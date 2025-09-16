“ดูไบ” มหัศจรรย์เมืองสิ่งก่อสร้างแมนเมด ดีกรี “ที่สุดในโลก” สุดล้ำ

“เมืองดูไบ” (Dubai) แห่งประเทศอาหรับเอมิเรตส์ (สหพันธรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เป็นหนึ่งในมหานครล้ำสมัยอันดับต้น ๆ ของโลก วันนี้ผู้มาเยือนดูไบส่วนใหญ่มักจะไม่พลาดการไปเที่ยวชมงานสถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างงานแมนเมดล้ำ ๆ ที่ส่วนใหญ่มีดีกรี “ที่สุดในโลก” พ่วงท้าย นับเป็นความมหัศจรรย์ของเมืองดูไบ (และวิสัยทัศน์ของผู้ปกครองเมือง) ที่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาพื้นที่ทะเลทรายอันร้อนแล้ง ให้กลายเป็นมหานครแห่งตึกระฟ้าในระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ
