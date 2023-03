"กรมส่งเสริมวัฒนธรรม" ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย”

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญต่อมารยาทไทยและวินัยจราจร เปิดโอกาสให้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” มีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ เป็นรายบุคคล หรือทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน ได้แก่1. ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า2. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสำหรับทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมดในปีนี้มีจำนวน 274 ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 153 ทีม และระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน 121 ทีม โดยมีการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด 26 ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 13 ทีม และระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน 13 ทีม ซึ่งทั้ง 26 ทีมได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากผู้บริหารของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber ชื่อดัง เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบสามารถต่อยอดความรู้ และเพิ่มความสามารถในการผลิตงาน และปรับปรุงพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ทั้ง 2 ระดับ จะได้เผยแพร่ผลงานไปสู่สาธารณะทางสื่อ Social Mediaผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า มีดังนี้รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ผลงานจากทีม Thungsong Hometown ชื่อผลงาน “สัญจร 3D วิถีไทย” จากโรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ผลงานจากทีม Grandpapa ชื่อผลงาน “จิตแพทย์” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (สะพานใหม่) กรุงเทพมหานครรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ผลงานจากทีม มดตะนอยฟิล์ม ชื่อผลงาน “มงคล” โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า มีดังนี้รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ผลงานจากทีม พญาแถน ลุยวัด ชื่อผลงาน “Traffic Life” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ผลงานจากทีม หอยจ๊อ ชื่อผลงาน “ที่ของใคร” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ผลงานจากทีม Who Do Studio Two ชื่อผลงาน “ลืมเหตุผล” จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานครการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งเป็นถ้วยเกียรติยศจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ท่านได้กรุณาแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า “ผมในนามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดคลิปโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3 หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจากภาครัฐหลายภาคส่วน เพื่อที่จะให้การสร้างวินัยจราจรเป็นเรื่องสำคัญ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพยายามบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ความร่วมมือปลุกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน นำความเป็นไทย สร้างวินัยจราจรให้สังคม เร่งจัดทำแนวทางกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย มีจิตสำนึก รับผิดชอบ มีน้ำใจ และเอื้ออาทรให้แก่กัน มีมารยาทที่ดีในขับขี่ กระตุ้นจิตสำนึกโดยใช้มารยาทไทยควบคู่กับวินัยจราจรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์เรื่องวินัยจราจรให้เป็นรูปธรรมต้องอาศัยระยะเวลา และทำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาศัยกำลังจากทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง จึงจะสำเร็จผลอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาที่ได้สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานร่วมประกวด พร้อมทั้งขอบใจเด็กๆ ทุกคนที่สร้างสรรค์ส่งผลงานอันมีคุณค่าเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้ให้ความสำคัญในการนำเรื่องมารยาทมาใช้ในการขับขี่ การจอดรถ และมารยาททางสังคมอยู่ เพราะมารยาทเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรยึดมั่นปฏิบัติ เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น"