“ชิซซ่า” พิซซ่าไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่ เมนูใหม่จาก KFC

ไก่ทอด หรือ พิซซ่ากันแน่!? KFC จัดเต็มความอร่อย! เปิดตัวเมนูใหม่ “ชิซซ่า” พิซซ่าไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่ อร่อยถึงใจในราคาเริ่มต้น 49 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 29 ตุลาคม 2568 เท่านั้น
KFC ประเทศไทย แบรนด์ไก่ทอดอันดับหนึ่ง เปิดตัวเมนูใหม่สุดล้ำ “ชิซซ่า” ไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่ ท็อปปิ้งด้วยซอสพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนรสเข้มข้น ปิดท้ายด้วยชีสเยิ้มๆ พร้อมสร้างความสนุกและประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์ทุกคำ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และก้าวข้ามขอบเขตแบบเดิมๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามสไตล์ตัวเอง พร้อมเสิร์ฟความอร่อยไปอีกขั้นของเมนูไก่ทอดในราคาเริ่มต้นเพียง 49 บาทที่ KFC ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 29 ตุลาคม 2568 เท่านั้น
เมนูนี้จะเป็นปรากฏการณ์ให้กับเมนูไก่ทอดกับการคิดค้นเมนูที่ผสมผสานรสชาติแบบใหม่ด้วยความกล้าท้าทายขีดจำกัดของรสชาติแบบเดิมๆ พร้อมทั้งเพิ่มความสนุกในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยเมนูนี้ไม่ได้เพิ่มเติมความอร่อยเพียงเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์ที่จะทำให้ทุกคำที่สัมผัสด้วยความตื่นเต้นและแปลกใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่ไม่ยอมหยุดอยู่ในกรอบเดิมๆ พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามสไตล์ตัวเอง ดังนั้น KFC จึงได้นำความอร่อยแบบออริจินัลของ ‘ไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่’ ที่ทุกคนต่างคุ้นเคยมายกระดับให้ถึงขีดสุดไปอีกขั้น เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ความอร่อยของเมนูไก่ทอดนั้นต่างไปจากเดิม
‘ชิซซ่า’ ไม่ใช่แค่เมนูไก่ทอดหรือพิซซ่าแบบธรรมดา แต่คือการผสมผสานรสชาติความอร่อยที่ยกระดับไปอีกขั้นเข้าด้วยกัน ด้วยการนำความอร่อยแบบออริจินัลของ ‘ไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่’ แบบไม่มีกระดูกชิ้นใหญ่ชุ่มฉ่ำกรอบนอกนุ่มในให้อร่อยขึ้นไปอีกกับท็อปปิ้งซอสพิซซ่าที่เต็มไปด้วยรสมะเขือเทศ และกลิ่นเครื่องเทศสไตล์อิตาเลียนสุดเข้มข้นสูตรพิเศษเฉพาะจาก KFC และปิดท้ายด้วยมอสซาเรลล่าชีสละลายเยิ้มๆ พร้อมโรยพาร์สลีย์เพิ่มกลิ่นหอมเฉพาะตัวให้ได้รับประสบการณ์อร่อยเน้นๆ ฟินๆ ทุกคำ
พร้อมจัด ‘ชิซซ่า’ แบบฟินๆ กันได้แล้วที่หน้าร้าน KFC ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาท่าอากาศยานดอนเมือง และสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ), KFC Delivery บนเว็บไซต์ และ KFC App รวมไปถึงแพลตฟอร์มเดลิเวอรีทุกช่องทาง (ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขาและช่องทางการจำหน่าย) ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 29 ตุลาคม 2568 เท่านั้น จัดเต็มมาให้ฟินกันถึง 3 เมนู ไม่ว่าจะเป็น
- ชิซซ่า 1 ชิ้น ในราคา 49 บาท
- แก๊งชิซซ่า ประกอบด้วย ชิซซ่า 3 ชิ้น ในราคา 129 บาท
- เดอะบอกซ์ ชิซซ่า ชุดละ 169 บาท ประกอบไปด้วย ชิซซ่า 2 ชิ้น, ไก่วิงซ์แซ่บ 2 ชิ้น, มันบด (ปกติ) 1 ถ้วย, เฟรนช์ฟรายส์ (ปกติ) 1 ที่ และเป๊ปซี่ (รีฟิล) 1 ที่
ภัทรา ภัทรสุวรรณ Associate Marketing Director KFC ประเทศไทย กล่าวว่า “ที่ KFC เราเชื่อว่าการสร้างสรรค์ไม่มีขีดจำกัด และเมนู ‘ชิซซ่า’ คือการพิสูจน์ให้เห็นถึงความกล้าท้าทายกรอบเดิมๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานรสชาติอย่างลงตัว โดยเราต้องการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความสุข ความตื่นเต้น และความอร่อยจากการได้ลิ้มลองเมนูนี้ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง กล้าท้าทายและไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ เพราะฉะนั้นชิซซ่าจึงไม่ใช่แค่การรวมไก่ทอดกับพิซซ่าเพียงเท่านั้น แต่เป็นการสร้างมิติใหม่ของความอร่อยที่จะทำให้เป็นประสบการณ์สุดประทับใจให้กับลูกค้าทุกคน”
นอกจากความอร่อยของชิซซ่าที่ให้ทุกคนได้ลิ้มลองแล้ว KFC มาจับเทรนด์ ‘Brainrot’ สุดฮิตในหมู่ Gen Z โดย Brainrot คือเทรนด์การสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วยความแปลกใหม่ที่ติดหูหลายๆ คนจนกลายเป็นไวรัลทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับคาแรคเตอร์ “ชิซซาลูลู่” (Chizzalulu) ที่เล่าความเป็นมาของคาแรคเตอร์สุดแซ่บตัวนี้ ตั้งแต่การเกิดมา แน่นอนว่าต้องมาพร้อมเพลงประจำตัวสุดติดหู “ชิซซาลูลู่ ชิซาลาลา...ฉันเป็นไก่ทอดหรือพิซซ่า
ความสนุกยังไม่หมดแค่นั้น KFC เปิดให้ทุกคนมาร่วมสนุกในโลก ‘Roblox’ พร้อมตะลุยภารกิจสุดตื่นเต้น ‘Hunt Down Chizzalulu’ ไล่ล่าชิซซาลูลู่ยักษ์เพื่อค้นหาความลับของชิซซ่าว่าเป็นไก่ทอดหรือพิซซ่ากันแน่ เพื่อรับสกิน (Skin) ที่เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้น! ร่วมติดตามความสนุกและประสบการณ์สุดสร้างสรรค์กันได้ที่ TikTok @KFCThailand ในวันที่ 25 กันยายน 2568 นี้
พลาดไม่ได้กับความอร่อยอีกขั้นของ ‘ชิซซ่า’ จาก KFC ได้ตั้งแต่ 25 กันยายน – 29 ตุลาคม 2568 เท่านั้น! ที่ร้าน KFC ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) รีบหน่อยมาช้าแล้วจะอดฟิน! ร่วมแชร์โมเมนต์ความอร่อยผ่านแฮชแท็ก #KFC #Chizza #ชิซซ่า บนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย พร้อมติดโปรโมชันสุดพิเศษและข่าวสารจาก KFC ได้ที่ Facebook @KFCThailand, TikTok @KFCThailand, Instagram @kfcthailand และ X @KFCThailand
