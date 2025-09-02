5 จุดเช็กอิน “ธงชาติไทย” ไม่ธรรมดา ทรงคุณค่าน่าประทับใจ

พาไปรู้จัก 5 จุดเช็กอินชวนถ่ายรูปกับ “ธงชาติไทย” ที่ไม่ธรรมดา ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีธงชาติไทยตั้งโดดเด่น ซึ่งบางแห่งมีประวัติความเป็นมาที่หลายคนฟังแล้วถึงกับน้ำตาซึมเลยทีเดียว
จากกรณีเกิดคลิปดราม่าที่คนกลุ่มหนึ่งทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไปม้วนธงชาติไทยที่ติดไว้ที่จุดชมวิวผาหินดำ จังหวัดภูเก็ต เพื่อถ่ายภาพเฉพาะกลุ่มของตัวเองโดยที่ไม่ต้องการให้ติดภาพธงชาติไทย จนมีคนทนไม่ได้ต้องเดินเข้าไปคลี่ธงชาติไทยที่ถูกม้วนอยู่ให้กลับมาปลิวไสวดังเดิม
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้กลายเป็นไวรัล ให้ชาวเน็ตต่างได้โพสต์แสดงความคิดเห็นตำหนิพฤติกรรมของกลุ่มผู้ม้วนธงชาติไทยกันเต็มโลกโซเชียล
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านเรานอกจากจะมีความน่าสนใจ มีวิวทิวทัศน์สวยงามแล้ว หลาย ๆ แห่ง ยังมีธงชาติไทยตั้งประดับเคียงคู่จนกลายเป็นสัญลักษณ์และภาพจำอันโดดเด่นของสถานที่นั้น ๆ
ดังนั้นเราจึงขอพาไปรู้จักกับ 5 จุดเช็กอินในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีธงชาติไทยตั้งตระหง่านโดดเด่น ซึ่งจะมีที่ไหนบ้าง ขอเชิญทัศนากันได้
ธงชาติไทย ผามออีแดง
“ผามออีแดง” เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเป็นหน้าผาหินสีแดงที่มีแนวผาหักชันลงสู่เบื้องล่าง กั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
ที่นี่มีสิ่งน่าสนใจ อาทิ ภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำอายุกว่า 1,500 ปี ปราสาทโดนตวล สระตราว สถูปคู่ เป็นต้น รวมถึงจุดชมวิวทิวทัศน์ ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ซึ่งบริเวณนี้สามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารที่ห่างออกไปประมาณ 1 กม. ได้
นอกจากนี้บริเวณผามออีแดง ยังเป็นที่ตั้งของ “เสาธงชาติไทย” ต้นประวัติศาสตร์ ที่มีความเป็นมาน่าสนใจคือ เมื่อครั้งเกิดข้อพิพาทไทย-กัมพูชา กรณีปราสาทเขาพระวิหาร ศาลโลกได้ตัดสินให้อธิปไตยเหนือปราสาทเขาพระวิหารแก่กัมพูชา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2505 จอมพลประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น บอกว่า “...ถ้าเราไปชักธงชาติลง และพับธงเดินกลับมา จะเป็นการเสียเกียรติยศประเทศไทยซึ่งเคยปกครองเขาพระวิหารมาเป็นเวลานาน...”
ด้วยเหตุนี้จอมพลประภาสจึงให้ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน อัญเชิญเสาธงชาติไทยต้นนี้ ซึ่งเคยตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาพระวิหารบริเวณผาเป้ยตาดี มาตั้งไว้ ณ ที่ปัจจุบันโดยไม่มีการลดธงลงจากยอดเสาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2505 มาจนถึงปัจจุบัน
ธงชาติไทย ผาชูธง
“ผาชูธง” ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ในพื้นที่เขตจังหวัดพิษณุโลก ผาชูธงถือเป็นหนึ่งในจุดไฮไลต์ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ลานหินปุ่ม-ผาชูธง-ซันแครก” ที่มีระยะทางเดินประมาณ 3 กม.
ในเส้นทางสายนี้มีสิ่งน่าสนใจ อาทิ ผาหินกบ ผาหัวใจหิน ซันแครก ลานหินปุ่ม และ “ผาชูธง” ที่เป็นหน้าผาตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล
หน้าผาแห่งนี้นอกจากสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าได้อย่างสวยงามกว้างไกลแล้ว ยังมีประวัติศาสตร์ที่มาของชื่อ คือในอดีตสมัยที่ภูหินร่องกล้ายังเป็นพื้นที่สีแดง ที่นี่เคยเป็นจุดชูธงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เมื่อรบชนะทหารไทยก็จะขึ้นไปชูธงแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเพื่อส่งข่าวสาร
ขณะที่ปัจจุบันบนผาชูธงมีธงชาติไทยตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นดังสัญลักษณ์ของผาแห่งนี้
ธงชาติไทย ผาชู้
“ผาชู้” เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวอันโดดเด่นของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน ตั้งอยู่ห่างจาก “ดอยเสมอดาว” หนึ่งในจุดชมทะเลหมอกชื่อดังไปประมาณ 4 กิโลเมตร
สำหรับที่มาของชื่อผาชู้นั้น ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่า คำว่า “ชู้” ของผาแห่งนี้ ไม่ได้หมายถึงชู้สาว แต่หมายถึงคนรัก ที่มีตำนานรัก 3 เส้าอันแสนรันทด ระหว่าง “เจ้าจ๋วง” หนุ่มรูปงามเจ้าแขวงเมืองศรีษะเกษ กับ“เจ้าจันทน์ผา” (เจ้าจันทร์) และสาว “เอื้อง” (เจ้าเอื้อง)
นอกจากตำนานรักอันลือลั่นตำนานนี้แล้ว ยังมีข้อสันนิษฐานว่าที่มาของชื่อผาชู้ มาจากคำว่า “เชิดชู” หรือบ้างก็มาจากคำว่า “ชูธง” เพราะบนยอดผาชู้นั้นมีธงชาติไทยโบกพลิ้วปลิวไสวดูโดดเด่นมองเห็นแต่ไกล
ธงชาติไทยที่ผาชู้นั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลย เพราะมีสายชักธงชาติยาวที่สุดในประเทศไทยถึง 200 เมตร (ไป-กลับ) ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของผาชู้ที่มีคนนิยมไปถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก
ธงชาติไทย เกาะยาว
“เกาะยาว” ตั้งอยู่ที่ อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส เป็นเกาะที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยในฝั่งทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ห่างจากเขตแดนมาเลเซียไปไม่ไกล และตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับ “วัดชลธาราสิงเห” หรือ “วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย” สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของนราธฺวาสที่สามารถเดินเที่ยวเชื่อมโยงถึงกันได้
เกาะยาวมีรูปทรงทอดยาวขนานไปกับฝั่งแผ่นดินใหญ่ของอำเภอตากใบ เป็นเกาะที่ติด 2 น้ำ คือด้านนอกติดน้ำทะเลฝั่งอ่าวไทย และด้านในติดแม่น้ำตากใบที่มี “สะพานคอยร้อยปี” ทอดข้ามแม่น้ำตากใบเชื่อมระหว่างฝั่งแผ่นดินใหญ่กับเกาะยาว
เกาะยาว ตากใบ เป็นเกาะแห่งวิถีชีวิต ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ประกอบอาชีพประมงและสวนมะพร้าวเป็นหลัก ที่หน้าหาดเกาะยาวฝั่งทะเลอ่าวไทย มี แนวหาดทรายยาวขาวเนียนทอดตัวกว้างไกลอย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีจุดให้ไฮไลท์เป็นเนินทรายติดตั้งเสาธงชาติไทยขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปคู่กับเสาธงชาติไทยขนาดใหญ่แห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก
สำหรับที่มาของเสาธงชาติไทยขนาดใหญ่บนเกาะยาว เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านบนเกาะยาว ที่ร่วมด้วยช่วยกันสมทบทุนคนละเล็กคนละน้อย ซื้อธงชาติขนาดใหญ่มาติดตั้งริมชายหาด สามารถมองเห็นได้เด่นชัดในระยะไกลทั้งทางทะเลและทางบก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อให้พสกนิกรทุกหย่อมหญ้ามีความอยู่ดีกินดี
วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น ในพื้นที่บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ที่นี่มี “น้ำตกผาหลวง” หรือ “น้ำตกผาแซ” ที่ไหลจากต้นน้ำบนภูหลวงตกผ่านหน้าผาเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญ (จะสวยงามชวนเที่ยวในช่วงหน้าฝน)
ขณะที่ในช่วงฤดูหนาวบนภูหลวงจะมี “ทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกผาหลวง” ซึ่งเป็นทุ่งดอกหญ้าบนพลาญหินหลากสีสัน ขนาดที่สุดในเมืองไทยให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตะลึงในความงามกัน
นอกจากนี้บนยอดภูหลวงยังมีลานหินขนาดใหญ่ และประติมากรรมหินรูปร่างแปลกตาให้ทัศนากัน อาทิ เสาเฉลียงโบกนกยูง ลานหินเต่า ลานจระเข้ เสาเฉลียงเก้านางดอกบาก และ “หม้อหินผาหลวง” ที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของที่นี่
หม้อหินผาหลวง มีความสูง 304 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณผาหม้อ ที่เป็นลานหินกว้างขนาดใหญ่ริมผา สามารถมองลงไปเบื้องล่างเห็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอศรีเมืองใหม่ได้อย่างสวยงามกว้างไกล บนหม้อหินผาหลวงยังมีเสาธงและธงชาติไทยผืนใหญ่ตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ และเป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูปเช็กอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบนยอดภูแห่งนี้
และนี่ก็คือ 5 จุดเช็กอินในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีธงชาติไทยตั้งเด่นตระหง่าน ซึ่งบางแห่งการติดตั้งธงชาติไทยไว้นอกจากจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยแล้ว ยังมีความหมาย มีประวัติความเป็นมาที่หลายคนเมื่อรับรู้แล้วถึงกับน้ำตาซึมเลยทีเดียว