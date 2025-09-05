xs
กลางวันอาบป่า กลางคืนชมดาว ชาร์จพลังฮีลใจ ที่ "นิวซีแลนด์"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นเดือนแห่งวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ขอเชิญชวนนักเดินทางชาวไทยมาสัมผัสการพักผ่อนที่จะช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ ห่างไกลจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน ด้วยประสบการณ์การเดินทางที่หลากหลาย ตั้งแต่การเดินป่าอันสงบร่มรื่น ไปจนถึงการแช่สระน้ำอุ่นภายใต้หมู่ดาว โดยธรรมชาติอันงดงามของนิวซีแลนด์ พร้อมเปิดประตูต้อนรับนักเดินทางให้ค้นพบความสมดุลและพลังใจที่เต็มเปี่ยมอีกครั้ง

สัมผัสความผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติที่ Maruia River Retreat

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทริปเดินทางเพื่อชาร์จพลังให้แก่ชีวิต สถานที่พักผ่อนชั้นนำทั่วนิวซีแลนด์พร้อมมอบประสบการณ์ที่ช่วยเติมเต็มพลังทั้งกายและใจ เช่นที่ Maruia River Retreat ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าธรรมชาติบริสุทธิ์ขนาด 500 เอเคอร์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพัก ดื่มด่ำกับธรรมชาติและความสงบเป็นส่วนตัว ขณะที่ Aro Ha บนเกาะใต้จัดโปรแกรมหลายวันที่ได้รับรางวัล ครบทั้งโยคะ สมาธิ เดินป่า และอาหารแบบแพลนต์เบส (Plant Based) ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์

สัมผัส Tekapo Springs ยามค่ำคืน

บรรยากาศชมดาวที่ Pukaki Hot Pool
ส่วนผู้ที่หลงใหลในท้องฟ้ายามค่ำคืน ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) บนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ คือจุดหมายที่จะมอบความสงบและความมหัศจรรย์ผ่านการชมหมู่ดาว โดยที่ Tekapo Stargazing ผู้มาเยือนสามารถแช่ในสระน้ำอุ่นอันผ่อนคลายภายใต้ท้องฟ้า พร้อมชมดวงดาวที่ส่องประกายและทางช้างเผือกที่พาดผ่านฟากฟ้า เป็นประสบการณ์ที่ผสานทั้งวิทยาศาสตร์ การเติมเต็มจิตใจ และความผ่อนคลายเข้ากับท้องฟ้ายามค่ำคืนอันบริสุทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกได้อย่างลงตัว

ท่องป่ายามสนธยากับ Footprints Waipoua

หนึ่งในประสบการณ์ที่ช่วยผ่อนคลายที่สุดคือการอาบป่า ช่วยชะลอความเร่งรีบในชีวิตและเปิดโอกาสให้ตัวเองดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ โดยที่ เกาะไวเฮเก้ (Waiheke Island) ซึ่งใช้เวลาเดินด้วยเรือเฟอร์รี่ทางจากโอ๊คแลนด์เพียงไม่กี่นาที ผู้ให้บริการทัวร์ในพื้นที่เช่น Terra and Tide พาผู้มาเยือนเดินท่องป่าเพื่อผ่อนคลายพร้อมไกด์ท้องถิ่น มอบประสบการณ์เชื่อมโยงกับจังหวะและพลังของธรรมชาติ นอกจากนี้ทางเหนือสุดของนิวซีแลนด์ ไกด์ชาวเมารีจาก Footprints Waipoua ชวนผู้มาเยือนออกเดินทางในยามสนธยา ลัดเลาะในป่าไวปูอา (Waipoua Forest) ซึ่งมีต้นเคารี (Kauri) ขนาดยักษ์ยืนต้นเป็นผู้พิทักษ์ผืนดิน โดยการเล่าเรื่องควบคู่กับแสงดาวที่สาดส่องจากฟากฟ้า สร้างบรรยากาศสงบและผ่อนคลาย ให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับความผูกพันระหว่างธรรมชาติกับจิตใจ

Wai Ariki Hot Springs & Spa ในโรโตรัว
นอกจากการอาบป่าและชมดาวแล้ว ความผ่อนคลายเพื่อสุขภาพแบบ Wellness ในนิวซีแลนด์นั้น ยังสะท้อนผ่านผืนดินและธรรมชาติ เช่นที่ Wai Ariki Hot Springs & Spa ในโรโตรัว (Rotorua) ซึ่งสืบสานการรักษาแบบเมารีที่มีมายาวนานโดยใช้พลังจากใต้พิภพผ่านน้ำพุร้อนช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส ขณะที่ Maruia Hot Springs ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศภูเขาสูงแบบอัลไพน์ แนะนำห้องพักแบบ Thermal Tranquillity พร้อมบ่อน้ำแร่ส่วนตัว ให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสความผ่อนคลายพร้อมวิวภูเขาแบบพาโนรามา

จุดหมายปลายทางอย่างนิวซีแลนด์นั้น เน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีและพลังเยียวยาแห่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวฮีลใจผ่อนคลาย หรือการพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายในช่วงเวลาใดของปี นิวซีแลนด์ชวนนักเดินทางชาวไทยมาพักผ่อน ชะลอจังหวะชีวิต ดื่มด่ำกับธรรมชาติ และปล่อยให้ความกังวลในแต่ละวันค่อยๆ เลือนหาย ทุกช่วงเวลาช่วยให้ร่างกายสดชื่น จิตใจแจ่มใส และจิตวิญญาณกลับมามีพลัง เติมเต็มพลังชีวิตอย่างเต็มที่ 100%

ด้วยความโดดเด่นด้านความงดงามของธรรมชาติและความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจ นิวซีแลนด์จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ควรบรรจุไว้ในลิสต์การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย โดยการเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง พร้อมตัวเลือกเที่ยวบินตรงและต่อเครื่องที่ง่ายต่อการวางแผน นอกจากนี้ การเดินทางภายในประเทศก็ง่ายดายและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตั้งแต่เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา จนถึงภูมิทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม พร้อมสร้างความทรงจำที่ยากจะลืมในทุกช่วงเวลา

เริ่มต้นวางแผนการเดินทางของคุณวันนี้ที่ https://www.newzealand.com/int/campaign/plan-your-100/ และปล่อยใจไปกับการพักผ่อน พักใจ และดื่มด่ำธรรมชาติอย่างเต็มที่ในนิวซีแลนด์

