ฮือฮา พบพืชสุดหายากที่เชียงราย หลังสูญหายจากโลกไป 113 ปี

พบพืชหายากที่หายเงียบจากบันทึกโลกนานถึง 113 ปี กลับมาปรากฏอีกครั้ง…บนผืนแผ่นดินไทย!





𝙃𝙚𝙩𝙚𝙧𝙤𝙨𝙩𝙚𝙢𝙢𝙖 𝙗𝙧𝙤𝙬𝙣𝙞𝙞 Hayata โผล่กลับมาอย่างสง่างาม ท่ามกลางพรมมอสเขียวขจีกลางผืนป่าดิบใน จ.เชียงราย นี่คือการปรากฏตัวอีกครั้งในรอบกว่าศตวรรษ — เผยแพร่ที่นี่ครั้งแรก! บนโลกโซเชียลของไทย





🔍 พืชชนิดนี้เคยมีรายงานเพียงในไต้หวัน จีน และเวียดนาม เมื่อราว พ.ศ. 2449 (1906) ก่อนจะเงียบหายจากบันทึกของโลกพฤกษศาสตร์ไปนานนับร้อยปี จนกระทั่งใน พ.ศ. 2562 ทีมนักอนุกรมวิธานพืชจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (BGO) ได้ค้นพบอีกครั้งในพื้นที่ป่าดิบของเชียงราย และมีการตีพิมพ์รายงานอย่างเป็นทางการในปีถัดมา (พ.ศ. 2563)





✨ ลักษณะเด่นที่สะกดสายตา :

• เป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน มีน้ำยางสีขาว

• ใบเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปรี

• ดอกสีเหลืองสด มีกลีบดอก 5 แฉกคล้ายดาว

• บริเวณกลีบดอกมีจุดประสีแดงทั่วแผ่นกลีบ

• กลางดอกโดดเด่นด้วยกระบังรอบสีแดงเข้ม 5 แฉก รูปทรงคล้ายดาวทะเลที่นิ่งสงบใต้ผืนทะเลลึก





📚 จัดอยู่ในวงศ์ : Apocynaceae (วงศ์ดอกรัก)

📍 สถานภาพการอนุรักษ์ : ยังไม่ถูกจัดอันดับอย่างเป็นทางการ

📍 แหล่งที่พบในธรรมชาติ : เฉพาะป่าดิบของจังหวัดเชียงราย ที่ความสูงประมาณ 500 เมตร จากระดับทะเล

🌧️ ช่วงออกดอก : ฤดูฝน >> เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

⚠️ สถานะในธรรมชาติ : พบในไต้หวัน จีน เวียดนาม ไทย และลาว >> มีจำนวนน้อยมาก





🌱 ร่วมตั้งชื่อไทยให้พืชหายากนี้กัน!

ใครเห็นดอกแล้วมีไอเดียชื่อไทยเพราะ ๆ อยากเสนอชื่ออะไร? 💬 คอมเมนต์ไว้ได้เลย!





📉 ข้อมูลโดย : ดร.วรนาถ ธรรมรงค์ [W. Thammarong]

นักอนุกรมวิธานพืช | สำนักวิจัยและอนุรักษ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

📷 ภาพถ่ายโดย : Dr. Michele Rodda

📚 อ้างอิง :

Thammarong, W., Rakarcha, S. & Rodda, M. 2020. 𝙃𝙚𝙩𝙚𝙧𝙤𝙨𝙩𝙚𝙢𝙢𝙖 𝙗𝙧𝙤𝙬𝙣𝙞𝙞 (Apocynaceae), a new record for Laos and Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 48(2): 114–117.

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของเมืองไทย เมื่อเพจ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลการพบเจอพืชหายากที่เชียงรายที่เคยสูญหายจากโลกนี้ไปถึง 113 ปี ดังต่อไปนี้