้ ขนมพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม ของใช้ต่าง ๆ สินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ และอีกมากมาย นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้เลือกซื้อเลือกชิมอาหารตามอัธยาศัยแล้ว เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการถ่ายรูปกับครอบครัว กับบรรดาร้านค้าร้านขาย รวมทั้งจุดเช็คอินตามจุดต่างๆ ที่ตลาดได้จัดเตรียมไว้ให้ เอาไปลงในสื่อโซเชียลทำให้มีการสื่อสารและเผยแพร่ไปทั่วโลก อาจเรียกได้ว่า “หลาดลองแล” เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง เลยก็ว่าได้
####################
โดย : อโนทัย งานดี