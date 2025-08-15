ตื่นตา! ฝูง “กระทิงป่า” นับ 30 ตัว ออกหากินในผืนป่า อช. บางลาง

อุทยานแห่งชาติบางลาง จ.ยะลา เผยภาพของฝูง “กระทิงป่า” นับ 30 ตัว ที่รวมฝูงออกหากินภายในผืนป่าเขตอุทยานฯ เป็นเครื่องตอกย้ำความสมบูรณ์ของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
อุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา เผยภาพฝูงกระทิงป่ากว่า 30 ตัว ออกมาอวดโฉมบริเวณทุ่งหญ้า ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบางลาง ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่อชอบในความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสัตว์ป่า ได้เก็บภาพความตื่นตาตื่นใจของการออกมาหากินของฝูงกระทิงเหล่านี้
ซึ่งอุทยานแห่งชาติบางลาง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยสภาพป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ที่นี่ถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรี โดยในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเขตเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อการร้าย ทำให้มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ส่งผลให้ธรรมชาติยังคงความบริสุทธิ์และหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ผืนป่าอนุรักษ์แห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น กระซู่ สมเสร็จ นกเงือกหัวแรด นกชนหิน รวมไปถึงสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกมากมาย ที่ออกมาหากินบริเวณโดยรอบพื้นที่ป่าอย่างสม่ำเสมอ ตอกย้ำถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่จะส่งผลให้ทุกชีวิตในผืนป่าแห่งนี้ ยังคงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่านทุกความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ที่มา : อุทยานแห่งชาติบางลาง - Bang Lang National Park สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
