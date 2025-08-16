ปักหมุดเที่ยว "ทุ่งคอสมอส" บานสะพรั่งที่สวนรถไฟ กรุงเทพ

สำนักสิ่งแวดล้อม กทม โพสต์ภาพชวนเที่ยวทุ่งคอสมอสกลางกรุง โดยระบุข้อความว่า
พลาดไม่ได้ กับทุ่งคอสมอส สีเหลือง-ส้ม สดใส บานสะพรั่งเต็มทุ่ง ที่ #สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ กว่า 60,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 4 ไร่
ต้อนรับการมา แชะ ชม ชิว แชร์ กันตลอดเดือนสิงหาคม 68 กันไปเลยจ้าา
”ดอกคอสมอส” หรือ “ดอกดาวกระจาย” เป็นดอกไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบอเมริกากลาง เป็นไม้ดอกที่มีอายุสั้น ปลูกและดูเเลรักษาง่าย ชอบที่กลางแจ้ง มีหลายสายพันธุ์ ดอกมีหลายสี เช่น เหลือง ขาว ชมพู แดง ม่วง และสีแสด นอกจากมีสีสันที่สวยงามแล้ว ในภาษาอังกฤษก็มีชื่อว่า Cosmos หมายถึง จักรวาลและดวงดาวทั้งหมดบนฟากฟ้า ส่วนความหมายในภาษาดอกไม้ก็เปรียบดั่งความรัก…ความสงบ...ความอ่อนโยน
สวนเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 4:30 น. - 21:00 น.
พิกัด : https://goo.gl/maps/AmoAEoVUmEH8xvpy7
