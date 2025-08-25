วธ. คัดเลือก 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2568

วธ.เผย 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชนยลวิถี”ปี 2568 หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ช่วยผลักดัน Soft Power ไทยสู่เวทีโลก
ประกาศผลแล้วสำหรับ 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2568 ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้นโยบายรัฐบาลในการผลักดัน Soft Power ไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ท้องถิ่น
รายชื่อ 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2568 ได้แก่
ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี
ชุมชนบ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช
ชุมชนหัวตลาด จ.ปัตตานี
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อเมืองมาง จ.พะเยา
ชุมชนบ้านลำปำ จ.พัทลุง
ชุมชนบ้านท่าช้าง (วัดโฆษา) จ.เพชรบูรณ์
ชุมชนบ้านแพมบก จ.แม่ฮ่องสอน
ชุมชนตำบลต้นตาล จ.สุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย
ชุมชนบ้านสะนำ จ.อุทัยธานี
ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ มาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นพลังสำคัญในการผลักดัน Soft Power ไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
