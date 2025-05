"1stLONARK New Experience" เปิดตัว "อั้ม พัชราภา" พรีเซนเตอร์

"1stLONARK New Experience" เปิดตัว "อั้ม พัชราภา" พรีเซนเตอร์นางเอกซุปตาร์เบอร์1 ของประเทศไทย LONARK LE BLANC RADIENCE SERUM "เซรั่มที่อั้มเลือก" คัดสรรสารสกัดสุดพรีเมี่ยม ส่งตรงจากประเทศเกาหลีใต้เฉลิมฉลองและเปิดตัวพรีเซนเตอร์เบอร์ 1"อั้ม -พัชราภา ไชยเชื้อ" นางเอกซุปตาร์ระดับประเทศ พรีเซนเตอร์อันดับ1 อย่างเป็นทางการในงาน “1st LONARK New Experience X Aum Patcharapa” โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานมาจากแนวคิดการทำผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่ตลาดในประเทศไทย สินค้าที่แบรนด์เลือก คุณภาพต้องดี สีสันโดดเด่น และราคาที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายกับสารสกัดที่รวมอยู่ในเซรั่มขวดนี้กว่า 58 ชนิดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ คือสารสกัดจากดอกทิวลิป (Tulip Extract) ปลุกการสร้างผิวใหม่ เสริมความแข็งแรงจากภายใน ทางแบรนด์ LONARK มั่นใจ เป็นเจ้าแรกๆ ที่นำสารสกัดดอกทิวลิป มาพัฒนาเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวของเรามีประสิทธิภาพ ทำงานได้ดี ตอบโจทย์กับปัญหาผิวหน้าของคนไทย โดยส่วนมากแล้วผิวหน้าของคนไทย พื้นฐานผิวหน้ามีความละเอียด แต่ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่มีความแตกต่างจึงมักพบ ฝ้า กระ จุดด่างดำ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเจอได้ในช่วงอายุระหว่าง 35ปี ++ขึ้นไป และด้วยตัวเนื้อเซรั่มที่พัฒนาให้เป็นกึ่งระหว่างสูตรน้ำและเจล จึงออกมาเป็นผิวสัมผัส ลักษณะเนื้อละเอียดแต่มีความเข้มข้นสูงลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์คือ กลิ่นที่ให้ความรู้สึกหอมธรรมชาติ เนื้อสัมผัสตอบโจทย์ผู้ที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ เพราะผ่านการวิเคราะห์กับ LAB รับรองมาตรฐานจากประเทศเกาหลีใต้ และยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จาก สถาบัน DermScan Asia โดยทีมผู้บริหารใช้เวลากว่า 2 ปี พัฒนาจนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เซรั่ม Lonark Le Blanc Radience Serum และจากข้อมูลระหว่างพัฒนานำมาซึ่งความเข้าใจปัญหาพื้นฐานของสภาพผิวหน้าของชาวเอเชีย และเชื่อมั่นว่าสินค้าตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากดูแลบำรุงผิวหน้าในแบบครอบคลุมปัญหาฝ้า กระ จุดด่างดำ และเป็นทางเลือกในการเปิดใจกลุ่มผู้ที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ในการทดลองสินค้ากลุ่ม Beauty ที่ให้ความรู้สึก Luxury & Affordable price ผลิตภัณฑ์ดูหรูหราน่าใช้ในราคาที่เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม จึงเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์เซรั่มตัวนี้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของเราอย่างแน่นอนLONARK LE BLANC RADIENCE SERUM มีวางจำหน่ายที่ Tops ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และข่าวดีภายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ เซรั่ม Lonark In store Beautrium ทุกสาขาทั่วประเทศ​ อีกทั้งWatson และ​ Gourmet​ Market​ พร้อมเตรียมขนโปรเด็ดๆ ให้ทุกท่านได้เลือกช้อป"เซรั่มที่อั้มเลือก" อย่างแน่นอน ขอให้ติดตาม LONARK กับกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จะมีให้ลูกค้าได้ร่วมสนุก กับกิจกรรมทางแบรนด์ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีสำหรับงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของแบรนด์ในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่ทั่วประเทศต่างให้การยอมรับ ในความสวยงามเหนือกาลเวลา กับความสวยที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้แบรนด์ตัดสินใจ เลือก “อั้ม พัชราภา” นางเอกซุปตาร์ระดับประเทศมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์อย่างเป็นทางการ โดยทางแบรนด์ให้นิยามความสวยของคุณอั้ม เป็นความสวยงามเหนือกาลเวลาที่ผสานความงดงามของดอกทิวลิป การดูแลตัวเองอันไร้ที่ติ ทำให้กาลเวลาที่ผ่านไปทุกยุคสมัย ไม่สามารถลดทอนความสวยงามของคุณอั้ม พัชราภา นางเอกที่ครองใจและเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศ แบรนด์เชื่อมั่นว่าการเปิดตัว พรีเซนเตอร์เบอร์ 1 ในครั้งนี้มีผล ในด้านสร้างและขยายการรับรู้แบรนด์ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความไว้วางใจ และ เกิดผลตอบรับที่ดี มีประสิทธิภาพในด้านภาพลักษณ์และการทำการตลาดงานนี้นอกจากเป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์แล้ว ยังเป็นการจัดอีเวนท์เพื่อส่งเสริมการขาย เป็นการทำตลาดแบบ Aware & Subscribe สร้างการรับรู้ การติดตามแบรนด์ ผ่านการเล่าเรื่องของเหล่าเซเลบริตี้คนดัง ที่ตอบรับร่วมงานกับทาง แบรนด์ในครั้งนี้ โดย Hi -Light ของงานเปิดเวทีด้วยพิธีกร สวย แซ่บ ระดับประเทศ “ดาด้า วรินดา” ที่เปิดงานด้วย PERSES เมนแดนซ์ตัวเทพ ตัวตึงวงการ T-POP และการ Livestream ผ่าน Facebook: Lonarkofficial ที่มียอดผู้ติดตามครบ 18,000 ไลค์ไปเมื่อเร็วๆนี้ และมีความพิเศษอย่างต่อเนื่อง ในงานนี้พบกับ “คุณเอ ศุภชัย” ผู้สร้าง ดาราเซเลบริตี้ประดับวงการบันเทิงไทย และ เป็นเพื่อนซี้สุดสนิทของคุณอั้ม ในงานนี้ควงคู่กับ “เด่นคุณ งามเนตร” พระเอกระดับตัวท้อป และ น้องดล ทีมงานคู่ใจ หล่อแซ่บ ว้าวซ่า ที่พลิกคาแรคเตอร์สวมบทบาทนักขายออนไลน์ผ่านเวทีแห่งนี้ ให้สีสันคึกคัก สนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึง SURPRISE สุดพิเศษ ทางแบรนด์เลือกคู่จิ้นสายวายที่ ฮอต แกลม ขวัญใจมัมหมี พี่สาวชาวไทยและต่างประเทศ อย่าง “อัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง” และ “ภูมิ-ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์” มาพร้อม “ดีเจเวฟ คู” เนรมิตเวทีแห่งนี้ให้เป็น Exclusive Fanmeet กิจกรรมสุดเอกซ์คลูซีฟใกล้ชิดกับแฟนคลับและชาวด้อมกว่า 2 ชั่วโมงเต็มอิ่ม จุใจ ฟินขั้นสุดร่วมรับประสบการณ์ใหม่กับความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการจัดงานของแบรนด์ LONARK ที่จัดเต็มให้แก่ FC เหล่าเซเลบริตี้คนดังที่ตบเท้าเข้าร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อันดับ1อย่างเป็นทางการในครั้งนี้และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดและกิจกรรมของ LONARK ได้ทุกแพลตฟอร์มดังนี้ https://www.facebook.com/share/1E3k2yWGNn/Facebook: LonarkofficialLine Official: @LonarkShopee: LonarkTiktok: Lonark