เคาะแล้ว! “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” รสชาติที่หายไปที่น่าลิ้มลอง

วธ.ประกาศผลการคัดเลือก "1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปี 2567 โดยประชาชนร่วมโหวตเมนูในทุกจังหวัด 1.99 แสนคนนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ 76 จังหวัดและ กทม. ดำเนินการคัดเลือกอาหารถิ่นประจำจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste) ประจำปี 2567โดยแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนที่เป็นประธาน เพื่อดำเนินการคัดเเลือก รวมทั้งเปิดให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร่วมโหวตเมนูที่ควรได้รับการคัดเลือกในจังหวัดตนเองพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-9 ส.ค. 67 ที่ผ่านมานั้น รมว.วธ กล่าวว่า บัดนี้สวธ. ได้ผลการคัดเลือก 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น "รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปี 2567 แล้ว โดยมีเมนูอาหารที่ให้ประชาชนร่วมโหวตทั่วประเทศ 563 รายการ แบ่งเป็นเมนูอาหารคาว 234 รายการ เมนูอาหารหวาน 184 รายการ เมนูอาหารว่าง 143 รายการ และเมนูอาหารอื่น 2 รายการทั้งนี้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการโหวตคัดเลือกผ่านสื่อท้องถิ่น สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทุกช่องทาง ซึ่งแต่ละเมนูมีความพิเศษและสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละจังหวัดอย่างชัดเจน เช่น เมนูอาหารหวานจากจังหวัดปราจีนบุรี "ขนมหน่อไม้” ได้รับความสนใจและมีการโหวตสูงสุดถึง 22,945 คะแนน รองลงมาได้แก่ เมนูอาหารหวาน "ขนมถังแตกมอญ” จากจังหวัดกาญจนบุรี 4,660 คะแนน และ เมนูอาหารคาว "ปลายอก ข้าวบอก” จากจังหวัดกระบี่ 4,259 คะแนนนอกจากนี้ยังมีเมนูที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ "ขนมเหนียวสูตรโบราณ” จากกทม. , "กาละแมรวงข้าวเม็ดบัว” จากจังหวัดปทุมธานี "ยำไก่ผีปู่ย่า” จากจังหวัดสุโขทัย, "แกงอีเหี่ยว”จากจังหวัดเพชรบูรณ์ และ "แกงคั่วหนามพุงดอหมูย่าง" จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,"ข้าวมัน แกงตอแมะห์ปลา” จากจังหวัดสตูล "น้ำพริกหมู (โคราช)” จากจังหวัดนครราชสีมา, "นมเนียล” จากจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้นสำหรับเมนูอาหารถิ่นประจำจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2567 นี้ได้แก่1. ขนมเหนียวสูตรโบราณ กรุงเทพมหานคร2. ข้าวตอกอัด (ข้างวัดเสด็จ) อบควันเทียน จังหวัดกำแพงเพชร3. แกงแคกุ้งสดกุ้งฝอย จังหวัดเชียงราย4. ขนมวง จังหวัดเชียงใหม่5. กระบองจ่อ จังหวัดตาก6. แกงนอกหม้อ จังหวัดนครสวรรค์7. ขนมอั่ว จังหวัดน่าน8. ข้าวต้มหัวหงอก จังหวัดพะเยา9. แกงหน่อส้ม จังหวัดพิจิตร10. หลามไก่ ไข่ป่าม จังหวัดพิษณุโลก11. แกงอีเหี่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์12. ขนมเส้นน้ำใสเมืองแพร่ จังหวัดแพร่13. สาละพู จังหวัดแม่ฮ่องสอน14. แกงฮังเล จังหวัดลำปาง15. ขนมปาด จังหวัดลำพูน16. ยำไก่ผีปู่ย่า จังหวัดสุโขทัย17. ไส้กรอกใหญ่รสเด็ดโบราณพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์18. ซว้าไก่ จังหวัดกาฬสินธุ์19. ข้าวโจ้โรยงา จังหวัดขอนแก่น20. หมกลาบปลาตอง จังหวัดชัยภูมิ21. กะละแมโบราณนครพนม จังหวัดนครพนม22. น้ำพริกหมู (โคราช) จังหวัดนครราชสีมา23. ชั่วไก่ จังหวัดบึงกาฬ24. กุ้งจ่อมผัดสมุนไพร จังหวัดบุรีรัมย์25. ลาบปูนา จังหวัดมหาสารคาม26. ข้าวต้มพันตองหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร27. ลาบปลาแม่น้ำชี จังหวัดยโสธร28. ลาบปูนา จังหวัดร้อยเอ็ด29. เมี่ยงโค้นน้ำผักสะทอน จังหวัดเลย30. ปาดหรือแป้งปิ้งโบราณ - เซาอัง จังหวัดศรีสะเกษ31. ส้มตีนโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนคร32. นมเนียล จังหวัดสุรินทร์33. ผัดจังโก้ (แบบดั้งเดิม) จังหวัดหนองคาย34. ป่นปลาเข็ง จังหวัดหนองบัวลำภู35. ลาบปลาคังแม่น้ำโขงสมุนไพร จังหวัดอำนาจเจริญ36. ข้าวเม่า บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี37. วุ้นตาลน้ำกะทิ จังหวัดอุบลราชธานี38. ขนมถังแตกมอญ จังหวัดกาญจนบุรี39. ยำส้มโอขาวแตงกวากุ้งสด จังหวัดชัยนาท40. แกงขาหมูใบมะดัน (ใส่กรุบมะพร้าว) จังหวัดนครปฐม41. ทอดมันหน่อกะลา น้ำจิ้มกระท้อน จังหวัดนนทบุรี42. กาละแมรวงข้าวเม็ดบัว จังหวัดปทุมธานี43. แกงคั่วหนามพุงดอหมูย่าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์44. ขนมพระพาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา45. น้ำพริกลำแพน จังหวัดเพชรบุรี46. ไก่ย่างบางตาล จังหวัดราชบุรี47. แกงคั่วกระท้อน จังหวัดลพบุรี48. ต้มกะทิสายบัวปลาทูแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม49. แกงคั่วชะครามปูไข่ จังหวัดสมุทรสาคร50. ปลาช่อนแม่ลาเผา จังหวัดสิงห์บุรี51. น้ำพริกไปนา จังหวัดสุพรรณบุรี52. ขนมเกสรลำเจียก จังหวัดอ่างทอง53. ต้มยำไก่ไทยใบมะขามอ่อน จังหวัดอุทัยธานี54. แกงส้มใบสันดาน จังหวัดจันทบุรี55. มะม่วงน้ำปลาหวานปลาช่อนย่างแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา56. เมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยว จังหวัดชลบุรี57. ข้าวเหนียวเหลือง จังหวัดตราด58. ขนมกุยช่าย จังหวัดนครนายก59. ขนมหน่อไม้ จังหวัดปราจีนบุรี60. กะปิคั่ว จังหวัดระยอง61. ปั้นขลิบปลาสลิดหอมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ62. หมกหน่อไม้ทรงเครื่องสมุนไพร จังหวัดสระแก้ว63. ข้าวผัดข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ จังหวัดสระบุรี64. ปลายอก ข้าวบอก จังหวัดกระบี่65. ขนมล่อจี้ จังหวัดชุมพร66. โหลวหมี่หรือหมี่หน่ำเหลี่ยว (หมี่น้ำหลอ) จังหวัดตรัง67. ขนมขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมราช68. ตูปะซูตง (หมึกยัดไส้ข้าวเหนียว) จังหวัดนราธิวาส69. มะตะบะปูยุด จังหวัดปัตตานี70. กระดูกอ่อนคั่วเครื่องราหัวเปราะ จังหวัดพังงา71. แกงน้ำเคยใบพาโหมปลาช่อนย่าง จังหวัดพัทลุง72. ยำย่าหนัด จังหวัดภูเก็ต73. ซามาอาซัมกลูโก จังหวัดยะลา74. ปลาหลุมพุกต้มเค็ม จังหวัดระนอง75. เต้าคั่ว จังหวัดสงขลา76. ข้าวมัน แกงตอแมะห์ปลา จังหวัดสตูล77. ผัดไทยท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี