เที่ยวไทยมุมใหม่ กับ 6 ทริปทัวร์ทางรถไฟ เปิดตัวขบวนหรู “Royal Blossom” สุดปัง คนแห่จองเต็มอย่างไว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และพันธมิตร เปิดตัวกิจกรรมชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ผ่านการเดินทางด้วยรถไฟ ที่มีความสะดวกสบาย ความปลอดภัย เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศให้คึกคักในช่วงฤดูฝน หรือ “กรีน ซีซั่น”(Green Season)นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้ศักยภาพทางด้านระบบขนส่งสาธารณะ (Logistics) ของประเทศเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหลักได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยรูปแบบใหม่ให้เกิดเป็น AMAZING EXPERIENCE ที่มีคุณค่า และมีความหมายในพื้นที่เมืองหลักเชื่อมโยงเมืองน่าเที่ยว (เมืองรองเดิม) 55 จังหวัดทั่วประเทศ ควบคู่กับการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ของรัฐบาลสำหรับกิจกรรมสุขทันทีที่เที่ยวกับรถไฟไทย เดินทางครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม นำร่อง 6 เส้นทาง ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 ดังนี้เดินทางโดยรถไฟ KIHA 183 จำนวน 4 เส้นทาง พร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ราคา 3,999 บาท ต่อคน ได้แก่- เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ - ราชบุรี (ภาคกลาง) ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 มีกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ Fashion Show ผ้าขาวม้าบนรถไฟ นำโดย “เจ ชลัช” นายแบบมากฝีมือ ชมการแสดงหนังใหญ่ที่วัดขนอน ตักบาตรพระล่องแพ ตลาดโอ๊ะป่อย- เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ -สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาคกลาง) ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567 มีกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ด้วย Saxophone โดย “อาจารย์อัส มนต์คเนศวร์ สิริปภัสสร” ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าโกงกาง ทุ่งโปรงทอง และร่วมปลูกต้นจิกที่วนอุทยานปราณบุรีเพื่อเพิ่มพื้นทีสีเขียวริมชายหาด- เส้นทางที่ 3 กรุงเทพ - สุพรรณบุรี (ภาคกลาง) ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2567 มีกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ สนุกฮาไปกับ “น้าโย่ง เชิญยิ้ม” ที่จะมาขับร้องเพลงฉ่อยเรื่องราวการกำเนิดเมืองอู่ทองที่สอดแทรกความเป็นไทยสัมผัสอารยธรรมทวารวดี สักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)- เส้นทางที่ 4 กรุงเทพ - ปราจีนบุรี (ภาคตะวันออก) ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2567 มีกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ กราบสักการะพระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ เนื่องในวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ และพบกับเคล็ดลับการสักการะท้าวเวสสุวัณจากซินแส “เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร” ที่จะพาผู้ร่วมทริปร่วมมูเตลูกันแบบจัดเต็มกิจกรรม “สิงหาแม่พาเที่ยว” 2 เส้นทางรถไฟ ในรูปแบบ One Day Trip ดังนี้- เส้นทางที่ 1 แม่พาลูกเที่ยว ชวนนั่งรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 ราคา 799 และ 329 บาทต่อคน เส้นทางนี้มีกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้หลวงพ่อโสธร เที่ยววัดปากน้ำโจ้โล้สีทองอร่าม ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำบางปะกง- เส้นทางที่ 2 Royal Blossom รถไฟสายแห่งความสุข กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี ซึ่งเป็นการเปิดให้บริการขบวนรถท่องเที่ยว SRT Royal Blossom เป็นครั้งแรก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2567 ราคา 1,799 บาทต่อคน (เต็มแล้ว)*** เส้นทางนี้มีกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ ทัวร์ตามรอยประวัติศาสตร์ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ถ้ำกระแซ สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม อวโลกิเตศวรพันมือองค์ใหญ่แกะสลักไม้ เป็นต้นพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรม “สิงหาแม่พาเที่ยว” เฉพาะคุณแม่รับบัตรกำนัล มูลค่าเท่ากับราคาตั๋วโดยสารฟรี 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครอบครัว โดยแสดงบัตรประชาชนของคู่คุณแม่คุณลูก และสำเนาทะเบียนบ้าน (สามารถรับบัตรกำนัลได้ในวันเดินทาง)ทั้งนี้ผู้ที่สนใจท่องเที่ยวด้วยรถไฟในกิจกรรมดังกล่าว สามารถซื้อตั๋วได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศหรือผ่านระบบออนไลน์ D-ticket ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690