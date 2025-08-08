“Awakening Song Wat 2025” เทศกาลศิลปกรรมไฟและดิจิทัล สว่างเจิดจ้าทั่วย่าน “ทรงวาด”

ครั้งแรกในย่าน “ทรงวาด” เทศกาลศิลปกรรมไฟและดิจิทัล “Awakening Song Wat 2025” สว่างเจิดจ้าไปด้วยผลงานศิลปกรรมไฟและดิจิทัล 14 ชิ้น ณ 12 จุดแสดง ตั้งแต่วันนี้ - 17 ส.ค. นี้
เติมเต็มความคึกคักและเจิดจ้าไปทั่ว “ทรงวาด” ย่านฮิตของยุคนี้ กับงาน “Awakening Song Wat 2025” เทศกาลศิลปกรรมไฟและดิจิทัลในย่านทรงวาด ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก จัดแสดงผลงานจำนวน 14 ชิ้น ณ 12 จุดแสดงทั่วย่านถนนทรงวาด เริ่มแล้ววันนี้ - 17 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00–23.00 น.
เทศกาลในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Culturalight โดยผู้จัดตั้งใจใช้แสงไฟดิจิทัลเป็นตัวแทนสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และปลุกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของย่านทรงวาดให้ส่องประกายขึ้นอีกครั้ง
ผลงานศิลปกรรมไฟและดิจิทัลทั้ง 14 ชิ้น สร้างสรรค์โดยศิลปินไทยและต่างชาติ จัดแสดงกระจายอยู่ในซอยเล็กซอยน้อยทั่วย่านถนนทรงวาด เชื้อเชิญให้ผู้คนออกเดินสำรวจอีกหลายแง่มุมของย่านการค้าเก่าแก่แห่งนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fridaybangkok.com/awakening-festivals
สำหรับ 14 ผลงานจัดแสดง มีดังนี้
1. The Redemption Song
Artist: ดอทพราย / .pry
Location: บ้านริมน้ำ
หลังเหตุไฟไหม้ใหญ่ในย่านสำเพ็ง รัชกาลที่ ๕ ทรงวาดถนนสายนี้ขึ้นใหม่ด้วยพระองค์เอง ทำให้ “ทรงวาด” กลายเป็นพื้นที่แห่งการเริ่มต้นอีกครั้งของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ ผลงานชิ้นนี้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของย่านผ่านแสง เสียง และดีไซน์อินเทอร์แอคทีฟที่เปิดให้ผู้ชมมีส่วนร่วม ชื่อของงานได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงของ Bob Marley ที่ว่าด้วยความหวัง การให้อภัย และการปลดปล่อย เสียงของผู้คนในย่านจะกลายเป็นบทเพลงที่ดังขึ้นท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายอันงดงามของทรงวาด
2. วงวาด (WONG-WAT)
Artist: ธัญ-ธี / THAN-T
Location: Reflex Riverside (ชั้น 2 บ้านริมน้ำ)
“วงวาด” ถ่ายทอดจังหวะชีวิตของย่านทรงวาดผ่านวงล้อหมุนอะคริลิกหลากสีที่รวมลวดลายท้องถิ่นไว้ ตั้งแต่สถาปัตยกรรม อักษรจีน ไปจนถึงอาหารและวิถีชีวิต เมื่อถูกแสงไฟส่องผ่าน วงล้อเหล่านี้จะสร้างเงาและสีที่ซ้อนทับกันอย่างมีชีวิต อีกฟากของพื้นที่คือโซนกิจกรรมที่เปิดให้ผู้ชมจัดวางแผ่นอะคริลิกเพื่อสร้างเงาในแบบของตัวเอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของย่านที่หมุนเวียนไม่หยุดนิ่ง
3. ชีพจรแห่งทรงวาด (Heartbeat of Songwat)
Artist: Chanatip Cheevamongkol
Location: ร้าน ARGA RAGA
แสงเลเซอร์ที่เต้นเป็นจังหวะในงานนี้เปรียบดั่ง “ชีพจร” ของย่านทรงวาด ที่ยังคงเต้นไม่หยุด ผ่านเสียงพูดคุย เสียงหัวเราะ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน สีร้อนแรงของแสงสะท้อนความเร่าร้อนของตลาดและจังหวะของการค้าขาย ผู้ชมไม่ได้เป็นแค่ผู้มอง แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีพจรแห่งย่าน ที่เชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และความทรงจำที่ยังมีชีวิตอยู่
4. Soul Explosion
Artist: Peeranut Pimdee
Location: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเซี้ยอึ้งกง
สีแดงของผลงานนี้สะท้อนจิตวิญญาณของชาวจีนในย่านทรงวาด ระเบิดเหมือนเสียงประทัดที่จุดเพื่อขับไล่เคราะห์ร้าย เชื้อเชิญโชคลาภ และส่งต่อความมั่งคั่งให้ชุมชน ผลงานชิ้นนี้ถ่ายทอดพลังแห่งความเชื่อและความหวังผ่านการระเบิดของสี แสง และพลังงานชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบัน
5. กิน/อะ-รัง/มาหรือไย… (The Emptynest)
Artist: ทีมกกน. / Under,where!?
Location: บ้านเขียวโกดังเจริญวัฒนา ห้อง A
“ป๊าหิวแล้ว ในตู้เย็นมีอะไรกินป่ะ” เสียงในความทรงจำของบ้านที่เคยเต็มไปด้วยลูกหลาน ก่อนที่พวกเขาจะเติบโต ออกไปมีชีวิต และทิ้งความว่างเปล่าไว้เบื้องหลัง จนกว่าจะถึงวันสำคัญถึงจะได้กลับมาพบหน้ากันอีกครั้ง ในบริบทที่แตกต่างออกไป ศิลปินหยิบ “ตู้เย็น” ขึ้นมาเป็นตัวแทนของความทรงจำ ที่สะท้อนทั้งความเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต และความรักในครอบครัว ตู้เย็นที่เคยเป็นของใช้ในบ้าน กลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจอาหารในย่านค้าขายแห่งนี้
6. ไหว้ไว้เถอะลูก จะได้เป็นสิริมงคล
Artist: Kamin Phakdurong
Location: บ้านเขียวโกดังเจริญวัฒนา ห้อง C
“ไหว้ไว้เถอะลูก” คือเสียงเตือนจากผู้ใหญ่ที่กลายเป็นแสงอ่อนส่องย้อนกลับไปยังรากเหง้าของความเชื่อ ความอบอุ่น และครอบครัวไทยเชื้อสายจีน ผ่านองค์ประกอบอย่างศาลเจ้าตี่จู้เอี๊ยะ โคมไฟจีน และดอกบัวเรืองแสง งานนี้พาผู้ชมเดินท่ามกลางแสงไฟ ที่จะสว่างไสวก่อนคืนวันสาร์ทจีน เพื่อระลึกถึงบรรพชนที่ยังอยู่ในใจเสมอ
7. Light Supplies
Artists: Pann Singharaj x Supernatures x Yaard
Location: โกดังเจริญวัฒนา
เจริญวัฒนา หนึ่งในโกดังเก่าที่สุดของย่านทรงวาด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2494 เคยหนาแน่นด้วยกระสอบบรรจุเครื่องเทศและสินค้ามากมาย ศิลปินหยิบเอากระสอบที่ห่อหุ้มความทรงจำเหล่ามาเป็นวัตถุดิบเล่าความทรงจำนี้ใหม่อีกครั้ง ลอยตัวส่องแสงสีสันเปลี่ยนโกดังประวัติศาสตร์แห่งนี้ ให้กลายเป็นพื้นที่รวมตัวของแสง ความทรงจำ และการเคลื่อนไหว และการเชื่อมโยง งานชิ้นนี้จึงไม่ได้เป็นแค่ศิลปะจัดแสดง แต่เป็นพื้นที่มีชีวิต ที่เปิดให้ผู้คนมานั่ง พูดคุย และสัมผัสจิตวิญญาณของย่านทรงวาดอีกครั้ง
หมายเหตุ: จะมีการแสดงดนตรีสดในวันที่ 11 สิงหาคม 2568
8. หัตถ์ (Hand)
Artist: OCHARNAKORN (305STOP)
Location: ทางเข้าโกดังประตูไม้
“หัตถศิลป์” หรือการใช้มือสร้างศิลปะ สะท้อนหัวใจของทรงวาด — ถนสร้างขึ้นจากเส้นที่รัชกาลที่ 5 ทรงวาดลงบนแผนที่ด้วยพระองค์เอง เพื่อเชื่อมเมืองและการค้าริมเจ้าพระยา ผลงานนี้ใช้ “มือ” เป็นสัญลักษณ์ของการลงมือสร้างสรรค์ การพัฒนา และความร่วมมือ ทั้งในมิติของเมือง ศิลปะ และมนุษยธรรม
9. มังกรทองผู้พิทักษ์
Artist: อภินันทญาติ์ บัวเอี่ยม, ดรัสวัส วัฒนโรจนานิกร
Location: Long Dang Dang
มังกรทองเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความรุ่งเรืองในวัฒนธรรมจีน มังกรทองที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า เปรียบเสมือนพลังศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องลูกหลานชาวทรงวาดจากภัยร้ายทั้งปวง พร้อมนำพาโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวในชุมชนแห่งนี้
10. 49/51
Artist: ASITNAHC
Location: CÉRÉMONIALE Matcha Atelier
“49/51” สะท้อนความเกือบเท่าเทียมของสัดส่วนแห่งความจริงในย่านการค้า ที่เติบโตขึ้นจากความพยายามสร้างสมดุลระหว่างสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ ภาพที่เราอาจรู้สึกว่าสองฝั่งดูเท่ากัน อาจมีความต่างเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซ่อนอยู่—ซึ่งบางครั้งเราก็มองไม่เห็น ผลงานนี้แบ่งออกเป็นสองฝั่งที่แทบเหมือนกัน เปรียบเหมือนห้วงความคิดที่ต้องมองให้ลึกและรอบด้านก่อนจะตัดสิน
11. Grab Cultural Gate
Artist: Waranyoo Kasurop
Location: I WANNA BANGKOK
Grab Cultural Gate คือศิลปะการจัดวางแสงไฟที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่โลกแห่งอาหารในย่านทรงวาด ประตูนี้ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างที่สวยงาม แต่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเรื่องราว วัฒนธรรม และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ตามตรอกซอยของย่านประวัติศาสตร์แห่งนี้ เราได้ดึงเอาองค์ประกอบอันเป็นเอกลักษณ์ของย่านทรงวาด ตั้งแต่ลวดลายสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ไปจนถึงสัญลักษณ์ของวัตถุดิบและอาหารจานเด็ด มาตีความใหม่และเล่าเรื่องผ่านลายเส้นของ “ไฟดัด” ที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน ประตูนี้คือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่ซึ่งวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมได้ถูกส่งต่อและผสมผสานกับวิถีชีวิตใหม่ๆ กลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร รอให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยด้วยตัวเอง
12. จิตวิญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์ (Soul Yú)
Artist: wak studio (วรรค สตูดิโอ)
Location: มัสยิดหลวงโกอิศหาก
“ปลา” ในวัฒนธรรมจีนคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ งานนี้จึงใช้ “ปลา” เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งย่าน ที่ดำรงอยู่ผ่านวิถีชีวิต การค้า และความหวัง โคมปลาในงานเปล่งแสงบางเบา ที่ชวนให้เราย้อนมองอดีต เชื่อมต่อกับปัจจุบัน และเดินไปข้างหน้าด้วยศรัทธา
13. ทรงวาด ทรงแดนซ์ (Song Wat Song Dance)
Artist: แต้มแสง / Dablight
Location: Sit in Soi
ฟลอร์เต้นรำอินเทอร์แอคทีฟที่เชิญชวนทุกคนมาเคลื่อนไหวไปกับแสง สี และเสียงในบรรยากาศไทยจีน พื้นและผนังจะฉายกราฟิกที่เปลี่ยนไปตามจังหวะการก้าวเดินและเต้น ด้วยแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนผ่านของย่านทรงวาด จากพื้นที่โกดังค้าส่ง สู่ดินแดนแห่งไลฟ์สไตล์ใหม่
14. Electrify the Night
Artist: ALT+R Alternate Reality Studio
Location: ลานจอดรถช้าง
แสงสีจาก Experience Mode ทั้ง 7 โหมดของ MINI ไม่ว่าจะ สนุก คึกคัก อบอุ่น หรือผ่อนคลาย เปรียบเสมือนจังหวะของย่านทรงวาด ที่เปลี่ยนไปตามชีพจรของผู้คน เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งMINI เชื่อว่า ทุกจังหวะของชีวิตควรเริ่มต้นด้วยความสนุก และงานนี้คือพื้นที่ให้คุณได้ Electrify the Night เชื่อมต่อกับตัวเองและผู้คนรอบข้าง ผ่านแสง สี เสียง และการเคลื่อนไหว ที่จะปลุกทุกโหมดในตัวคุณให้ตื่นขึ้น
