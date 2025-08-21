แผ่นดินไหวพม่า 5.4 เขย่าตึกสูงกรุงเทพฯ! ส.วิศวกรโครงสร้างฯ ยันโครงสร้างหลักไม่เสียหาย วอนอย่าตื่นตระหนก

แผ่นดินไหว 5.4 แมกนิจูดจากพม่าสะเทือนถึงกรุง! ตึกสูงกทม.โยกเบาๆ "ศ.ดร.อมร" นายก ส.วิศวกรโครงสร้างฯ ยันโครงสร้างหลักอาคารปลอดภัย ย้ำไม่ใช่จุดแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งก่อน ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ให้ติดตามข่าวสารทางการอย่างใกล้ชิด
จากกรณี มีรายงานว่า วันนี้ ( 21 ส.ค. ) เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. เกิดแผ่นดินไหวในพม่าขนาด 5.4 ตามมาตราริกเตอร์ ความลึก 10 กิโลเมตร โดยผู้ที่อยู่ตึกสูงในกรุงเทพฯ รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย ได้ให้คำอธิบายถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารสูงในเมืองหลวงว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้น่าจะเกิดจากรอยเลื่อนสะกาย แต่เป็นจุดที่แตกต่างจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.7 แมกนิจูด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยแผ่นดินไหวในวันนี้มีขนาดเบากว่ามาก แต่กลับเกิดขึ้นในระยะทางที่ใกล้กรุงเทพฯ มากกว่า โดยประมาณการระยะทางจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวถึงกรุงเทพฯ อยู่ที่ประมาณ 400-500 กิโลเมตร
นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างฯ ชี้แจงว่า
แม้แผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีขนาดไม่รุนแรง แต่ก็อาจส่งผลให้อาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพฯ เกิดการโยกตัว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่กรุงเทพฯ มีสภาพชั้นดินอ่อนที่สามารถขยายคลื่นแผ่นดินไหวได้ถึง 3-4 เท่า และเมื่อคลื่นแผ่นดินไหวขยายตัวโดยชั้นดินอ่อน จะทำให้เกิดคลื่นยาว ซึ่งมีผลกระทบต่ออาคารสูงโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.อมร ย้ำว่า จากการคาดการณ์ในขณะนี้ ระดับความรุนแรงของการสั่นไหวที่เกิดขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวโครงสร้างหลักของอาคารแต่อย่างใด แต่อาจมีผลต่อองค์ประกอบด้านงานสถาปัตยกรรมของอาคาร เช่น ผนังอิฐ หรือโคมไฟ อาจมีการสั่นไหวในระดับที่ไม่รุนแรง
"ประชาชนยังไม่ควรตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์นี้" ศ.ดร.อมร กล่าว
พร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ของทางราชการอย่างใกล้ชิด หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อไป