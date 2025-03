Snoopy & The Peanuts Gang บินลัดฟ้าสู่ไทย เติมสีสันซัมเมอร์สุดมันส์

ความสนุกเริ่มขึ้นแล้วเมื่อเซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งเฟสทีฟแลนด์มาร์กระดับโลก ชวนทุกคนมาสนุกกับประสบการณ์ซัมเมอร์ที่ดีที่สุดกับแคมเปญ ‘Summer Invitation 2025’ ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2568 เนรมิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น ‘Global Summer Destination’ ดึง Snoopy & The Peanuts™ gang ร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี เซ็นทรัลพัฒนา ยกขบวนความสุขที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ สร้างความสุขทุกเจเนอเรชัน

เติมสีสันซัมเมอร์สดมันส์ กับ Snoopy & The Peanuts™ Gang ที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมานานกว่า 75 ปี ผ่านตัวละครอันเป็นที่รักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น Snoopy บีเกิ้ลจอมทะเล้นที่เต็มไปด้วยจินตนาการ Charlie Brown เด็กชายใจดีผู้ไม่เคยยอมแพ้แม้ในยามเผชิญอุปสรรค Lucy สาวน้อยจอมแสบผู้มีความมั่นใจในตัวเองสูง Linus เด็กชายผู้เฉลียวฉลาดที่มาพร้อมผ้าห่มคู่ใจ และ Woodstock นกน้อยสีเหลืองจอมซนที่เป็นเพื่อนซี้ของ Snoopy คาแรกเตอร์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวการ์ตูน แต่เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ ความฝัน และแรงบันดาลใจ เติมเต็มทุกโมเมนต์แห่งความสุขในช่วงซัมเมอร์ให้กับแฟนๆ ชาวไทย

นอกจากนี้ยังมัดรวมไฮไลท์ห้ามพลาด ‘Summer Invitation 2025’ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Snoopy & Charlie Brown Costume Character Meet & Greet โอกาสพิเศษให้คุณได้ใกล้ชิดกับตัวละครสุดน่ารักจาก Peanuts ไม่ว่าจะเป็น สนูปี้ (Snoopy), ชาร์ลี บราวน์ (Charlie Brown) และ ลูซี่ (Lucy) ที่ 20 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, วิลเลจ, บางนา, ลาดพร้าว, รามอินทรา, เวสต์วิลลล์, แจ้งวัฒนะ, พระราม 3, ปิ่นเกล้า, เวสต์เกต, นครปฐม, ศรีราชา, ภูเก็ต, นครสวรรค์, เชียงใหม่, เชียงใหม่แอร์พอร์ต, โคราช, อุบล และขอนแก่น

Pattaya International Kite on the Beach 2025 ขบวนว่าวสุดอลังการที่เติมความน่ารักให้เต็มท้องฟ้า นำโดยไฮไลต์คาแรกเตอร์สุดเฟมัสที่ทุกคนหลงรักอย่าง Snoopy and the Peanuts™ มาสร้างสรรค์เป็นว่าวสุดคิวท์ ขนาดใหญ่กว่า 12 เมตร ได้แก่ สนูปี้ (Snoopy), ชาร์ลี บราวน์ (Charlie Brown) และ วู๊ดสต๊อก (Woodstock)

Snoopy Bouncy Adventure จับมือ Play Mondo ผู้นำด้านสนามเด็กเล่นอินเตอร์แอคทีฟ นำเสนอเครื่องเล่นสุดสนุกในธีม Snoopy และเหล่าผองเพื่อน ที่จะพาเด็กๆ และครอบครัวเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัยสุดน่ารัก