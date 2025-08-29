“ทีเส็บ” ชูระยองหัวเมืองไมซ์แห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด MAXIMICE THE FUTURE

“ทีเส็บ” ยกระดับระยองสู่หัวเมืองไมซ์แห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด MAXIMICE THE FUTURE ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ ความพร้อมของพื้นที่ ชุมชน อาหาร ความยั่งยืน และ Wellness หวังยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่อีอีซี สู่การเป็น High Value-Added Destination
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ได้บรรจุแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิต การลงทุน และโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค เป็นประตูสู่เอเชีย ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์นับเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ
ทั้งนี้ ทีเส็บ ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลสานต่อภารกิจการยกระดับพื้นที่อีอีซี ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นแนวคิด “ไมซ์เพื่อเศรษฐกิจ” จึงได้จัดงาน “EEC MICE FAM Trip 2025” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “EEC MAXIMICE THE FUTURE: เปิดศักยภาพไมซ์ ก้าวสู่อนาคตไปกับอีอีซี” ณ จังหวัดระยอง ในการขยายพื้นที่ “อีอีซี มหานครแห่งไมซ์" หรือ EEC MICETROPOLIS จากจังหวัดชลบุรี-พัทยา สู่จังหวัดระยอง พร้อมยกระดับประเทศไทยจาก Value for Money สู่การเป็น High Value-Added MICE Destination บนเวทีโลก
“พื้นที่อีอีซีถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ซึ่งทีเส็บได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมต่อยอดการจัดกิจกรรมทางธุรกิจไมซ์ทั้งด้าน การประชุม อีเวนท์ งานแสดงสินค้ารูปแบบต่างๆ และเมกะอีเวนท์ เทศกาล ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับความพร้อมของพื้นที่ ทั้งในด้านบุคลากร ผู้ประกอบการ และโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการจัดงานไมซ์ เพื่อให้พื้นที่อีอีซีไม่เพียงเป็นฐานการผลิตและการลงทุนสำคัญ แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านกิจกรรมทางธุรกิจระดับนานาชาติ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและกระจายรายได้สู่ชุมชน”
ดร.ศุภวรรณ กล่าวต่อว่า การจัดงาน EEC MICE FAM Trip 2025 ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอศักยภาพและสร้างประสบการณ์เฉพาะของระยองในฐานะหัวเมืองไมซ์แห่งใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ MAXIMICE THE FUTURE แบ่งออกเป็น 5 มิติ ความพร้อมของพื้นที่ ด้านชุมชน อาหาร ความยั่งยืนและ Wellness ประกอบด้วย
MAXIMICE OPPORTUNITIES: เปิดโอกาสใหม่สู่การลงทุนและเจรจาธุรกิจในงาน “EEC Expo 2025” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25–26 ส.ค. 68 ที่ผ่านมา ณ ไบเทค กรุงเทพฯ งานนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงศักยภาพพื้นที่อีอีซี นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเป้าหมายอนาคต เมกะโปรเจค และเครือข่ายพันธมิตรเข้าด้วยกัน ภายในงานจะมีการนำเสนอผ่านรูปแบบงานแสดงนิทรรศการที่ล้ำสมัย การสัมมนาระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปจนถึงบริการแห่งอนาคต
MAXIMICE COMMUNITIES: เชื่อมโยงประสบการณ์ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงชันโรง บ้านทับมา ตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ที่ส่งเสริมให้ระยองเป็นเมืองแห่ง Sustainability โดยมีผลิตภัณฑ์จากชันโรงที่เป็น Superfood สามารถพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน
นอกจากนี้ยังมีเมนูสร้างสรรค์จากโครงการ MICE Coffee Break ที่ต่อยอดเศรษฐกิจท้องถิ่นพลิกโฉมเมนูอาหารว่างจากวัตถุดิบประจำถิ่น สู่เมนูสร้างสรรค์ “เกสรซ่อนกาย” (1 ใน 4 เมนู Best Award รางวัล MICE Coffee Break) ที่นำประสบการณ์ความรู้ มาต่อยอดสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและชุมชน
MAXIMICE EXPERIENCES – Taste of Rayong: สัมผัสมื้ออาหารพื้นถิ่นที่ยกระดับสู่ Luxury Culinary Experiences โดย “เชฟไมค์-สมภพ ภู่ธนะพิบูล” ลูกหลานระยอง พร้อมดินเนอร์ ณ คาเฟ่ชิโน–โปรตุกีสเก่าแก่ที่มีอายุกว่าร้อยปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2456 ปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์โครงสร้างเดิมไว้ ณ “หลานเอก คอฟฟี่เฮ้าส์” อาคารเก่าที่ดัดแปลงเป็นคาเฟ่ และเป็นพื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการหมุนเวียน อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใช้รองรับกิจกรรมไมซ์ในชุมชนได้อีกด้วย
MAXIMICE THE VALUE: ชม “Miracle of Natural” สวนดอกไม้เมืองหนาวโดย PTT LNG ที่ใช้นวัตกรรมการแปรรูปก๊าซเหลือใช้จาก LNG นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ท่ามกลางชุมชนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด
สำหรับไม้ดอกเมืองหนาวที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่นำโดย “ดอกทิวลิป” หลากสีสันที่มีเป็นแปลงให้ชมและตัดดอกพร้อมจำหน่าย นอกจากนี้ก็ยังมี ไฮเดรนเยีย แอมมาริลรีส ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก และไม่พุ่มขนาดใหญ่ เป็นต้น (หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 68 ที่ผ่านมา Miracle of Natural ต้องปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ Walk-in เข้ามา แต่จะเปิดให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนจองล่วงหน้ามาเป็นหมู่คณะ)
MAXIMICE EXPERIENCES OF WELLNESS: รีเซ็ตกายใจด้วยเสียงแห่งการบำบัด Sound Bath ที่ Hotel Fuse ระยอง Holistic Wellness Hotel แห่งแรกของจังหวัด สามารถสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับนักเดินทางไมซ์ และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ที่ใส่ใจสุขภาพอีกด้วย
“ระยองมีทั้งภูมิประเทศ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทำให้จังหวัดนี้พร้อมรองรับงานไมซ์ทุกรูปแบบในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำบทบาทของทีเส็บในการกระตุ้น “ไมซ์เพื่อเศรษฐกิจ” กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยจาก Value for Money สู่การเป็น High Value-Added MICE Destination บนเวทีโลก” ดร.ศุภวรรณ กล่าวทิ้งท้าย