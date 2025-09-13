คนรัก snoopy ห้ามพลาด! นิทรรศการ Peanuts ครบรอบ 75 ปี กับคาแรคเตอร์สุดน่ารักมากมาย

เปิดแล้ว! นิทรรศการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีของ PeanutsTM ที่มาพร้อมกับเจ้าหมาน้อย Snoopy และคาแรคเตอร์สุดน่ารักมากมายขวัญใจแฟน ๆ ทั่วโลก
ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ร่วมกับ ชาตรามือ เปิดตัวนิทรรศการ “How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art” รอบ Exclusive Exhibition Opening เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีของ PeanutsTM เจ้าหมาน้อย Snoopy และคาแรคเตอร์สุดน่ารักมากมายขวัญใจแฟน ๆ ทั่วโลกผ่าน 4 โซนนิทรรศการอันยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
รู้จักกับ 4 โซนหลักของนิทรรศการ “How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art” ในประเทศไทย ที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับโลกของ Peanuts ในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน!
1. Art of Peanuts
พบกับผลงานต้นฉบับของ Peanuts กว่า 50 ชิ้น นำเสนอผ่านมุมมองแบบเอเชียให้ผู้ชมได้สัมผัสกับแนวคิดแบบเซน (Zen) และความงามอันละเมียดละไมที่เชื่อมโยงลายสายของ Charles M. Schulz เข้ากับศิลปะตะวันออกอย่างภาพวาดหมึกจีนและงานพิมพ์ไม้แบบญี่ปุ่น (Ukiyo-e)
2. Snoopy in Art
ท่องสู่โลกศิลปะไปกับการจัดแสดงผลงานของศิลปินชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 25 คน ผู้มารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานต้นฉบับเพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก Snoopy ผ่านผลงานศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม แอนิเมชั่น และสื่อร่วมสมัยอื่น ๆ โดยในโซนนี้ได้มี Yuling Wang ผู้จัดการทั่วไปของ Blue Dragon Art Company มาร่วมออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการ
3. Snoopy and Belle in Fashion
โซนที่ 3 ของนิทรรศการรวบรวมชุดกูตูร์สุดพิเศษที่ออกแบบโดยแบรนด์แฟชั่นระดับตำนานเพื่อเฉลิมฉลองสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง Peanuts กับโลกแฟชั่น อาทิ Balenciaga, Fendi, Swarovski และ Thierry Mugler ซึ่งได้รังสรรค์ผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ Snoopy และ Belle น้องสาวของเขาโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเปิดรับคอลเลกชั่นของดีไซเนอร์หน้าใหม่เพื่อนำมาจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง
4.Snoopy in Space
ร่วมร่วมออกเดินทางสู่ประสบการณ์กึ่งเสมือนจริงอันแสนสร้างสรรค์ไปกับ Snoopy และเหล่าผองเพื่อนจากแก๊ง Peanuts ในภารกิจผจญภัยท่องอวกาศที่มาพร้อมแอนิเมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟและผลงานตีความใหม่ของ Snoopy ในฐานะนักบินอวกาศ ซึ่งออกแบบโดยศิลปินไทย Tuagomstudio ศิลปินญี่ปุ่น Ahhi Choi และศิลปินไต้หวัน Ren Shen Er
นิทรรศการ “How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2568 นี้ ณ RCB Galleria 1–2 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก
