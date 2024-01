Bakery Hut ตำรับ ขนมส้มแมนดารินและขนมซิ่วท้อสูตรโฮมเมดจากรุ่นสู่รุ่น เมนูขนมมงคลต้อนรับ “เทศกาลตรุษจีน”

ช่องทางการสั่งซื้อ

เข้าใกล้เทศกาลตรุษจีนเข้ามาทุกที วันนี้ มาพร้อมขนมมงคลแสนอร่อยต้อนรับเทศกาลตรุษจีนจากร้าน Bakery Hut ร้านขนมมงคลและเบเกอรีแสนอร่อยย่านบางรักค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วทางร้านจะมีเมนูขนมมงคลให้เลือกมากมายตามเทศกาลต่างๆ อยู่แล้ว แต่สำหรับเทศกาลตรุษจีนก็ต้องขอแนะนำ 'ขนมมงคลส้มแมนดาริน' สูตรต้นตำรับของทางร้าน ขนมความหมายมงคล สีเหลืองอร่ามคล้ายทองพร้อมมอบความสุข ความโชคดีในวันตรุษจีนแก่ผู้ที่ได้รับค่ะและนอกจากนี้ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ทางร้านยังมาพร้อมเมนูขนมใหม่ล่าสุด! อย่าง 'ซิ่วท้อมงคล' อีกหนึ่งขนมมงคลที่พกพาทั้งรสชาติดีๆ และความหมายมงคลดีงามไม่แพ้กับขนมส้มแมนดารินเลยค่ะ และทางร้านก็ยังมาพร้อมแพ็คเกจของขวัญให้เลือกแบบหลากหลาย ซึ่งแต่ละแพ็คเกจก็ไม่ได้มีแค่ความสวยงาม แต่ยังมีความหมายดีๆ ซุกซ่อนอยู่เพียบ!เมนูของทางร้าน Bakery Hut จะเน้นเป็นเมนูขนมเบเกอรี ขนมมงคล และขนมไทยต่างๆ ค่ะ แต่สำหรับใครที่กำลังมองหาขนมอร่อยๆ สำหรับเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงนี้ วันนี้ ขอแนะนำเป็นขนมแสนอร่อยสีเหลืองอร่ามคล้ายทอง ที่มีความหมายเหมือนกับการส่งคำอวยพรมอบความเป็นสิริมงคลซึ่งกันและกัน และเมนูใหม่ล่าสุด!ที่มีความหมายดีๆ ไม่แพ้กับขนมส้มแมนดารินเลยก็ว่าได้ค่ะและนอกจากขนมทั้ง 2 ชนิดที่ทางร้านตั้งใจทำให้ออกมามีรสชาติที่ดีและมีหน้าตาที่สวยงามน่ารับประทานแล้ว ทางร้านยังคำนึงถึงความเป็นสิริมงคล สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำขนมมงคลไปมอบให้เป็นของขวัญในเทศกาลสำคัญ ขนมทั้ง 2 ชนิดจึงมาพร้อมแพ็คเกจของขวัญที่มีมากถึง 40 รูปแบบ! เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการค่ะด้วยแพ็คเกจที่สวยงาม มีความหมายดีๆ เหมาะที่จะนำไปมอบให้เป็นของขวัญให้ คนสำคัญ คนในครอบครัว หรือญาติผู้ใหญ่เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับค่ะสำหรับขนมส้มแมนดารินนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นขนมมงคลที่เหมาะกับการเป็นของขวัญมากๆ ทั้งเทศกาลตรุษจีน และยังรวมถึงเทศกาลสำคัญอื่นๆ อีกด้วยค่ะ เพราะ 'ส้ม' ในภาษาแต้จิ๋วเรียกว่า 'ไต้กิก' ให้ความหมายว่าเฮงๆ รวยๆ การมอบส้มให้เป็นของขวัญจึงเปรียบเสมือนการอวยพรให้มีเงินมีทองใช้ตลอดปีนั่นเองค่ะนอกจากความหมายดีๆ แล้ว ตัวขนมส้มแมนดารินของทาง Bakery Hut ยังมีความพิเศษตรงที่เป็นขนมที่ไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆ เพราะร้าน Bakery Hut เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทำขนมตัวนี้ขึ้นมาค่ะ โดยขนมส้มแมนดารินนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นขนมเปี๊ยะพรีเมียมสูตรของครอบครัวที่ได้มีการพัฒนาให้มีทั้งหน้าตาและรสชาติคล้ายกับส้มจริงๆ มากที่สุดค่ะ โดยทุกๆ ชิ้นจะทำกันแบบแฮนเมด ปั้นกันสดๆ อบกันสดใหม่ทุกวันค่ะ1. ขนมของทางร้านเป็นขนมหาทานยาก สามารถหาทานได้ที่นี่ที่เดียว เพราะเป็นขนมสูตรของครอบครัว ที่ทางร้านได้มีการพัฒนาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งในด้านหน้าตาและรสชาติค่ะ2. ขนมทั้ง 2 ชนิดทางร้านทำออกมาได้รสชาติดี สำหรับขนมมงคลส้มแมนดาริน เมื่อทานแล้วจะได้รสชาติเปรี้ยวหวานแบบส้มจริงๆ อีกทั้งยังให้สัมผัสที่นุ่มละลายในปาก ในส่วนของขนมซิ่วท้อมงคล เมื่อทานแล้วจะได้ทั้งกลิ่นหอมและรสชาติหวานของพีชแบบเต็มคำค่ะ3. ขนมของทางร้าน Bakery Hut เป็นขนมแบบโฮมเมด ขึ้นรูปและปั้นด้วยมือทุกชิ้น อีกทั้งยังมีความพิถีพิถันทำในทุกๆ ขั้นตอนเพื่อให้ได้ขนมที่รูปร่างเหมือนผลไม้จริงๆ ค่ะ4. ทางร้านมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี โดยจะเลือกใช้ทั้งวัตถุดิบนำเข้าและวัตถุดิบท้องถิ่น เช่น แอปริคอตพรีเมียมจำเข้าจากยุโรป และไข่เค็มไชยาจากจังหวัดสุราษฎ์ธานีค่ะ อีกทั้งยังปราศจากสารกันบูดอีกด้วย5. ขนมของทางร้านเป็นขนมมงคลที่เหมาะกับการมอบให้เป็นของขวัญหรือของฝาก โดยสามารถมอบให้ได้ทุกรุ่นทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ญาติผู้ใหญ่ เพื่อนๆ และคนในครอบครัวตามเทศกาลต่างๆ ได้ เพราะเป็นขนมที่มีความหมายดี เป็นการอวยพรให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความโชคดี มั่งคั่ง เต็มไปด้วยโชคลาภ มีอายุยืน และมีความเจริญก้าวหน้าค่ะ6. ทางร้านมีการออกแบบแพ็คเกจให้เลือกหลายแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าค่ะ โดยจะมีให้เลือกทั้งกระเช้า กระเป๋าเล็ก กระเป๋าใหญ่ กล่องไม้ และชุดพรีเมียม และสามารถเลือกได้ตั้งแต่ไซส์ 1 ลูก, 2 ลูก, 4 ลูก, 6 ลูก, 8 ลูก, 9 ลูก, ชุดกระเช้า 18 ลูก และ 32 ลูก ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 160-2,888 บาท1. ทางร้านมีบริการผลิตขนมสำหรับเทศกาลตรุษจีนสำหรับ บริษัท และ องค์กร โดยสามารถติดโลโก้บริษัทลงบนกล่องแพคเกจขนมได้ด้วยค่ะ2. ร้าน Bakery Hut เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ (ปิดวันอาทิตย์) เวลา 09.30-18.30 น. แต่ในช่วงเทศกาลทางร้านจะเปิดให้บริการทุกวัน สามารถสอบถามกับทางร้านเพิ่มเติมได้ค่ะ3. นอกจากขนมมงคลส้มแมนดารินและขนมซิ่วท้อมงคลแล้ว ทางร้านยังมีขนมไหว้พระจันทร์ให้เลือกทานอีกด้วย4. วิธีการเก็บรักษาขนมมงคล เนื่องจากขนมของทางร้านเป็นขนมผลิตสดใหม่ ไม่มีสารกันบูด ถ้าหากไม่แช่เย็น แนะนำให้เก็บในอุณหภูมิห้องได้ 2-4 สัปดาห์ (ห้ามวางโดนแดดและอยู่ในที่ชื้น) และถ้าหากนำไปแช่เย็น จะสามารถเก็บได้ประมาณ 2 เดือน (ก่อนรับประทานตั้งคลายเย็นก่อน)5. สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขนมจากทางร้าน Bakery Hut สามารถเลือกซื้อได้ที่หน้าร้าน บูธต่างๆ และช่องทางออนไลน์ดังนี้ค่ะสามารถซื้อได้ตามช่องทางต่อไปนี้• ร้านที่ ถนนสุรวงศ์ ซอยพัฒนา ข้างโรงแรมแมริออท สุรวงศ์• Siam Paragon ชั้น G โซน Gourmet Hall ใกล้ร้าน Potato Corner / ชาตรามือวันที่ 23 ม.ค. - 19 ก.พ. 2567• EmQuartier ชั้น G บริเวณ หน้าร้าน Boostวันที่ 16 ม.ค. - 10 ก.พ. 2567• Central World ชั้น 6 บริเวณ หน้าร้าน โคคาสุกี้วันที่ 29 ม.ค. - 11 ก.พ. 2567• Central Embassy ชั้น 5 บริเวณ หน้าร้าน Water Library/ Maisenวันที่ 1 - 11 ก.พ. 2567• EMSHPERE ชั้น G บริเวณ EM Market Hall งานเทศกาลตรุษจีนวันที่ 29 ม.ค. - 11 ก.พ. 2567• The Mall บางแค ชั้น G บริเวณ โซน Gourmet Hall หน้าร้าน Eve&Boy ใกล้ฟู้ดคอร์ทวันที่ 16 ม.ค. - 10 ก.พ. 2567• The Mall ท่าพระ ชั้น B บริเวณ Gourmet Hallวันที่ 20 ม.ค. - 10 ก.พ. 2567• The Mall งามวงศ์วาน ชั้น G บริเวณหน้าซุปเปอร์ ตรงข้ามลานน้ำพุวันที่ 1 - 10 ก.พ. 2567• The Mall บางกะปิ ชั้น G บริเวณ โซน Gourmet Hall หน้า Donki / ซุปเปอร์วันที่ 25 ม.ค. - 10 ก.พ. 2567• Shopee : https://shopee.co.th/bakeryhut2007 • Lazada : https://s.lazada.co.th/s.QnpGy • Robinhood / Grab / Lineman / Shopee Food ค้นหา Bakery Hut สุรวงศ์• Line : @bakeryhut2007• Facebook : bakeryhut2007• Instagram : bakeryhut2007• TikTok : bakeryhut2007• Tel : 080-424-4868 , 080-424-6848