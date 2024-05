นายกฯประเดิมเยือนอิตาลี ต่อยอดผลงาน "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี" อวดโฉมภูมิปัญญาไทยห้องเสื้อระดับโลก

วันนี้ (17พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจการเยือน สาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการและกิจกรรมคู่ขนานระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม ที่เมืองมิลานและกรุงโรม หลังจากที่พักค้างคืน เป็นคืนแรก ของนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรี หลังเสร็จสิ้นภารกิจจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่า เช้าวันเดียวกันนี้ 17 พฤษภาคม เวลา 09.00 น ตามเวลาท้องถิ่น ของเมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประกอบด้วยนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศและน.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังเมืองวานดิลานา เพื่อเยี่ยมชมโรงงานและพบปะหารือกับนายGildo Zegna ผู้บริหารของห้องเสื้อZegna ที่โรงงาน ก่อนที่จะเดินทางต่อไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองมิลาน และช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมห้องเสื้อLoro Piana และหารือกับผู้บริหารห้องเสื้อดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรี พบและหารือกับนายCarlo Capasa'Chairman of the National Chamber of Italian Fashion ที่ห้องGalleriaชั้น1ของโรงแรมที่พักก่อนที่นายกรัฐมนตรี พบและหารือกับนายThomas Schubert ' Export Director,Leiter ณ ชั้น1โรงแรมที่พักจากนั้นเวลา 16.30 นตามเวลาท้องถิ่นนายAttilio Fpntana ผู้ว่าการแคว้นลอมบาร์เดียแบะรายRaffaele Cattaneo เลขาธิการองค์การบริหารแคว้นลอมบาร์เดีย ด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศและยุโรปเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีณ โรงแรมที่พักจากนั้นเวลา 17.05 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากโรงแรมที่พักไปยังห้องเสื้อVersace เพื่อเยี่ยมชมห้องเสื้อและหารือกับผู้บริหารห้องเสื้อ Versaceทั้งนี้นางรัดเกล้า อินทวงศ์สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดสกลนคร (19 กุมภาพันธ์ 2567) วันนี้ (17 พฤษภาคม 2567) นายกฯ มุ่งหน้าทำภารกิจ โดยนำเอาผลงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาขยายผลต่อยอดจากโครงการดอนกอยโมเดล จ. สกลนคร ที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการผลิตผ้าย้อมครามจากวัสดุธรรมชาติมานำเสนอต่อแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Zegna, Loro Piana และ Versace ในการเดืนทางเยือนอิตาลีในครั้งนี้