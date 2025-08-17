ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ด้วยโปรโมชัน "ขนมไหว้พระจันทร์"

ต้อนรับ "เทศกาลไหว้พระจันทร์ 2568" ที่จะถึงนี้ โดยปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม โดยวันไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว และมีการเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ กินขนมไหว้พระจันทร์ และชมพระจันทร์เต็มดวง
และในช่วงนี้ก็มีหลายๆ โรงแรม และร้านอาหาร ที่เริ่มจัดโปรโมชัน "ขนมไหว้พระจันทร์" พร้อมแพคเกจสวยงามน่าสะสม ให้สั่งจองกันล่วงหน้าแล้ว
เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ขอนำเสนอขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรสชาติ บรรจุอย่างงดงามในกล่องดีไซน์โดดเด่นซึ่งสอดแทรกคำอวยพรไว้บนทุกลวดลายที่ถูกออกแบบอย่างประณีต ภายใต้แรงบันดาลใจจากต้นไทรอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์บันยันทรี ไม่เพียงเท่านั้นต้นไทรยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบ ร่มเย็น และการปกปักษ์คุ้มครอง โดยภาพเงาสีทองอันเปล่งประกายเปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งความรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับอย่างแท้จริง
นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรสชาติรังสรรค์โดยเชฟมากฝีมือ ไม่ว่าจะเป็น ไส้ทุเรียน ไส้โหงวยิ้ง ไส้เม็ดบัว และ ไส้พุทราผสมวอลนัท อันเป็นรสชาติยอดนิยม หรือจะเป็น ไส้มอคค่าคาราเมล ไส้ช็อคโกแลตพีนัทบัตเตอร์ และ ไส้คัสตาร์ด ซึ่งเป็นรสชาติที่มีกระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เราขอนำเสนอสองรสชาติใหม่ล่าสุด ไส้มัทฉะถั่วแดง ที่ผสมผสานความนุ่มละมุนของมัทฉะพรีเมียมกับความหวานละมุนของถั่วแดง และขนมไหว้พระจันทร์เจลลี่รสแชมเปญลิ้นจี่ ผสมผสานความสดชื่นของลิ้นจี่กับกลิ่นหอมละมุนของแชมเปญอย่างลงตัว เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะมีจำหน่ายเพียง 100 เซ็ทเท่านั้น
ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างเหนือระดับกับขนมไหว้พระจันทร์จากบันยันทรี กรุงเทพ วางจำหน่ายที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ณ ห้องอาหารไบยุนและห้องอาหารร่มไทร ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2568 ไม่เพียงมอบรสชาติอันสมบูรณ์แบบ แต่ยังเป็นงานศิลป์ที่บรรจงสร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบความรัก ความสุข และคำอวยพรในช่วงเวลาพิเศษนี้
กล่องเดี่ยว ราคาชิ้นละ 268 บาท
แบบกล่อง 2 ชิ้น ราคากล่องละ 888 บาท
แบบกล่อง 4 ชิ้น ราคากล่องละ 1,388 บาท
แบบกล่อง 4 ชิ้น สำหรับขนมไหว้พระจันทร์เจลลี่รสแชมเปญลิ้นจี่ ราคากล่องละ 1,088 บาท
แบบกล่อง 8 ชิ้นเล็ก ไส้คัสตาร์ด ราคากล่องละ 1,288 บาท
แบบกล่องลักซ์ชัวรี่ 8 ชิ้น ราคากล่องละ 3,888 บาท
สถานที่และวันที่จัดจำหน่าย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชิดลม โซน เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ 7 กันยายน – 6 ตุลาคม 2568
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา โซน เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ 5 กันยายน – 6 ตุลาคม 2568
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 โซน ท็อปส์ 8 กันยายน – 6 ตุลาคม 2568
ศูนย์การค้าสยามพารากอน 12 กันยายน – 6 ตุลาคม 2568
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2568
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค 20 กันยายน – 6 ตุลาคม 2568
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2679-1200 หรือ อีเมล์: DiningConcierge-Bangkok@banyantree.com
ส่งมอบขนมไหว้พระจันทร์เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ ณ มิลล์ แอนด์ โค โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
ส่งมอบความปรารถนาดีแด่คนที่คุณรัก กับขนมไหว้พระจันทร์ 6 รสชาติ พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์สุดพรีเมียม เราได้คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศอย่างพิถีพิถัน เพื่อนำมารังสรรค์เป็นขนมไหว้พระจันทร์สูตรดั้งเดิมรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เนื้อแป้งบางนุ่ม ไส้เนียน สอดไส้ไข่แดงลูกโต เพื่อเป็นของขวัญส่งมอบความเป็นสิริมงคลในชีวิตแด่ญาติผู้ใหญ่ และคนที่คุณรัก ขนมไหว้พระจันทร์ 6 รสชาติ อาทิ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่แดงเค็ม, ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัวไข่แดงเค็ม, ขนมไหว้พระจันทร์ไส้โหงวยิ้งไข่แดงเค็ม, ขนมไหว้พระจันทร์ไส้พุทราจีนไข่แดงเค็ม, ขนมไหว้พระจันทร์ไส้มัทฉะไข่แดงเค็ม และ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้กาแฟ แมคคาดาเมีย ในราคาชิ้นละ 138 บาทถ้วน หรือส่งมอบด้วยกล่องบรรจุขนมไหว้พระจันทร์สุดพรีเมียมที่สามารถเลือกใส่ได้ 4 ชิ้นต่อ 1 กล่อง แทนคำขอบคุณของคุณ
สำหรับปีมงคลปีนี้ กล่องบรรจุภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ที่มาพร้อมลวดลายดอกไม้สวยงามสีทองและสีแดงตัดกันได้อย่างลงตัว (Luxurious Moon) ที่ใส่ขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อยได้ถึง 4 ชิ้น ในราคาเซตละ 1,388 บาทถ้วน หรือจะเลือกเป็นกล่อง 1 ชิ้น (Little Gold Moon Box ) ในราคาชิ้นละ 138 บาทถ้วน
สามารถสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ตุลาคม 2568 นี้ ณ มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
มิลล์ แอนด์ โค เปิดบริการทุกวัน 07.00 น. - 21.00 น. (เฉพาะสั่งจองล่วงหน้า และซื้อกลับบ้านเท่านั้น)
นอกจากนี้ยังมีวางจำหน่ายที่ ท็อปส์ ชั้น 7 เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม จนถึง 6 ตุลาคม 2568, ท็อปส์ ชั้น G เซ็นทรัลชิดลม ตั้งแต่ 7 กันยายน จนถึง 6 ตุลาคม 2568 และท็อปส์ ชั้น 1 เซ็นทรัลบางนา ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน จนถึง 6 ตุลาคม 2568
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่ โทร 02-100-6255 หรือ diningcgcw@chr.co.th
เซตขนมไหว้พระจันทร์ “Silk Lunar Collection” โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์
เซตขนมไหว้พระจันทร์ “Silk Lunar Collection” มีให้คุณได้ลิ้มลองความอร่อยถึง 4 รสชาติ คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานทั้งรสชาติแบบจีนดั้งเดิมและกลิ่นอายความเป็นไทย ภายในกล่องบรรจุขนมไหว้พระจันทร์ทั้งหมด 4 ไส้ ประกอบไปด้วย โหงวยิ้งไข่เค็ม, เมล็ดบัวไข่เค็ม, ชาเขียวมัทฉะ และทุเรียนไข่เค็ม ทั้งหมดถูกจัดวางอย่างสวยงามในกล่องสีแดงหรูหรา พร้อมห่อด้วยผ้าไหมอิตาลี
ทุกกล่องได้รับการห่ออย่างประณีต ด้วยผ้าไหมอิตาลีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีสในย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองเก่าภูเก็ตนี้ โดยลายผ้ามีให้เลือกด้วยกัน 2 สี แบบลิมิเต็ดอิดิชัน ได้แก่ สีม่วงไลแลค และสีฟ้าโอเชียน เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญแทนความรักและความปราถนาดีให้แก่ ครอบครัว เพื่อนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ นอกจากนี้ผ้าไหมยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ถือเป็นของขวัญที่ได้ส่งต่อทั้งความอร่อย ความสวยงามและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เซทขนมไหว้พระจันทร์ “Silk Lunar Collection” จำหน่ายในราคา 1,288 บาทสุทธิ ต่อกล่อง
ราคาพิเศษ Early Bird เพียง 1,088 บาทสุทธิต่อกล่อง เมื่อจองและชำระเงินภายในวันที่ 20 กันยายน 2568
เริ่มเปิดรับพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป และสามารถรับได้ที่ห้องอาหาร เย่ว เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ ชั้น 2 ของโรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 10 ตุลาคม 2568 เวลา 11.00 – 18.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งจองล่วงหน้า กรุณาติดต่อผ่านช่องทางเหล่านี้
โทร. 0-7664-3555
เว็บไซต์ th.courtyardphukettown.com
อีเมล restaurant.phukettown@courtyard.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/CourtyardbyMarriottPhuketTown/
ไลน์ @courtyardphuket
ขนมไหว้พระจันทร์แฮนด์เมด 4 รสชาติซิกเนเจอร์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์สูตรดั้งเดิมที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความประณีต บรรจุในกล่องของขวัญสุดพิเศษ ออกแบบภายใต้แนวคิด ’Peonies in Full Bloom’ โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “ดอกโบตั๋น” ราชินีแห่งมวลไม้ ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างาม ความมั่งคั่ง และความกลมเกลียวตามความเชื่อในวัฒนธรรมจีน มาในกล่องหนังวีแกนสีแดง ตกแต่งด้วยลวดลายสีทองอันอ่อนช้อยลายดอกโบตั๋น
กล่อง ดิ โอเรียนเต็ล คลาสสิก บรรจุขนมไหว้พระจันทร์แปดชิ้น สี่รสชาติซิกเนเจอร์ ได้แก่ คัสตาร์ด ลูกบัวจีนกับไข่แดง ทุเรียนกับไข่แดง และเพียวมัทฉะลาเต้ เพื่อการมอบของขวัญที่น่าประทับใจไม่รู้ลืม ปีนี้ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ได้รังสรรค์ กล่อง ดิ โอเรียนเต็ล ลักซ์ชัวรี่ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ความพิเศษของการจับคู่ขนมไหว้พระจันทร์ พร้อมชุดเครื่องหอมจากปัญญ์ปุริ กลิ่น Heaven Moon Osmanthus ที่เปี่ยมเสน่ห์
ดิ โอเรียนเต็ล คลาสสิก – 1,288 บาทสุทธิ ต่อกล่อง (บรรจุขนมไหว้พระจันทร์ 8 ชิ้น)
ดิ โอเรียนเต็ล ลักซ์ชัวรี่ ลิมิเต็ด เอดิชั่น – 6,888 บาทสุทธิ ต่อกล่อง (บรรจุขนมไหว้พระจันทร์ 8 ชิ้น พร้อมเซทเครื่องหอมจาก PAÑPURI) จำนวนจำกัดเพียง 888 ชุดเท่านั้น
เปิดขายตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 6 ตุลาคม 2568 สามารถรับขนมหรือจัดส่งช่วง Early-Bird ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 24 สิงหาคม 2568 ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ร้านเดอะ แมนดาริน โอเรียนเต็ล ช็อป สาขาเกษรวิลเลจ ร้านช็อปคีออสก์ที่พาร์ค สีลม หรือเลือกบริการจัดส่งถึงบ้าน
สำหรับการสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ mobkk-mooncake@mohg.com หรือโทร. 0-2659-9000 ต่อ 6811, 6812 (ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.)
คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์สูตรพรีเมียม อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล
อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ผ่านคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์สูตรพรีเมียมจากห้องอาหาร หงส์ ไชนีส เรสเตอรองค์ รังสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศ ผสมผสานรสชาติดั้งเดิมเข้ากับความสมัยใหม่ โดยมีรสชาติยอดนิยมให้เลือกทั้ง ไส้เม็ดบัวไข่เค็ม หรือไส้ผลไม้รวมและถั่ว นอกจากนี้ ยังมีขนมไหว้พระจันทร์ไส้แปดเซียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและความเป็นสิริมงคลของครอบครัว แต่ละชิ้นประทับตราสัญลักษณ์มังกรสุดปราณีต
สำหรับผู้ที่มองหารสชาติที่แปลกใหม่ ขนมไหว้พระจันทร์ชุดทุเรียนยอดนิยมก็มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ทั้งไส้ทุเรียนแมคคาเดเมียหรือไข่เค็ม รวมถึงไส้ทุเรียนเจ นอกจากนี้ยังมีรสชาติอื่นๆ ที่เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น อาทิ เม็ดบัวทองลาวาไข่เค็ม ชาเขียวมัทฉะถั่วแดง พุทราจีนไข่เดี่ยว และส้มช็อกโกแลตลาวา เป็นต้น
ขนมไหว้พระจันทร์จากห้องอาหาร หงส์ ไชนีส เรสเตอรองค์ มาพร้อมกล่องของขวัญสุดหรูในโทนสีอัญมณีเข้ม โดยมีให้เลือก 3 เซต ได้แก่ The Standard Box ราคา 688 บาท++ ประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์ขนาด 150 กรัม 2 ชิ้น เลือกรสชาติได้ตามชอบ หรือเลือกเติมความหรูหรามากขึ้นกับ Premium Box ราคา 1,588 บาท++ ประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์ 3 ชิ้น พร้อมชาระดับพรีเมียม 3 กระป๋อง และ Luxury Champagne Box เพิ่มความลักซ์ชูรีในราคาเริ่มต้นที่ 3,588++ บาท
สำหรับขนมไหว้พระจันทร์ 6 ชิ้น พร้อมแชมเปญ Chandon Brut 1 ขวด ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน พร้อมบริการจัดส่งฟรีในระยะทาง 10 กิโลเมตรจากโรงแรม เมื่อซื้อครบ 3,500 บาทขึ้นไป ขนมไหว้พระจันทร์พร้อมจัดส่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 8 ตุลาคมนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมได้ที่เว็บไซต์ อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล สำหรับการสั่งซื้อสามารถคลิกได้ ที่นี่ หรืออีเมล: dining.icchiangmai@ihg.com หรือโทร 052-090-998
โรงแรมโซ แบงคอก นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ พร้อมกล่องดีไซน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ NARONG
โรงแรมโซ แบงคอก ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปีนี้ ด้วยกล่องของขวัญดีไซน์พิเศษ ผลงานการออกแบบโดย ณรงค์ เกตุแก้ว ดีไซเนอร์ไทยชื่อดังเจ้าของแบรนด์ NARONG ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายมงคลของจีน ผสานเข้ากับสัญลักษณ์ประจำปีนี้อย่าง “กระต่าย” (SO/ Rabbit) ที่สื่อถึงความโชคดี ความมั่งคั่ง และเสน่ห์ของเทศกาลไหว้พระจันทร์ในแบบร่วมสมัย
ขนมไหว้พระจันทร์ทั้ง 4 รสชาติ ได้แก่ ไส้ทุเรียนไข่เค็ม, ไส้ลูกบัวและเมล็ดแตงโมไข่เค็ม, ไส้ชาเขียวและงาดำ และไส้คัสตาร์ด โดยแต่ละชิ้นได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมอบเป็นของขวัญแทนความรู้สึกดี ๆ ให้กับครอบครัว เพื่อน หรือผู้ร่วมงาน
สามารถสั่งจองและซื้อขนมไหว้พระจันทร์ได้แล้ววันนี้ ในราคากล่องละ 1,588 บาทสุทธิ และรับสินค้าได้ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2568
สั่งจองขนมไหว้พระจันทร์ได้ที่เว็บไซต์: https://so-bangkok.co/sobangkokmooncake2025 หรืออีเมล: Patticha.NAKWIJIT@so-hotels.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02-624-0000 หรืออีเมล: Patticha.NAKWIJIT@so-hotels.com
*สำหรับผู้ที่สั่งจองตั้งแต่ 10 กล่องขึ้นไป จะได้รับราคาพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline