กัมพูชาอ้างความตึงเครียดชายแดน-ภาษีทรัมป์ กระทบเป้าหมายนทท.ต่างชาติเยือน 7.5 ล้านคน

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าเป้าหมายของกัมพูชาในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 7.2-7.5 ล้านคนในปี 2568 กำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญ ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงและบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยลบทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ
แม้ว่าการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งแรกของปีจะเติบโตในเชิงบวก แต่อัตราภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐฯ และความตึงเครียดบริเวณชายแดนกับไทย กำลังกระตุ้นให้มีการประเมินการคาดการณ์ช่วงปลายปีใหม่อีกครั้ง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าว
เขาระบุว่าจากตัวเลขการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2567 ทำให้กระทรวงคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในปี 2568 อาจสูงถึง 7.2-7.5 ล้านคน
“อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์นี้จำเป็นต้องมีการประเมินใหม่เนื่องจากสถานการณ์หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐฯ การปิดพรมแดนกัมพูชา-ไทย หลังจากการรุกรานของทหารไทยเข้ามาในดินแดนกัมพูชา ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ สงครามรัสเซีย-ยูเครน และวิกฤตตะวันออกกลาง” ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าว
เจ้าหน้าที่ระบุว่าการรับมือกับความไม่แน่นอนและวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
กระทรวงการท่องเที่ยวได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่กระทรวงและสถาบันต่างๆ ของรัฐ ไปจนถึงภาคเอกชน สื่อ ผู้ผลิตเนื้อหา และกระทั่งประชาชน ร่วมมือกันอย่างจริงจัง
“ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชายังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความสามารถในการแข่งขันได้สูงในภูมิภาค” ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว กล่าว
กระทรวงการท่องเที่ยวได้ตั้งเป้าหมายแง่บวกที่ต่อยอดจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังการระบาดของโควิด โดยข้อมูลจากช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 ชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่ดี ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนประเทศกว่า 3.36 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยอมรับว่าวิกฤตภายนอกส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ
ชาย สิวลิน ประธานสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวกัมพูชา (CATA) กล่าวชื่นชมกระทรวงการท่องเที่ยวที่ร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สิวลิน ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวขแมร์ไทม์สว่า วิกฤตภายนอก ความไม่แน่นอนของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก และการปิดด่านที่ยืดเยื้อ จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน แต่จากความพยายามของรัฐบาลผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและภาคเอกชน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเยือนประเทศเพิ่มขึ้น
กัมพูชามีชื่อเสียงจากแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเช่น อุทยานโบราณคดีอังกอร์ในจ.เสียมราฐ ปราสาทพระวิหาร และปราสาทเกาะแกร์ ในจ.พระวิหาร และแหล่งโบราณคดีสมโบร์ไพรกุก ในจ.กำปงธม นอกจากนี้ ยังมีชายฝั่งทะเลทอดยาว 450 กิโลเมตร ครอบคลุม 4 จังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ที่ประกอบด้วยจ.พระสีหนุ จ.กำปอต จ.แกบ และจ.เกาะกง.