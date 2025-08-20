“ภูผาม่าน ขอนแก่น” 5 จุดเช็กอินมุมสวย ถ่ายรูปสุดจึ้ง

การขนานนามของ “อำเภอภูผาม่าน” จังหวัดขอนแก่น คงเป็นไปตามนิยามของชื่อ เพราะเต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่โอบล้อมด้วยแนวเขาตระหง่านงาม ซึ่งเมื่อมีความชื้นในอากาศจะปรากฏเป็นม่านหมอกคลอเคล้าเนินผา กลายเป็นจุดขายของทัศนียภาพดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจำนวนมาก
การเดินทางจากตัวเมืองขอนแก่นอันคึกคักไปอำเภอภูผาม่าน ใช้เวลาราวชั่วโมงครึ่ง ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร เปลี่ยนบรรยากาศเมืองใหญ่ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแนวธรรมชาติกับสีสันความร่วมสมัยที่เติบโตอยู่เคียงกัน
ลองจัดโปรแกรมสุดชิลแบบ 2 วัน 1 คืน ไปพักผ่อนหย่อนใจในอำเภอภูผาม่าน พร้อมแวะไปเช็กอินจุดถ่ายภาพจึ้งๆ เก็บเป็นที่ระลึก
บลู ลากูน (Blue Lagoon) ภูผาม่าน
เหมืองหินเก่าของโรงโม่หินที่หมดสัญญาสัมปทานไปแล้ว ในวันนี้กลายเป็นจุดเช็กอินขวัญใจนักท่องเที่ยวสายถ่ายรูป ด้วยจุดขายของทิวทัศน์เนินผาหินแปลกตา และมีน้ำสีเขียวมรกตราวกับเป็นทะเลสาบในต่างแดน โดยเฉพาะหากเดินทางไปในวันที่แสงแดดแผดจ้าเป็นใจ ความเขียวของผืนน้ำจะยิ่งสะท้อนเห็นชัด สมฉายาที่หลายคนเรียกที่นี่ว่า “สระมรกต”
แม้ว่าน้ำใสสีเขียวนั้น ไม่สามารถลงไปเล่นน้ำ หรือทำกิจกรรมใดๆได้ (เพราะมีความลึกสุดราว 70 เมตร) แต่ความสวยงามของผืนน้ำที่สีสันตัดไปกับโตรกผาหินสีเทา ก็นับเป็นฉากที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป โดยมีจุดถ่ายรูปหลายจุดตลอดแนวยาวเกือบหนึ่งกิโลเมตร และไม่มีค่าใช้จ่ายใดในการเข้าชม นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการบางราย บริการรถ ATV มาเป็นหนึ่งในกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวขับรถลงไปชมพื้นที่ด้านล่างริมสระอีกด้วย
ข้อควรระวัง สำหรับการมาถ่ายภาพที่บลู ลากูน คือ อย่าเข้าไปใกล้ชิดบริเวณที่เป็นขอบหน้าผา หรือยืนใกล้เนินหินสูงมากเกินไป เพราะเป็นเหมืองหินเก่าที่ไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดๆป้องกันเอาไว้
อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในอำเภอภูผาม่าน เสมือนจุดหมายปลายทางของใครหลายคน เพราะเป็นอ่างเก็บน้ำที่รายล้อมด้วยภูเขา ทำเอาหลายคนคิดว่าเป็นบรรยากาศแบบภาคเหนือ
ความพิเศษของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ คือ ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยตรง แต่เรียกว่า เป็นแหล่งรวมสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจสีสันร่วมสมัยครบครัน มีทั้งที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมทางน้ำ ปั่นจักรยานหรือขับรถ ATV ไปรอบอ่างฯ โดยมีความงามของธรรมชาติอย่างภูเขารอบๆและผืนน้ำกว้างใหญ่ผสมผสานกัน ช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลาย
การถ่ายภาพสวยๆของอ่างเก็บน้ำ ควรเลือกตื่นตั้งแต่ยามเช้า เพื่อหามุมหมอกฝนปกคลุมแนวเขา เคียงไปกับผืนน้ำ หรือเลือกรอชมแสงสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์จะลาลับ ที่แสงทองจะสาดส่องไปบนผิวน้ำน่าประทับใจ
บ้านไร่ไออุ่นโฮมสเตย์
อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง มีลักษณะเป็นศูนย์กลางของที่พักหลากหลาย กระจัดกระจายอยู่รอบๆ ทั้งบริเวณริมน้ำ หรือบริเวณรอบนอก ซึ่งหนึ่งในที่พักไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ำ คือ “บ้านไร่ไออุ่นโฮมสเตย์” ที่พักของชาวท้องถิ่นที่สร้างไว้เป็นบ้านหลังน้อยสีขาวสไตล์โมเดิร์นคอตเทจ ตัดกับสีเขียวขจีของนาข้าวในฤดูฝน โดยมีทัศนียภาพของภูเขาเขียวขจีเป็นฉากต้อนรับ ซึ่งจะถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกในยามเช้า หากมีความชื้นเพียงพอ
บ้านพักหลังน้อย เว้นระยะปลูกห่างกันเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัว เชื่อมต่อกันด้วยสะพานไม้ทอดยาว ส่วนภายในบ้านพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ทั้งเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ดริปกาแฟ และมีทีเด็ดคือ ระเบียงเล็กๆหน้าบ้านที่เหมาะสำหรับนั่งดูดาว หรือนั่งรับประทานอาหารเช้าชมวิวเขียวชอุ่มเบื้องหน้า ซึ่งเป็นมุมถ่ายภาพเก๋ๆ โดนใจใครหลายคนแน่นอน
สอบถาม โทร.06-5616-2526 หรือเฟซบุ๊ก:บ้านไร่ไออุ่นโฮมสเตย์ ภูผาม่าน
ผาม่านฝัน
อีกหนึ่งจุดเช็กอินขวัญใจสายถ่ายภาพ ซึ่งเป็นทั้งที่พัก ร้านอาหาร และคาเฟ่เก๋ๆ ท่ามกลางความเขียวขจีของผืนหญ้า และภูเขาสูงตระหง่านเป็นฉากหลัง
จุดเด่นของผาม่านฝัน ไม่ได้เป็นเพียงคาเฟ่ที่เครื่องดื่มดี ขนมอร่อย แต่เป็นสถานที่ที่รู้ใจคนรักการถ่ายภาพเป็นอย่างดี เพราะมีการจัดภูมิทัศน์ และการตกแต่งให้ผู้มาเยือนถ่ายภาพได้หลากหลายจุด มีบรรยากาศสนามหญ้ากว้างสีเขียวสบายตา แปลงดอกไม้รอบๆ การจัดพร๊อพสำหรับถ่ายรูป และอาคารคาเฟ่สไตล์มินิมอล-โมเดิร์น ที่ดูเข้ากันในบรรยากาศ
นอกจากโซนร้านอาหาร-คาเฟ่แล้ว “ผาม่านฝัน” ยังมีที่พักจำนวน 3 หลัง แบ่งสัดส่วนไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัว ท่ามกลางวิวสวยของเนินผาเบื้องหน้า
สอบถาม โทร. 09-5169-9564 หรือเฟซบุ๊ก ผาม่านฝัน
หนองสมอ
ถ้าอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง คือตัวแทนของสีสันไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยกับธรรมชาติ “หนองสมอ” ก็เป็นตัวแทนของธรรมชาติกับวิถีชีวิตดั้งเดิมในภูผาม่าน และยังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นความงดงามของขุนเขานามว่า ภูผาม่าน ได้เต็มสายตา
หนองสมอ หรือ “จุดชมวิวหนองสมอ” เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติพื้นที่ราว 400 ไร่ จึงเป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง ตลอดจนเป็นแหล่งพักพิงอาศัยของเหล่าสัตว์น้ำ และนกนานาชนิด โดยสมัยก่อนละแวกนี้เป็นแหล่งเลี้ยงควาย ยุคก่อนจึงมีชื่อเรียกว่า “ควายทาม” ซึ่งคำว่า “ทาม” สื่อถึงพื้นที่ราบลุ่มริมแหล่งน้ำ ที่มีระบบนิเวศอันสมบูรณ์ โดยมีน้ำท่วมขังบ้างเฉพาะฤดูกาล
หลังจากมีสถานะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติกับวิถีชุมชนมาช้านาน หนองสมอได้รับพัฒนาให้เป็นจุดเช็กอิน แหล่งท่องเที่ยวเพิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นพื้นที่สวน มีการกำจัดวัชพืช การทำจุดให้ถ่ายภาพเพิ่มเติม บริเวณ “หนองสมอ” จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สายถ่ายภาพไม่ควรพลาด มาเก็บภาพธรรมชาติอันเงียบสงบ โดยหากใครมาเยือนในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก จะมีโอกาสได้เห็นฝูงค้างคาวโบยบินออกจากถ้ำอีกด้วย