ขสป.กะทูน เผยภาพสัตว์ป่าหายาก "สมเสร็จ และ หมีหมา" สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของป่าแดนใต้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน เผยคลิปน่ายินดีจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป้า เจอทั้ง "สมเสร็จ และ หมีหมา” สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์
24 สิงหาคม 2568 - นายสถาวิทย์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าจากการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในพื้นที่ สามารถบันทึกภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้สูญพันธุ์อย่าง “สมเสร็จ” (Malayan Tapir: Tapirus indicus) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว และ “หมีหมา” (Malayan Sun Bear : Helarctos malayanus) ซึ่งจัดเป็นสัตว์หายากในพื้นที่ภาคใต้ของไทย
ภาพถ่ายเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ แต่ยังสะท้อนถึงความสำเร็จของการดูแลและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้ำของเทือกเขานครศรีธรรมราช และเพื่อเป็นการปกป้องสัตว์ป่าและผืนป่าแห่งนี้ให้เป็น "บ้านที่มั่นคง" ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูนจะดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกในการปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์และการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวด โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่นต่อไป นายสถาวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช