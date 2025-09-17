“เยลโลว์สโตน” มรดกโลกสุดตระการตา และอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก ก่อตั้งขึ้นโดย National Park Service ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1872 (พ.ศ.2415) และองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1978
เยลโลว์สโตน เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีเนื้อที่มากกว่า 5.6 ล้านไร่ ครอบคลุมอาณาเขต 3 รัฐ ได้แก่ ไวโอมิง มอนแทนา และไอดาโฮ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐไวโอมิง
โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1872 เยลโลว์สโตน ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ทั้งความร้อนใต้พิภพและธรณีวิทยาอันเป็นเอกลักษณ์
ชื่นชมสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นหมีกริซลี หมาป่า กระทิง ควายไบซัน และกวางเอลก์
เส้นทางสำรวจพื้นที่พลังความร้อนใต้พิภพซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อน (geyser) ที่ยังคงพ่นน้ำปะทุอยู่ และเพลิดเพลินไปกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีอย่าง แกรนด์แคนยอนแห่งแม่น้ำเยลโลว์สโตน ที่ยิ่งใหญ่
หนึ่งในธรรมชาติสุดมหัศจรรย์ของอุทยานฯแห่งนี้ คือ ปรากฏการณ์ไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal) หรือ ปรากฏการณ์ความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำใต้ดินถูกความร้อนจากหินหนืด (แมกมา) ใต้พื้นโลกจนเกิดเป็นน้ำพุร้อน ไกเซอร์ บ่อโคลนเดือด และปล่องไอน้ำ เกิดจากระบบน้ำใต้ดินที่ซับซ้อนซึ่งได้รับความร้อนจากแผ่นดินไหวและความร้อนใต้ผิวโลก
ซึ่งกว่า 50% ของปรากฏการณ์นี้ทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ที่นี่ สร้างทิวทัศน์ราวกับพื้นดินที่กำลังลุกไหม้ และในบรรดาไกเซอร์นับร้อยแห่ง ไกเซอร์ “Old Faithful” ก็ถือเป็นสัญลักษณ์อันโด่งดังและเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดของสหรัฐอเมริกา
ในฐานะมรดกโลกทางธรรมชาติ องค์การยูเนสโก ระบุว่า “อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน” เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่สะท้อนปรากฏการณ์และกระบวนการทางธรณีวิทยาอันสำคัญ อีกทั้งยังเป็นภาพสะท้อนอันโดดเด่นของพลังงานความร้อนใต้พิภพ ความงดงามทางธรรมชาติ และระบบนิเวศป่าที่หายาก ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิดถือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่ยังคงสมบูรณ์หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งของเขตอบอุ่นตอนเหนือบนโลก และเป็นความยิ่งใหญ่ของกระบวนการทางธรรมชาติในระดับระบบนิเวศป่าอย่างแท้จริง
ค่าธรรมเนียมชมอุทยานฯ ตั๋วมาตรฐาน เริ่มต้นที่ 20$ - 35$ (ประมาณ 634 - 1,100 บาท)
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.nps.gov/yell/index.htm