“ถ้ำโต๊ะหลวง” เที่ยวมุมมองใหม่ในกระบี่ ตามรอยหนัง “Jurassic World Rebirth”

หลังภาพยนตร์เรื่อง “Jurassic World Rebirth” เข้าฉาย ได้สร้างแรงกระเพื่อมทางการท่องเที่ยวให้จังหวัดกระบี่ไม่น้อย เพราะนอกจากจะมีคนมาเที่ยวตามรอยหนังไดโนเสาร์ภาคนี้แล้ว ยังเป็นการเปิดโลกแหล่งท่องเที่ยวอันซีนกระบี่บางแห่งให้คนรู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ “ถ้ำโต๊ะหลวง” ที่มีทั้งธรรมชาติอันทรงเสน่ห์ แหล่งโบราณคดีทรงคุณค่า และจุดสวย ๆ งาม ๆ มุมมองใหม่ ๆ ในกระบี่ให้ถ่ายรูปกันเพียบ
