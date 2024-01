"ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ" เตรียมร่วมงานยอดผู้กำกับแห่งยุค

มีข่าวลือมานานแล้วว่า ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ อาจจะร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ พอล โธมัส แอนเดอร์สัน กับ ฌอน เพนน์ และ เรจินา ฮอลล์โดยข่าวบอกว่า พอล โธมัส แอนเดอร์สัน จะสร้างหนังเรื่องนี้ให้ Warner Bros. และมีกำหนดจะเริ่มถ่ายทำในเดือนนี้ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นรัฐที่ แอนเดอร์สัน เลือกถ่ายทำหนังเกือบทุกเรื่องที่นี่แอนเดอร์สัน เป็นหนึ่งในผู้สร้างภาพยนตร์ที่เก่งที่สุดในยุคนี้ และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นประจำด้วยผลงานภาพยนตร์คลาสสิกอย่าง Phantom Thread, There Will be Blood, The Master และ Boogie Nights อย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่ใช่ผู้กำกับที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจนัก อย่างผลงานเรื่องก่อนอย่าง “Licorice Pizza” ที่ใช้งบประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ ก็ทำให้ Warner Bros ขาดทุนไปไม่น้อยว่ากันว่าหนังเรื่องใหม่จะเป็นหนังฟอร์มใหญ่ที่สุดในชีวิตของ พอล โธมัส แอนเดอร์สัน และจะใช้ทุนสร้างมากกว่า 100 ล้านเหรียญฯ เป็นหนังที่มีฉากหลังอยู่ในยุคปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเรื่องราวจะเกี่ยวกับอะไร