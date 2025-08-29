xs
“ทีเส็บ” ชูระยองหัวเมืองไมซ์แห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด MAXIMICE THE FUTURE

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


สวนดอกไม้เมืองหนาว Miracle of Natural อีกหนึ่งไฮไลต์ในเส้นทาง EEC MICE FAM Trip 2025
“ทีเส็บ” ยกระดับระยองสู่หัวเมืองไมซ์แห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด MAXIMICE THE FUTURE ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ ความพร้อมของพื้นที่ ชุมชน อาหาร ความยั่งยืน และ Wellness หวังยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่อีอีซี สู่การเป็น High Value-Added Destination

ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ได้บรรจุแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิต การลงทุน และโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค เป็นประตูสู่เอเชีย ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์นับเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ

ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผอ.ทีเส็บ
ทั้งนี้ ทีเส็บ ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลสานต่อภารกิจการยกระดับพื้นที่อีอีซี ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นแนวคิด “ไมซ์เพื่อเศรษฐกิจ” จึงได้จัดงาน “EEC MICE FAM Trip 2025” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “EEC MAXIMICE THE FUTURE: เปิดศักยภาพไมซ์ ก้าวสู่อนาคตไปกับอีอีซี” ณ จังหวัดระยอง ในการขยายพื้นที่ “อีอีซี มหานครแห่งไมซ์" หรือ EEC MICETROPOLIS จากจังหวัดชลบุรี-พัทยา สู่จังหวัดระยอง พร้อมยกระดับประเทศไทยจาก Value for Money สู่การเป็น High Value-Added MICE Destination บนเวทีโลก

ภาพจำลองพื้นที่ EEC ในอนาคต
“พื้นที่อีอีซีถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ซึ่งทีเส็บได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมต่อยอดการจัดกิจกรรมทางธุรกิจไมซ์ทั้งด้าน การประชุม อีเวนท์ งานแสดงสินค้ารูปแบบต่างๆ และเมกะอีเวนท์ เทศกาล ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับความพร้อมของพื้นที่ ทั้งในด้านบุคลากร ผู้ประกอบการ และโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการจัดงานไมซ์ เพื่อให้พื้นที่อีอีซีไม่เพียงเป็นฐานการผลิตและการลงทุนสำคัญ แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านกิจกรรมทางธุรกิจระดับนานาชาติ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและกระจายรายได้สู่ชุมชน”

ดร.ศุภวรรณ กล่าวต่อว่า การจัดงาน EEC MICE FAM Trip 2025 ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอศักยภาพและสร้างประสบการณ์เฉพาะของระยองในฐานะหัวเมืองไมซ์แห่งใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ MAXIMICE THE FUTURE แบ่งออกเป็น 5 มิติ ความพร้อมของพื้นที่ ด้านชุมชน อาหาร ความยั่งยืนและ Wellness ประกอบด้วย

งาน EEC Expo 2025
MAXIMICE OPPORTUNITIES: เปิดโอกาสใหม่สู่การลงทุนและเจรจาธุรกิจในงาน “EEC Expo 2025” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25–26 ส.ค. 68 ที่ผ่านมา ณ ไบเทค กรุงเทพฯ งานนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงศักยภาพพื้นที่อีอีซี นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเป้าหมายอนาคต เมกะโปรเจค และเครือข่ายพันธมิตรเข้าด้วยกัน ภายในงานจะมีการนำเสนอผ่านรูปแบบงานแสดงนิทรรศการที่ล้ำสมัย การสัมมนาระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปจนถึงบริการแห่งอนาคต

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงชันโรง บ้านทับมา
MAXIMICE COMMUNITIES: เชื่อมโยงประสบการณ์ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงชันโรง บ้านทับมา ตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ที่ส่งเสริมให้ระยองเป็นเมืองแห่ง Sustainability โดยมีผลิตภัณฑ์จากชันโรงที่เป็น Superfood สามารถพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน

เมนูเกสรซ่อนกาย บ้านทับมา
นอกจากนี้ยังมีเมนูสร้างสรรค์จากโครงการ MICE Coffee Break ที่ต่อยอดเศรษฐกิจท้องถิ่นพลิกโฉมเมนูอาหารว่างจากวัตถุดิบประจำถิ่น สู่เมนูสร้างสรรค์ “เกสรซ่อนกาย” (1 ใน 4 เมนู Best Award รางวัล MICE Coffee Break) ที่นำประสบการณ์ความรู้ มาต่อยอดสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและชุมชน

ดินเนอร์มื้อพิเศษที่ร้านหลานเอก คอฟฟี่เฮ้าส์
MAXIMICE EXPERIENCES – Taste of Rayong: สัมผัสมื้ออาหารพื้นถิ่นที่ยกระดับสู่ Luxury Culinary Experiences โดย “เชฟไมค์-สมภพ ภู่ธนะพิบูล” ลูกหลานระยอง พร้อมดินเนอร์ ณ คาเฟ่ชิโน–โปรตุกีสเก่าแก่ที่มีอายุกว่าร้อยปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2456 ปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์โครงสร้างเดิมไว้ ณ “หลานเอก คอฟฟี่เฮ้าส์” อาคารเก่าที่ดัดแปลงเป็นคาเฟ่ และเป็นพื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการหมุนเวียน อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใช้รองรับกิจกรรมไมซ์ในชุมชนได้อีกด้วย

สวนดอกไม้เมืองหนาว Miracle of Natural
MAXIMICE THE VALUE: ชม “Miracle of Natural” สวนดอกไม้เมืองหนาวโดย PTT LNG ที่ใช้นวัตกรรมการแปรรูปก๊าซเหลือใช้จาก LNG นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ท่ามกลางชุมชนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด

ดอกทิวลิป ไฮไลต์แห่ง Miracle of Natural
สำหรับไม้ดอกเมืองหนาวที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่นำโดย “ดอกทิวลิป” หลากสีสันที่มีเป็นแปลงให้ชมและตัดดอกพร้อมจำหน่าย นอกจากนี้ก็ยังมี ไฮเดรนเยีย แอมมาริลรีส ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก และไม่พุ่มขนาดใหญ่ เป็นต้น (หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 68 ที่ผ่านมา Miracle of Natural ต้องปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ Walk-in เข้ามา แต่จะเปิดให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนจองล่วงหน้ามาเป็นหมู่คณะ)

รีเซ็ตกายใจด้วยเสียงบำบัด Sound Bath
MAXIMICE EXPERIENCES OF WELLNESS: รีเซ็ตกายใจด้วยเสียงแห่งการบำบัด Sound Bath ที่ Hotel Fuse ระยอง Holistic Wellness Hotel แห่งแรกของจังหวัด สามารถสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับนักเดินทางไมซ์ และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ที่ใส่ใจสุขภาพอีกด้วย

“ระยองมีทั้งภูมิประเทศ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทำให้จังหวัดนี้พร้อมรองรับงานไมซ์ทุกรูปแบบในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำบทบาทของทีเส็บในการกระตุ้น “ไมซ์เพื่อเศรษฐกิจ” กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยจาก Value for Money สู่การเป็น High Value-Added MICE Destination บนเวทีโลก” ดร.ศุภวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

เมนูอาหารพื้นถิ่นระยองที่ยกระดับสู่ Luxury Culinary Experiences



สวนดอกไม้เมืองหนาว Miracle of Natural อีกหนึ่งไฮไลต์ในเส้นทาง EEC MICE FAM Trip 2025
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผอ.ทีเส็บ
ภาพจำลองพื้นที่ EEC ในอนาคต
งาน EEC Expo 2025
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงชันโรง บ้านทับมา
