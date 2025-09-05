กลางวันอาบป่า กลางคืนชมดาว ชาร์จพลังฮีลใจ ที่ "นิวซีแลนด์"

เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นเดือนแห่งวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ขอเชิญชวนนักเดินทางชาวไทยมาสัมผัสการพักผ่อนที่จะช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ ห่างไกลจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน ด้วยประสบการณ์การเดินทางที่หลากหลาย ตั้งแต่การเดินป่าอันสงบร่มรื่น ไปจนถึงการแช่สระน้ำอุ่นภายใต้หมู่ดาว โดยธรรมชาติอันงดงามของนิวซีแลนด์ พร้อมเปิดประตูต้อนรับนักเดินทางให้ค้นพบความสมดุลและพลังใจที่เต็มเปี่ยมอีกครั้ง
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทริปเดินทางเพื่อชาร์จพลังให้แก่ชีวิต สถานที่พักผ่อนชั้นนำทั่วนิวซีแลนด์พร้อมมอบประสบการณ์ที่ช่วยเติมเต็มพลังทั้งกายและใจ เช่นที่ Maruia River Retreat ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าธรรมชาติบริสุทธิ์ขนาด 500 เอเคอร์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพัก ดื่มด่ำกับธรรมชาติและความสงบเป็นส่วนตัว ขณะที่ Aro Ha บนเกาะใต้จัดโปรแกรมหลายวันที่ได้รับรางวัล ครบทั้งโยคะ สมาธิ เดินป่า และอาหารแบบแพลนต์เบส (Plant Based) ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์
ส่วนผู้ที่หลงใหลในท้องฟ้ายามค่ำคืน ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) บนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ คือจุดหมายที่จะมอบความสงบและความมหัศจรรย์ผ่านการชมหมู่ดาว โดยที่ Tekapo Stargazing ผู้มาเยือนสามารถแช่ในสระน้ำอุ่นอันผ่อนคลายภายใต้ท้องฟ้า พร้อมชมดวงดาวที่ส่องประกายและทางช้างเผือกที่พาดผ่านฟากฟ้า เป็นประสบการณ์ที่ผสานทั้งวิทยาศาสตร์ การเติมเต็มจิตใจ และความผ่อนคลายเข้ากับท้องฟ้ายามค่ำคืนอันบริสุทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกได้อย่างลงตัว
หนึ่งในประสบการณ์ที่ช่วยผ่อนคลายที่สุดคือการอาบป่า ช่วยชะลอความเร่งรีบในชีวิตและเปิดโอกาสให้ตัวเองดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ โดยที่ เกาะไวเฮเก้ (Waiheke Island) ซึ่งใช้เวลาเดินด้วยเรือเฟอร์รี่ทางจากโอ๊คแลนด์เพียงไม่กี่นาที ผู้ให้บริการทัวร์ในพื้นที่เช่น Terra and Tide พาผู้มาเยือนเดินท่องป่าเพื่อผ่อนคลายพร้อมไกด์ท้องถิ่น มอบประสบการณ์เชื่อมโยงกับจังหวะและพลังของธรรมชาติ นอกจากนี้ทางเหนือสุดของนิวซีแลนด์ ไกด์ชาวเมารีจาก Footprints Waipoua ชวนผู้มาเยือนออกเดินทางในยามสนธยา ลัดเลาะในป่าไวปูอา (Waipoua Forest) ซึ่งมีต้นเคารี (Kauri) ขนาดยักษ์ยืนต้นเป็นผู้พิทักษ์ผืนดิน โดยการเล่าเรื่องควบคู่กับแสงดาวที่สาดส่องจากฟากฟ้า สร้างบรรยากาศสงบและผ่อนคลาย ให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับความผูกพันระหว่างธรรมชาติกับจิตใจ
นอกจากการอาบป่าและชมดาวแล้ว ความผ่อนคลายเพื่อสุขภาพแบบ Wellness ในนิวซีแลนด์นั้น ยังสะท้อนผ่านผืนดินและธรรมชาติ เช่นที่ Wai Ariki Hot Springs & Spa ในโรโตรัว (Rotorua) ซึ่งสืบสานการรักษาแบบเมารีที่มีมายาวนานโดยใช้พลังจากใต้พิภพผ่านน้ำพุร้อนช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส ขณะที่ Maruia Hot Springs ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศภูเขาสูงแบบอัลไพน์ แนะนำห้องพักแบบ Thermal Tranquillity พร้อมบ่อน้ำแร่ส่วนตัว ให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสความผ่อนคลายพร้อมวิวภูเขาแบบพาโนรามา
จุดหมายปลายทางอย่างนิวซีแลนด์นั้น เน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีและพลังเยียวยาแห่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวฮีลใจผ่อนคลาย หรือการพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายในช่วงเวลาใดของปี นิวซีแลนด์ชวนนักเดินทางชาวไทยมาพักผ่อน ชะลอจังหวะชีวิต ดื่มด่ำกับธรรมชาติ และปล่อยให้ความกังวลในแต่ละวันค่อยๆ เลือนหาย ทุกช่วงเวลาช่วยให้ร่างกายสดชื่น จิตใจแจ่มใส และจิตวิญญาณกลับมามีพลัง เติมเต็มพลังชีวิตอย่างเต็มที่ 100%
ด้วยความโดดเด่นด้านความงดงามของธรรมชาติและความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจ นิวซีแลนด์จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ควรบรรจุไว้ในลิสต์การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย โดยการเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง พร้อมตัวเลือกเที่ยวบินตรงและต่อเครื่องที่ง่ายต่อการวางแผน นอกจากนี้ การเดินทางภายในประเทศก็ง่ายดายและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตั้งแต่เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา จนถึงภูมิทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม พร้อมสร้างความทรงจำที่ยากจะลืมในทุกช่วงเวลา
เริ่มต้นวางแผนการเดินทางของคุณวันนี้ที่ https://www.newzealand.com/int/campaign/plan-your-100/ และปล่อยใจไปกับการพักผ่อน พักใจ และดื่มด่ำธรรมชาติอย่างเต็มที่ในนิวซีแลนด์
