“อ่าวมาหยา” คว้าอันดับ 3 “ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก” โดย Lonely Planet

ชายหาดของประเทศไทย โด่งดังในระดับโลกอีกครั้งในปีนี้ โดยล่าสุดสื่อท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกอย่าง Lonely Planet จัดอันดับ 20 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก (20 of the world's best beaches) ซึ่ง “อ่าวมาหยา” ของประเทศไทย ติดอยู่ในอันดับที่ 3ทั้งนี้ Lonely Planet ระบุว่า การจัดอันดับครั้งนี้ มีตั้งแต่อ่าวสีทองระดับตำนานไปจนถึงอ่าวนอกกระแสที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทีมงานได้ส่งนักเขียนไปทุกที่เพื่อค้นหาแนวชายฝั่งที่มีคลื่นสูง เปรียบดั่งสวรรค์ที่เข้าถึงยาก สำหรับหนังสือเล่มใหม่ของ Lonely Planet ว่าด้วยชายหาดที่ดีที่สุดในโลก โดยในระหว่างนั้น ทีมงานได้ว่ายน้ำ ดำน้ำตื้น จิบค็อกเทล และเดินป่า เก็บข้อมูลมาเขียนคัมภีร์ว่าด้วยชายหาดที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ได้แก่1. The Pass, Byron Bay, รัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย2. Ipanema Beach, ริโอ เดอ จาเนโร บราซิล3. อ่าวมาหยา, เกาะพีพี จังวัดกระบี่ ประเทศไทย4. Mnemba Island, แซนซิบาร์ แทนซาเนีย5. Sarakiniko, หมู่เกาะมิลอส กรีซ6. Chesterman Beach, เกาะแวนคูเวอร์ บริทิชโคลัมเบีย แคนาดา7. Cabo San Juan del Guía, อุทยานแห่งชาติไทโรนา โคลอมเบีย8. Anse Source d’Argent, La Digue, ซีเชลส์9. Playa Balandra, La Paz BCS, เม็กซิโก10. Punta Paloma, Tarifa, Cádiz, สเปนอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lonelyplanet.com/articles/worlds-best-beaches สำหรับเหตุผลที่ระบุถึงอ่าวมาหยา เป็นชายหาดที่ซ่อนตัวอยู่ในหน้าผาหินปูน แต่ก็ดึงดูดสายตาของผู้กำกับภาพยนตร์ “แดนนี่ บอยล์" ที่ใช้น้ำทะเลครามไล่โทนสี กับหาดทรายขาวละเอียด มาเป็นฉากสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Beach (ปี ค.ศ.2000) ที่นำแสดงโดยพระเอกดัง “ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ”ความนิยมของภาพยนตร์เรื่องนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาตามรอยประมาณ 6,000 คนต่อวัน จนเกิดการสะสมของขยะ ต้นไม้ และปะการังเสียหาย รวมถึงผลกระทบต่อสัตว์น้ำแต่ปัญหาเหล่านี้ ทำให้ทางการไทยปิดอ่าวในปี พ.ศ. 2561 ไปราว 4 ปี จากนั้นจึงเปิดอีกครั้งโดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นและการป้องกันเพิ่มเติม โดยกฎระเบียบใหม่ เช่น การควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยว ห้ามว่ายน้ำ เรือไม่สามารถทอดสมอในอ่าวได้ และจำกัดผู้เยี่ยมชมเพียง 375 คนเท่านั้น ภายในช่วงเวลาที่กำหนดอ่าวมาหยา จึงเป็นการเดินทางคุ้มค่าที่จะใช้เวลาในสวรรค์อันน่าทึ่งแห่งนี้และชื่นชมความงามของธรรมชาติที่เกือบจะสูญหายไป