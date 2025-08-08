สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ เปิดตัว HOME HERO พลิกเกมการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SMART) ผู้นำด้านการจัดการที่อยู่อาศัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 29 ปี ขึ้นแท่นการดูแลโครงการกว่า 500 โครงการทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกการอยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรร ภายใต้แนวคิด “Behind the smile , in all living aspects เบื้องหลังของรอยยิ้ม ในทุกมิติของการอยู่อาศัย” พร้อมเปิดตัวบริการและเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยแบบครบวงจร ยกระดับการบริหารดูแลลูกบ้านให้ “แตกต่าง” และ “เหนือกว่า” เพื่อคุณภาพชีวิตในทุกมิติของการอยู่อาศัย
นายวินัย กระเป๋าทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SMART) กล่าวว่า “ปัจจุบันเราดูแลลูกบ้านครอบคลุมกว่า 264,000 ครัวเรือน หรือประชาชนกว่า 620,000 คน ครองแชมป์ผู้นำด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และครั้งนี้นับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ สมาร์ท พลิกเกมการบริหารให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการคิดค้น คัดสรรเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ความสำเร็จครั้งนี้คือบทพิสูจน์ของวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่สมาร์ทได้วางรากฐานและขับเคลื่อนธุรกิจมาโดยตลอด
ทั้งนี้ SMART ยังคงยึดมั่นที่จะมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานของการบริหารที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างให้เกิดความ “แตกต่าง” และ “เหนือกว่า” ทั้งในด้านความปลอดภัย การบริการ และคุณภาพชีวิตของลูกบ้านในทุก ๆ มิติของการอยู่อาศัย เรายกระดับ SMART WORLD Digital Platform สู่การเป็นที่หนึ่งของบริการ One stop service Application พร้อมควบคู่กับการพัฒนาบริการด้านที่อยู่อาศัยให้ครบวงจรด้วยบริการ HOME HERO ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้าน อัศวินผู้ดูแลบ้านยุคใหม่ที่เข้าใจทุกความต้องการอย่างแท้จริง ตอบสนองทุกมิติเรื่องบ้าน พร้อมให้บริการด้านการดูแลรักษา ซ่อมแซม และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการอยู่อาศัย โดยเริ่มตั้งแต่บริการก่อนเข้าอยู่อาศัย บริการระหว่างการอยู่อาศัยและบริการพลิกโฉมที่อยู่อาศัยสำหรับลูกบ้านที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้าง
• บริการสำหรับผู้เริ่มต้นการอยู่อาศัย (New Housing) ได้แก่ บริการออกแบบตกแต่งภายในให้สวยงามตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย และบริการติดตั้งระบบอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ ติดตั้งแอร์ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น
• บริการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงที่พักอาศัยระหว่างการอยู่อาศัย (Existing Housing) ได้แก่ บริการงานซ่อมแซมและการปรับปรุง ดูแลและแก้ไขงานที่ชำรุดภายในบ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับราคา และเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับพื้นที่อยู่อาศัย
• บริการพลิกโฉมที่พักอาศัย (Old Housing) ได้แก่ บริการปรับปรุงโครงสร้างของอาคาร บ้าน และระบบต่างๆ ที่เสื่อมสภาพให้ทันสมัย พร้อมกับบริการต่อเติมส่วนต่างๆ ของบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย