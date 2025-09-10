ฮือฮา พืชชนิดใหม่ “มณีไกรลาศ” แห่งเดียวในโลก ที่ จ.ระนอง ประเทศไทย

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศพบ “มณีไกรลาศ” พืชชนิดใหม่ของโลกที่พบเพียงแห่งเดียวในโลกที่ จ.ระนอง ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกบนโลกออนไลน์
โดยทางเฟซบุ๊กเพจ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “มณีไกรลาศ” พืชชนิดใหม่ของโลก ที่พบเพียงแห่งที่ จ.ระนอง ไว้ว่า
มณีไกรลาศ (𝙆𝙖𝙞𝙨𝙪𝙥𝙚𝙚𝙖 𝙡𝙖𝙧𝙨𝙚𝙣𝙞𝙞 Triboun, Pansomboon & Bannajit)
วงศ์ : Gesneriaceae (พืชวงศ์ชาฤๅษี)
ช่วงออกดอก : สิงหาคม – กันยายน
สถานภาพการอนุรักษ์ : ยังไม่ถูกจัดอันดับ
พืชหายากนี้พบ เพียงแห่งเดียวในโลก บริเวณริมน้ำตกในป่าดิบชื้น จ.ระนอง ที่ระดับความสูงประมาณ 150 เมตร จากระดับทะเล ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2527 และพึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการใน Thai Journal of Botany เมื่อ พ.ศ. 2568
มณีไกรลาศเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ดอกสีขาวรูปทรงคล้ายระฆัง ตัดกับกลีบเลี้ยงสีเขียวที่มีขนปกคลุมหนาแน่น ดูอ่อนช้อยแต่น่าหลงใหล เป็นเสน่ห์ที่สะท้อนถึงสมบัติแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของผืนแผ่นดินไทย
การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ แต่ยังเป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พืชเฉพาะถิ่นที่เปราะบาง เพื่อร่วมกันปกป้อง “มณีไกรลาศ” ให้คงอยู่เป็นมรดกของไทยและของโลกอย่างยั่งยืน
ข้อมูลโดย : ดร.วรนาถ ธรรมรงค์
นักอนุกรมวิธานพืช สำนักวิจัยและอนุรักษ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ภาพถ่ายโดย : ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ
📚 อ้างอิง :
Triboun, P., Pansomboon, T., Bannajit, W. & Middleton, D.J. 2025. 𝙆𝙖𝙞𝙨𝙪𝙥𝙚𝙚𝙖 𝙡𝙖𝙧𝙨𝙚𝙣𝙞𝙞 (Gesneriaceae), a new species from Thailand. Thai Journal of Botany 17: 31–34.
⸻
🌿 “Mani krailat” – endemic new species of Gesneriaceae, discovered in 2025.
Found only in the evergreen forest of Ranong province, southern Thailand.
A rare treasure of nature – love will keep us alive. 🏞️
