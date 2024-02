“5 a.m.” คาเฟ่น้ำเต้าหู้สเปเชียลตี้ คั่วเข้ม คั่วอ่อน เลือกได้!

ในเมื่อคาเฟ่สมัยนี้ยังมีกาแฟสเปเชียลตี้ได้ แล้วทำไมน้ำเต้าหู้จะทำเป็นสเปเชียลตี้ไม่ได้... วันนี้ขอพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์กินน้ำเต้าหู้มิติใหม่ที่ร้าน 5 a.m. ที่จะเปลี่ยนภาพจำมื้อเช้าให้พิเศษขึ้นกว่าที่เคยร้าน 5 a.m อ่านว่า ไฟว์ เอ-เอ็ม ตั้งอยู่ในตึกแถวเก่าแก่ย่านบ้านหม้อ ทางร้านมีทั้งหมด 2 ชั้นด้วยกัน มีบรรยากาศคลาสสิกสไตล์คาเฟ่จีนวินเทจ ที่รีโนเวทตึกโบราณอันทรงคุณค่าที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ให้อยู่ในโครงสร้างเดิม แต่เผยความสวยงามของผนังที่ขัดสีและเปลือยให้เห็นอิฐมอญโบราณต้น – จินตวัฒน์ สัมพันธุ์วัฒนากุล หนึ่งในหุ้นส่วนร้าน 5 a.m. เล่าว่า ร้านนี้ทำกันทั้งหมด 2 คนซึ่งหุ้นส่วนเป็นกูรูเรื่องน้ำเต้าหู้และนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองอยู่แล้ว จึงเล็งเห็นว่าน้ำเต้าหู้ควรถูกยกระดับ เหมือนกาแฟที่เดิมเป็นโอเลี้ยง โอยั้วะ ตามรถเข็น จนปัจจุบันไปไกลถึงขั้นสเปเชียลตี้จึงยึดโมเดลธุรกิจคาเฟ่ ที่มีคั่วเข้ม คั่วอ่อน แต่ร้าน 5 a.m. ไม่ได้นำเมล็ดถั่วเหลืองไปคั่วเหมือนเมล็ดกาแฟ เพียงแต่ผ่านกรรมวิธีที่ทำให้ได้กลิ่นและรสชาติที่เข้มและอ่อนได้แตกต่างจากร้านทั่วไปเมื่อเข้ามาในร้านทางร้านจะแนะนำเริ่มที่เบสน้ำเต้าหู้ มีให้เลือกคั่วเข้ม-อ่อน ทั้งร้อนและเย็นจากนั้นเลือกเครื่องต่าง ๆ และทางร้านก็มีการจัดเซตให้เลือก อย่าง “จักรพรรดิ ชุด 1” (85บาท) น้ำเต้าหู้ร้อน ใส่ถั่วแดง ลูกเดือย แปะก๊วย และบัวลอยงาดำหรืออยากลองเป็นน้ำเต้าหู้เย็นสไตล์สตรีทฟู้ด “จักรพรรดิชุด 4” (85บาท) น้ำเต้าหู้เย็น เฉาก๊วย คอนเฟลก บัวลอยงาดำ เม็ดแมงลัก รสชาติหวานน้อยแต่ชุ่มฉ่ำใจกินเพลินไม่แพ้กันต่อที่เมนูสเปเชียลตี้ที่ควรค่าแก่การลอง อย่างเมนู “น้ำเต้าหู้ในน้ำมะพร้าว” (125 บาท) ที่ใช้หลักการวิธีทำเหมือนกาแฟโดยเบสใช้น้ำเต้าหู้ที่คั่วกำลังดีพอเหมาะกับการผสมผสานกับน้ำมะพร้าวให้เข้ากันลงตัว ทำให้แก้วนี้มีความหวานหอมละมุน เสิร์ฟพร้อมวุ้นใบเตยรสเข้มตัดรสชาติได้ดีมีน้ำเต้าหู้แล้วจะขาดปาท่องโก๋ไปได้อย่างไร “ปาท่องโก๋ 3 ตัว” (55 บาท) ที่ทางร้านหมักแป้งเอง ปั้นเอง ทอดใหม่จานต่อจาน รสสัมผัสกรอบนอกเหนียวนุ่มในไม่อมน้ำมัน มาพร้อมสังขยาใบเตย และสังขยาน้ำเต้าหู้กล้วย (35 บาท) รสชาติหวานมันละมุนลิ้นนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูสไตล์ใหม่ๆ ให้ลิ้มลองอย่าง “ปาโทสต์โก๋ฮันนี่เลม่อน” ( 175 บาท) ที่ใช้ปาท่องโก๋วางซ้อนขึ้นเป็นชั้นแบบขนมปังโทสต์ ท็อปด้วยไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟน้ำเต้าหู้รสชาติดี และราดน้ำผึ้งเลม่อนรสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นสุดๆตบท้ายถ้าใครอยากซื้อเครื่องดื่มดับร้อนเดินดื่มชมเมืองเก่าทางร้านยังมี สเลิฟบี้น้ำเต้าหู้ (75 บาท) สเลิฟบี้น้ำเก๊กฮวย (75 บาท) และสเลิฟบี้น้ำลำไย (75 บาท) ที่เป็นเครื่องดื่มที่คุ้นเคยในรูปแบบเกล็ดน้ำแข็งแสนสดชื่นอีกด้วยร้าน 5 a.m. ตั้งอยู่บ้านหม้อเยื้องกับศาลเจ้าบ้านหม้อเล่าปึงเถ่ากง เปิดให้บริการอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 06.00 – 09.00 น. (สำหรับซื้อกลับ) และ 10.00 – 20.30 น. (นั่งทานในร้าน) โทร.06- 4642-6615 Facebook : 5 a.m.